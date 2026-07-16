Simplifique la adopción de políticas en Terraform con políticas de Sentinel escritas previamente para AWS

La biblioteca de políticas escritas previamente, desarrollada en conjunto por HashiCorp y AWS, tiene como objetivo reducir los obstáculos de adopción de los flujos de trabajo de infraestructura de políticas como código.
Los conjuntos de políticas Sentinel escritas previamente para AWS ya están disponibles de forma general y listos para su uso en el Terraform Registry. Están escritas previamente en especial para ayudar a las organizaciones a cumplir con los estándares de la industria, reducen la barrera de adopción para la aplicación de políticas de infraestructura.
Con esta versión, nuestro objetivo es proporcionar una solución lista para usar para los desafíos complejos de gobernanza y capacitar a las organizaciones para que se muevan más rápido sin tener que elegir entre velocidad y seguridad. Este esfuerzo conjunto destaca el valor único de combinar la infraestructura en la nube de AWS con las capacidades de automatización y seguridad de HashiCorp.
Sentinel es un marco de política como código integrable que proporciona una aplicación de políticas basada en lógica sobre configuraciones de infraestructura en HashiCorp Terraform y otras configuraciones de productos HashiCorp. Este enfoque permite a las organizaciones tratar las políticas como código de aplicación, lo que significa que el código puede ser controlado por versión, auditado, probado y comprendido por los stakeholders de toda la organización.
Las políticas de Sentinel ayudan a las organizaciones a controlar lo que pueden hacer los usuarios de Terraform al garantizar que no se superen ciertos umbrales para el aprovisionamiento de infraestructura y bloquear configuraciones inseguras o que no cumplen con las normas.
Aunque Sentinel puede usarse como una herramienta poderosa para garantizar la gobernanza en la nube a escala, entendemos que adoptar políticas como código en flujos de trabajo puede ser un proceso abrumador y que consume mucho tiempo. Esto ocurre específicamente en las organizaciones que carecen de los recursos y la experiencia para escribir políticas desde cero. Comenzar desde cero puede provocar retrasos significativos en el desarrollo y la implementación de políticas, y aumentar el riesgo de errores humanos y configuraciones erróneas.
Para afrontar estos desafíos, HashiCorp y AWS desarrollaron conjuntamente una biblioteca de políticas escritas previamente que abarcan una amplia gama de casos de uso, incluyendo seguridad, cumplimiento normativo y eficiencia operativa. Expertos con años de experiencia en la industria escribieron estas políticas, las cuales han sido probadas y validadas para garantizar su confiabilidad y eficiencia. Las políticas también son personalizables, lo que permite a las organizaciones ajustarlas rápidamente para satisfacer sus necesidades específicas.
Estas políticas están escritas específicamente para los servicios de AWS en cumplimiento con el Center for Internet Security (CIS). CIS es una organización sin fines de lucro que proporciona recomendaciones de configuración prescriptivas que representan el esfuerzo basado en el consenso de la ciberseguridad a nivel mundial. Nuestros conjuntos de políticas escritos previamente ayudan con los CIS AWS Foundation Benchmarks v1.2, v1.4 and v3.0, a través de servicios compatibles que incluyen:
Los usuarios ahora pueden descubrir las políticas a través de la biblioteca de políticas del Terraform Registry o del repositorio de políticas CIS en Github. Con la integración nativa de Sentinel, los usuarios pueden desplegar rápidamente los conjuntos de políticas en sus organizaciones HCP Terraform. También puede usar el módulo Terraform para incorporar conjuntos de políticas CIS.
Para obtener orientación sobre cómo ejecutar conjuntos de políticas Sentinel escritos previamente, visite nuestra documentación sobre el tema.
Pruebe HCP Terraform sin costo y descubra los beneficios de los flujos de trabajo de políticas como código en acción. Para obtener más información sobre el lenguaje y las especificaciones de Sentinel, ver los pasos para ejecutar estas políticas escritas previamente o si desea interactuar con la comunidad para analizar información relacionada con los casos de uso y las mejores prácticas de Sentinel, vea a continuación.
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Explore las políticas de Sentinel escritas previamente