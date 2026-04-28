Pasar de la programación asistida por IA a la entrega asistida por IA con IBM Bob

El mes pasado presentamos IBM Bob. Desde entonces, las organizaciones han implementado Bob en todos sus entornos de desarrollo, no solo para escribir código más rápido, sino para replantearse cómo se crea el software a escala empresarial.
La IA ha acelerado la forma en que se genera el código, pero los cuellos de botella nunca se debieron solo a escribir código. Se basan en la comprensión de sistemas complejos, la coordinación del cambio entre equipos y la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).
A medida que los sistemas crecen, el desarrollo deja de centrarse tanto en tareas individuales para centrarse más en la coordinación de los cambios entre sistemas interconectados. Este cambio requiere un nuevo modelo en el que el trabajo abarque todo el ciclo de vida en lugar de ocurrir en pasos aislados.
Para abordar este cambio, IBM creó Bob en respuesta a lo que los equipos empresariales nos dijeron constantemente que necesitaban.
Las organizaciones no solo piden ganancias en productividad bruta. Necesitan sistemas que reflejen cómo se entregan los resultados en entornos complejos. Las herramientas actuales resuelven parte de este problema, pero siguen obligando a los equipos a crear sus propios sistemas a través de distintos modelos y herramientas.
Bob fue diseñado de manera diferente: como un socio de SDLC agéntico que integra la orquestación, la ejecución y la gobernanza directamente en el proceso de desarrollo, ayudando a los equipos a pasar de herramientas aisladas a una entrega coordinada. Bob se creó para optimizar la calidad, el costo y el rendimiento, al tiempo que ofrece experiencias confiables para los desarrolladores.
Este enfoque ya se está demostrando en la práctica. Dentro de IBM, Bob fue adoptado por más de 80 000 usuarios, y los equipos obtuvieron un promedio de ganancias de productividad del 45 % en flujos de trabajo complejos de varios pasos.1
Bob está diseñado para adaptarse a la forma en que realmente funcionan los equipos. Los modos integrados y personalizados permiten a los desarrolladores moverse perfectamente entre la planificación, la programación y las revisiones, mientras que la integración de MCP conecta a Bob con las herramientas y los sistemas en los que ya confían los equipos.
A medida que el desarrollo se vuelve más distribuido, mantener el contexto entre los distintos sistemas sigue siendo uno de los mayores retos. Al permitir flujos de trabajo reutilizables, reglas compartidas y una mayor concientización del sistema, Bob ayuda a los equipos a coordinar el cambio de manera más efectiva sin sacrificar la flexibilidad.
Bob automatiza lo mundano y aumenta lo complicado. En la práctica, Bob puede actuar como un desarrollador júnior para un arquitecto sénior con el fin de acelerar la ejecución, o como un arquitecto sénior que orienta a un desarrollador júnior para proporcionarle estructura, confianza y una dirección clara.
A medida que avanza la adopción de la IA, las organizaciones se enfrentan a un conjunto cada vez mayor de dilemas relacionados con el costo, el rendimiento y la confianza. El desafío no es solo qué modelo usar, sino cómo obtener constantemente el mejor resultado en un escenario en rápida evolución.
En lugar de requerir que los equipos dependan de prueba y error para encontrar la combinación correcta de modelos y configuraciones, Bob aprovecha una combinación de LLM de frontera, modelos de código abierto, modelos de lenguaje pequeño (SLM) y la familia Granite SLM de IBM para automatizar y aumentar el ciclo de vida completo del desarrollo de software, desde el descubrimiento y la planificación hasta el diseño, la programación y las pruebas.
Bob se basa en la creencia de que más allá de las capacidades del modelo, el despliegue y la experiencia del usuario son críticos para impulsar una adopción sostenida y de alta calidad. Gracias a la transparencia en los precios y a la visibilidad del uso y los presupuestos, las organizaciones pueden alinear el gasto con los resultados reales.
La IA introduce nuevas categorías de riesgo que los controles tradicionales no estaban diseñados para detectar, desde la inyección de instrucciones hasta la exposición no intencionada de datos.
