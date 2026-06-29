Simplificación de la gestión y las operaciones de integración híbrida con IBM Cloud Pak for Integration 16.2

Cloud Pak for Integration 16.2 ayuda a las organizaciones a simplificar las operaciones de integración híbrida al aportar mayor visibilidad, control e inteligencia a entornos cada vez más distribuidos.
IBM Cloud Pak for Integration es un conjunto completo de herramientas de integración de software que se entregan como parte de una única plataforma que ofrece una experiencia completa y unificada. Con este conjunto de herramientas, usted puede conectar sus aplicaciones, datos, sistemas y servicios en entornos on premises o en la nube, como parte de un despliegue resiliente, escalable y seguro que se ejecuta en Red Hat OpenShift.
Cloud Pak for Integration 16.2 es una versión Long Term Support que ofrece capacidades mejoradas para simplificar la gestión y las operaciones de integración híbrida. Proporciona a los clientes una mayor visibilidad de las integraciones desplegadas, asistencia impulsada por IA y nuevas características de integración, mientras que ofrece hasta seis años de soporte.
Los clientes que despliegan IBM App Connect en VM ahora pueden ver y gestionar todas sus instancias desplegadas tanto en VM como en clústeres de OpenShift desde una única ventana de interfaz de usuario (IU) de la plataforma.
Para las organizaciones con una combinación de entornos, esto ofrece un valor inmediato: visibilidad centralizada, gestión diaria simplificada y resolución de problemas más rápida sin necesidad de cambios en las integraciones existentes basadas en VM. Los clientes también pueden desplegar solo la interfaz de usuario (IU) en OpenShift para obtener esta capacidad mientras continúan su proceso de modernización, incluso si sus integraciones permanecen en las VM por ahora.
Sobre la base de la vista previa técnica anterior, las capacidades de IA agéntica ahora están disponibles para el público en general en 16.2.
Los usuarios de la IU de la plataforma pueden hacer preguntas en lenguaje natural para comprender el estado de su entorno de Cloud Pak for Integration, identificar problemas y obtener sugerencias sobre cómo resolverlos de forma rápida y sencilla. El despliegue de los agentes es opcional. Si se despliegan, requieren derechos de CP4I más una conexión a IBM watsonx.ai SaaS. A efectos de licenciamiento, cinco instancias de IU de la plataforma con capacidades de agente desplegadas dentro de un clúster consumen un derecho de VPC de Cloud Pak for Integration. Los usuarios mantienen el control total y la responsabilidad de actuar sobre los resultados de estas capacidades de IA.
Ahora se incluyen nuevas capacidades de monitoreo y rastreo de extremo a extremo (anteriormente disponibles solo en la oferta SaaS del plano de control de IBM webMethods Hybrid Integration). Esta característica permite el seguimiento de transacciones individuales a medida que fluyen a través de múltiples instancias de integración (IBM MQ, App Connect y API Connect), lo que facilita la depuración de problemas y la resolución de problemas complejos del sistema.
IBM API Connect 12.1, ahora incluido en Cloud Pak for Integration, admite Federated API Management, permitiendo que múltiples pasarelas de API diferentes, incluido el nuevo IBM DataPower Nano Gateway y pasarelas de API de terceros, se desplieguen en diferentes entornos como parte de una única solución API Connect. Esto proporciona una mayor flexibilidad para las soluciones de gestión de API que abarcan sistemas en la nube y on premises.
Cloud Pak for Integration 16.2 sigue un ciclo de vida Support Cycle-2, que proporciona 2.5 años de soporte básico, 1 año de soporte extendido con nuevos arreglos y 2.5 años de soporte extendido sin nuevos arreglos, lo que ofrece un total de seis años de soporte. Esta versión reemplazará la versión actual 16.1 Long Term Support, que permanece en soporte básico hasta finales de 2026. Los clientes pueden elegir esta versión Long Term Support o usar las mejoras funcionales más frecuentes entregadas a través de versiones de modificación entre las versiones Long Term Support.
En conjunto, estas mejoras ayudan a las organizaciones a reducir la complejidad operativa, mejorar la resiliencia y modernizar los entornos de integración con mayor confianza y flexibilidad.
Ya sea para gestionar integraciones entre contenedores y máquinas virtuales, solucionar problemas de flujos de transacciones complejos o gobernar API a través de múltiples pasarelas, IBM Cloud Pak for Integration 16.2 permite a los equipos operar de manera más eficiente, modernizar a su propio ritmo y mantener la resiliencia a escala empresarial.
Para Explorar Unified Management, las nuevas capacidades de IA agéntica y las otras mejoras en Cloud Pak for Integration 16.2, agende una demostración en vivo con nuestros expertos o vea una demostración interactiva.
Esperamos ayudarle a simplificar y escalar sus operaciones de integración con esta nueva y potente versión.
Registrar para el seminario web de junio