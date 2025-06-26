watsonx.data integration permite a los usuarios crear pipelines reutilizables en todos los estilos de integración (por lotes, transmisión en tiempo real, replicación) y todos los tipos de datos, incluidos los datos no estructurados como los PDF, respaldados por la observabilidad de los datos integrada. En última instancia, ayudar a los equipos a alinear el estilo de integración con la necesidad del caso de uso y reducir la dependencia de herramientas especializadas. En última instancia, ayudar a los equipos a alinear el estilo de integración con las necesidades del caso de uso y optimizar la gestión.

¿Qué hay de nuevo? watsonx.data integration ahora está disponible en IBM Cloud, lo que brinda a los usuarios acceso a todo el espectro de capacidades de integración, junto con la escalabilidad y flexibilidad del despliegue nativo de la nube.