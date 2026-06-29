Simplificación de la gestión y las operaciones de integración híbrida con IBM Cloud Pak for Integration 16.2

IBM Cloud Pak for Integration es un conjunto completo de herramientas de integración de software que se entregan como parte de una única plataforma que ofrece una experiencia completa y unificada. Con este conjunto de herramientas, usted puede conectar sus aplicaciones, datos, sistemas y servicios en entornos on premises o en la nube, como parte de un despliegue resiliente, escalable y seguro que se ejecuta en Red Hat OpenShift.

Cloud Pak for Integration 16.2 es una versión Long Term Support que ofrece capacidades mejoradas para simplificar la gestión y las operaciones de integración híbrida. Proporciona a los clientes una mayor visibilidad de las integraciones desplegadas, asistencia impulsada por IA y nuevas características de integración, mientras que ofrece hasta seis años de soporte.