26 de junio de 2025
Para abordar desafíos de larga data que las soluciones existentes no han podido resolver, como la proliferación de herramientas, la integración de datos no estructurados, la reelaboración constante de pipelines y una brecha de habilidades cada vez mayor, IBM lanzó watsonx.data integration. Proporciona un plano de control unificado que ofrece valor alineado con los pilares centrales, cada uno reforzado por nuevos anuncios que amplían los beneficios para los clientes.
watsonx.data integration permite a los usuarios crear pipelines reutilizables en todos los estilos de integración (por lotes, transmisión en tiempo real, replicación) y todos los tipos de datos, incluidos los datos no estructurados como los PDF, respaldados por la observabilidad de los datos integrada. En última instancia, ayudar a los equipos a alinear el estilo de integración con la necesidad del caso de uso y reducir la dependencia de herramientas especializadas. En última instancia, ayudar a los equipos a alinear el estilo de integración con las necesidades del caso de uso y optimizar la gestión.
¿Qué hay de nuevo? watsonx.data integration ahora está disponible en IBM Cloud, lo que brinda a los usuarios acceso a todo el espectro de capacidades de integración, junto con la escalabilidad y flexibilidad del despliegue nativo de la nube.
Con soporte para experiencias sin código, de código bajo y procódigo, los usuarios pueden crear pipelines utilizando las herramientas e interfaces que coinciden con su experiencia, lo que ayuda a abordar una creciente brecha de habilidades y dirección.
¿Qué hay de nuevo? Un nuevo asistente de pipelines impulsado por IA permite a los usuarios crear pipelines utilizando lenguaje natural, acelerando el desarrollo y ampliando el acceso de autoservicio a la integración para usuarios menos experimentados.
Cree pipelines con despliegue híbrido que se adapten a entornos cambiantes de almacenamiento y ejecución, lo que reduce la necesidad de reescrituras constantes y aumenta la reutilización y la capacidad de mantenimiento a largo plazo.
¿Qué hay de nuevo? Las capacidades ETL/ELT en AWS con ejecución remota o sin servidor permiten a los clientes diseñar una vez y desplegar en cualquier lugar donde residan sus datos.
El lanzamiento de la integración de watsonx.data y las nuevas mejoras enfatiza la inversión continua de IBM para proporcionar capacidades de integración de clase mundial y líderes en el mercado que ayudan a satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas modernas.
Profundicemos en cómo estos nuevos anuncios mejoran el poder de la nueva oferta.
Hoy, el equipo se complace en permitir a los usuarios acceder a un espectro completo de capacidades de integración con la disponibilidad general de watsonx.data integration como servicio en IBM Cloud para desbloquear los beneficios tanto de la nueva oferta como del despliegue nativo de la nube. Con este lanzamiento, los usuarios obtienen acceso nativo de la nube a la solución de integración de datos más completa de IBM, unificando DataStage, StreamSets, Databand, Data Replication y la integración de datos no estructurados dentro de un único plano de control.
El 87 % de las organizaciones confían en tres o más herramientas de integración, lo que crea complejidad e ineficiencia. watsonx.data integration simplifica esto al admitir todos los estilos de integración y tipos de datos, incluidos los datos no estructurados, en una sola plataforma. Los equipos ahora pueden automatizar la ingesta, la transformación y el procesamiento de datos estructurados y no estructurados con cualquier estilo de integración, lo que ofrece la flexibilidad de hacer coincidir los estilos para adaptarse al caso de uso en lugar de unir manualmente soluciones puntuales por partes.
Con la GA del asistente de integración de datos de IBM, ahora disponible en DataStage, los usuarios de todos los niveles de habilidades pueden aprovechar un asistente impulsado por IA generativa para crear pipelines de forma más rápida y sencilla que nunca, todo a través del lenguaje natural. Con la tecnología de watsonx Assistant y Granite 3.1, simplemente describa su intención y el asistente generará pipelines, recomendará funciones ejecutables y mostrará la documentación relevante. Los usuarios pueden comenzar hoy mismo aprovechando el asistente para crear pipelines ETL/ELT para casos de uso de integración por lotes en DataStage, y a medida que crezcan sus necesidades, watsonx.data integration evolucionará con ellos, ampliando el soporte a través de estilos de integración adicionales con el tiempo.
A medida que aumentan los volúmenes de datos y la complejidad, los equipos de datos actuales están bajo presión para entregar más rápido con menos recursos. Más del 51 % de las organizaciones ya informan impactos negativos de la escasez de habilidades de TI , y muchas carecen de la experiencia técnica necesaria para administrar las herramientas tradicionales. El asistente de integración de datos cierra esa brecha, capacitando a los usuarios de todos los niveles de habilidad, incluidos los equipos de tecnología empresarial y de línea de negocio, para autoservicio y aportar valor de inmediato. Es un paso importante hacia la democratización de la integración de datos y la eliminación de la necesidad de múltiples herramientas especializadas.
El día de hoy marca la disponibilidad de DataStage as a Service (aaS) en AWS,sentando las bases para la integración de watsonx.data. Con este lanzamiento, los usuarios pueden comenzar a crear pipelines por lotes, ETL y ELT en un entorno DataStage totalmente gestionado dentro de AWS, aprovechando las modernas herramientas de integración y maximizando las inversiones existentes en la nube. A medida que se implementan capacidades adicionales de watsonx.data integration en AWS, los equipos pueden expandirse perfectamente.
A medida que el almacenamiento de datos ha evolucionado, desde los almacenes de datos on-prem hasta los lakehouses de datos nativos de la nube, los equipos de ingeniería se han visto obligados a adaptarse constantemente. Hoy en día, la mayoría de los ingenieros de datos dedican más del 50 % de su tiempo a mantener los pipelines existentes. IBM aborda esto con opciones de despliegue flexibles y centradas en la nube y ejecución híbrida. Con el soporte para la ejecución remota del motor, los usuarios pueden diseñar pipelines en AWS, pero ejecutarlos dondequiera que residan los datos: on premises, en todas las geografías o en cualquier centro de datos.
Este modelo híbrido reduce el movimiento de datos, disminuye la latencia y los costos, y mejora la seguridad, al tiempo que elimina la dependencia de una única arquitectura de almacenamiento. Es lo mejor de ambos mundos: desarrollo de pipelines nativos de la nube con ejecución adaptada a su entorno, reiterando el compromiso de IBM de satisfacer a los clientes dondequiera que operen.
Estos lanzamientos marcan hitos para los clientes que implementan tecnología moderna de integración de datos y una oportunidad clave para impulsar sus recorridos. En conjunto, la disponibilidad de watsonx.data integration SaaS en IBM Cloud, y un nuevo asistente de integración de IA para la integración de datos, y el lanzamiento de DataStage aaS en AWS, reflejan la inversión continua de IBM en avanzar en la integración de datos y satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas actuales.