Simplificación y escalado de las operaciones de integración con IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3

Las mejoras de Unified Management permiten actualizaciones de integración directa en cualquier clúster de OpenShift, mientras que los agentes mejoran el estado operativo y la resolución de problemas, junto con el soporte federal ampliado.

Publicado el 9 de enero de 2026
Ilustración digital de una bola azul en dos cuadrados interconectados con fondo gris
By Leif Davidsen

IBM Cloud Pak for Integration es un conjunto completo de herramientas de integración de software dentro de una experiencia exclusiva y unificada.

Con este conjunto de herramientas, puede conectar sus aplicaciones, datos, sistemas y servicios a través de entornos on premises o en la nube, como parte de despliegues gestionados, escalables y seguros en Red Hat OpenShift. Puede instalar Cloud Pak for Integration junto con otros IBM Cloud Paks para ayudarle a crear y modernizar rápidamente aplicaciones en cualquier nube o infraestructura de TI.

Cuatro mejoras clave en Cloud Pak for Integration 16.1.3

Cloud Pak for Integration 16.1.3 es una actualización de nivel de modificación que agrega las siguientes 4 capacidades clave:

1. Crear, actualizar y eliminar la compatibilidad con clústeres de Unified Management

La creación, actualización y eliminación de la compatibilidad con clústeres de Unified Management en el hub permite la gestión de extremo a extremo durante todo el ciclo de vida. Unified Management se agregó como una característica en Cloud Pak for Integration 16.1.2 y permite la visibilidad y la gestión de las instancias de integración desplegadas en múltiples clústeres de OpenShift desde una única ventana de IU de la plataforma.

La versión inicial permitía a los clientes hacer clic en instancias de integración remotas para habilitar las actualizaciones y la gestión de dichas instancias. Con Cloud Pak for Integration 16.1.3, las instancias locales y remotas en la IU de la plataforma se pueden gestionar directamente desde una única ventana de IU. Se pueden crear, actualizar y eliminar nuevas instancias perfectamente, ahorrando tiempo y reduciendo la complejidad de las operaciones.

Disponible para su uso tanto con Unified Management como para IU de plataformas individuales, se proporciona un banner de resumen de estado para ofrecer una visión general sencilla del número de instancias de integración desplegadas y su estado.

2. Cumplimiento de la IU de la plataforma de Cloud Pak for Integration con los estándares federales

Esto incluye el apoyo, auditoría y cumplimiento de accesibilidad de los Estándares Federales de Procesamiento de Información (FIPS) y la Ley Federal de Modernización de la Seguridad de la Información de 2014 (FISMA), así como el IPv6. Cumplir con estos estándares puede ser esencial para algunos organismos gubernamentales y federales de Estados Unidos. 

Además, muchas de estas características serán actualizaciones beneficiosas para cualquier organización. Esto cumple con la infraestructura de desarrollo de software seguro del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU.

3. Compatibilidad con Red Hat OpenShift 4.19 y 4.20

Cloud Pak for Integration tiene previsto ofrecer compatibilidad con las nuevas versiones de OpenShift en un plazo de 30 días desde su lanzamiento.

Cloud Pak for Integration 16.1.3 incluye compatibilidad con Red Hat OpenShift 4.19 y 4.20. Red Hat OpenShift 4.20 incluye Kubernetes 1.33, que ofrece compatibilidad para el “escalado vertical de pods en el sitio”. Esta característica puede ofrecer beneficios para los clientes que utilizan despliegues de Cloud Pak for Integration, especialmente con IBM App Connect Enterprise.

4. Vista previa de Technology de los agentes de IA de Cloud Pak for Integration

Actualmente disponible como vista previa de IBM Technology, Cloud Pak for Integration 16.1.3 tiene agentes de IA disponibles para desplegar. Estos agentes de IA están diseñados para ayudar a los clientes a utilizar el lenguaje natural para descubrir qué está sucediendo en el entorno y cómo arreglar los problemas. La vista previa de Technology estará disponible hasta el 31 de marzo de 2026.

Únase al programa de acceso anticipado al agente para experimentar el uso práctico en su entorno o sandbox de IBM.

Tres valores empresariales clave entregados con 16.1.3

Estas mejoras ayudan a las organizaciones a optimizar las operaciones de integración, mejorar la toma de decisiones con insights impulsados por IA y operar con confianza en entornos híbridos y regulados.

  1. Con Unified Management, las organizaciones obtienen visibilidad de extremo a extremo en todas las integraciones y ubicaciones de despliegue, simplificando las operaciones y reduciendo la necesidad de navegar por múltiples sistemas.
  2. Con los agentes, el equipo obtiene acceso a capacidades de IA agéntica previamente entrenada con la profunda experiencia de IBM en CP4I y OpenShift, brindando insights operativos sin configuración ni reentrenamiento. El uso del agente también es transparente y responsable: muestra claramente qué se está analizando y por qué, lo que permite la confianza, la auditabilidad y la toma de decisiones segura.
  3. Con el cumplimiento federal incorporado, CP4I ayuda a las organizaciones a conectar datos y sistemas de forma segura mientras cumplen con los estrictos requisitos normativos. Mejora la accesibilidad, fortalece el seguimiento de auditorías y admite arquitecturas modernas como IPv6, lo que brinda a los equipos la confianza para operar de manera efectiva en industrias reguladas.

Explore Unified Management y los agentes de IA hoy mismo

Experimente IBM Cloud Pak for Integration con nuestros expertos para explorar cómo Unified Management y los agentes ayudan a las empresas a superar la complejidad y acelerar las iniciativas de automatización e IA. También puede ver cómo Unified Management gestiona todas las integraciones desde un único panel.

Agende una demostración en vivo

Vea la demostración interactiva

Leif Davidsen

Program Director, PM, Cloud Pak for Integration