Para solucionar esto, Bob integra la seguridad directamente en los flujos de trabajo de desarrollo. La normalización rápida ayuda a evitar instrucciones no seguras, mientras que el análisis de datos confidenciales y la detección inteligente de secretos revelan riesgos a medida que se escribe el código. La aplicación de las políticas se lleva a cabo de forma continua, lo que garantiza el cumplimiento de las normas desde la fase de desarrollo hasta la entrega.
La modernización de los sistemas empresariales tradicionalmente ha requerido unir los cambios en todos los repositorios, reescribir el código de manera incremental y validar el impacto a través de prueba y error. Incluso las actualizaciones más pequeñas pueden tener repercusiones en los servicios de formas impredecibles.
Bob cambia esa experiencia. Bob ayuda a los equipos a comprender desde el principio las dependencias del sistema y, a continuación, lleva a cabo cambios coordinados en el código, las pruebas y los flujos de trabajo como parte de un proceso estructurado. Esto permite a los equipos pasar de las actualizaciones reactivas a una modernización deliberada y a nivel de todo el sistema, incluso en entornos heredados, como Java, COBOL, PL/I y RPG.
Un ejemplo de eficiencia mejorada proviene de nuestra plataforma de lanzamiento al mercado de tecnología de ingresos internos (“RevTech”), un sistema crítico que respalda nuestras ventas globales y la participación del cliente en mercados altamente regulados. Dada la complejidad de las arquitecturas y los estrictos requisitos de rendimiento, las pruebas y la validación eran tareas de gran importancia y contaban con recursos limitados.
Bob se introdujo para ayudar a los equipos a mejorar el rendimiento y las pruebas de seguridad, mientras que identificaba más defectos y vulnerabilidades. Esto se tradujo en mejoras cuantificables en cuanto a velocidad, escala y eficiencia, lo que demuestra cómo la IA puede mejorar tanto la calidad como la confiabilidad de los sistemas críticos para las empresas:
Estas ganancias no se limitan a nuestros equipos internos. Blue Pearl utilizó Bob para acelerar la entrega en su plataforma BlueApp de gran volumen. Lo que normalmente requería semanas de esfuerzo de ingeniería se completó en solo tres días, ya que Bob optimizó el análisis, la refactorización y la validación dentro de los flujos de trabajo existentes. Esto permitió a los equipos avanzar más rápido mientras mantenían la calidad, demostrando cómo la IA puede mejorar la entrega diaria sin sobrecarga adicional. Esto se tradujo en ganancias medibles en velocidad de entrega y eficiencia de ingeniería:
En otros entornos, el impacto adopta una forma diferente. APIS IT utilizó a Bob para modernizar los sistemas de gobierno de misión crítica que abarcan décadas de deuda técnica, incluidos los entornos mainframe y .NET. Con documentación limitada y dependencias complejas, Bob permitió una rápida comprensión del sistema, documentación automatizada y refactorización coordinada. Los resultados muestran un cambio radical en la eficiencia de la modernización:
Bob puede aprovechar la solidez de la cartera de IBM para ofrecer mejores resultados y una mayor sofisticación. Ya estamos viendo ejemplos destacados de cómo los equipos de IBM y de los clientes están utilizando Bob para maximizar el valor de las soluciones de IBM, desde la optimización de agentes en watsonx Orchestrate hasta la modernización de aplicaciones en las plataformas IBM Z e IBM i. Más adelante este año, introduciremos los Paquetes Premium para ampliar Bob con capacidades específicas de cada plataforma, incluyendo flujos de trabajo predefinidos, experiencia en el dominio e integraciones fluidas entre plataformas IBM.
La próxima etapa en la entrega de software vendrá definida por sistemas orquestados por IA, no por una aceleración aislada. Bob se creó para respaldar ese cambio, trabajando junto a los equipos para conectar la planificación, la ejecución y la validación a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.
Descubra cómo sus equipos pueden llevar la IA a cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software.
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