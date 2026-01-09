Simplificación y escalado de las operaciones de integración con IBM Cloud Pak for Integration 16.1.3

La creación, actualización y eliminación de la compatibilidad con clústeres de Unified Management en el hub permite la gestión de extremo a extremo durante todo el ciclo de vida. Unified Management se agregó como una característica en Cloud Pak for Integration 16.1.2 y permite la visibilidad y la gestión de las instancias de integración desplegadas en múltiples clústeres de OpenShift desde una única ventana de IU de la plataforma.

La versión inicial permitía a los clientes hacer clic en instancias de integración remotas para habilitar las actualizaciones y la gestión de dichas instancias. Con Cloud Pak for Integration 16.1.3, las instancias locales y remotas en la IU de la plataforma se pueden gestionar directamente desde una única ventana de IU. Se pueden crear, actualizar y eliminar nuevas instancias perfectamente, ahorrando tiempo y reduciendo la complejidad de las operaciones.

Disponible para su uso tanto con Unified Management como para IU de plataformas individuales, se proporciona un banner de resumen de estado para ofrecer una visión general sencilla del número de instancias de integración desplegadas y su estado.