Simplifique la adopción de políticas en Terraform con políticas de Sentinel escritas previamente para AWS

Sentinel es un marco de política como código integrable que proporciona una aplicación de políticas basada en lógica sobre configuraciones de infraestructura en HashiCorp Terraform y otras configuraciones de productos HashiCorp. Este enfoque permite a las organizaciones tratar las políticas como código de aplicación, lo que significa que el código puede ser controlado por versión, auditado, probado y comprendido por los stakeholders de toda la organización.

Las políticas de Sentinel ayudan a las organizaciones a controlar lo que pueden hacer los usuarios de Terraform al garantizar que no se superen ciertos umbrales para el aprovisionamiento de infraestructura y bloquear configuraciones inseguras o que no cumplen con las normas.

Aunque Sentinel puede usarse como una herramienta poderosa para garantizar la gobernanza en la nube a escala, entendemos que adoptar políticas como código en flujos de trabajo puede ser un proceso abrumador y que consume mucho tiempo. Esto ocurre específicamente en las organizaciones que carecen de los recursos y la experiencia para escribir políticas desde cero. Comenzar desde cero puede provocar retrasos significativos en el desarrollo y la implementación de políticas, y aumentar el riesgo de errores humanos y configuraciones erróneas.