Pasar de la programación asistida por IA a la entrega asistida por IA con IBM Bob

Para abordar este cambio, IBM creó Bob en respuesta a lo que los equipos empresariales nos dijeron constantemente que necesitaban.

Las organizaciones no solo piden ganancias en productividad bruta. Necesitan sistemas que reflejen cómo se entregan los resultados en entornos complejos. Las herramientas actuales resuelven parte de este problema, pero siguen obligando a los equipos a crear sus propios sistemas a través de distintos modelos y herramientas.

Bob fue diseñado de manera diferente: como un socio de SDLC agéntico que integra la orquestación, la ejecución y la gobernanza directamente en el proceso de desarrollo, ayudando a los equipos a pasar de herramientas aisladas a una entrega coordinada. Bob se creó para optimizar la calidad, el costo y el rendimiento, al tiempo que ofrece experiencias confiables para los desarrolladores.

Este enfoque ya se está demostrando en la práctica. Dentro de IBM, Bob fue adoptado por más de 80 000 usuarios, y los equipos obtuvieron un promedio de ganancias de productividad del 45 % en flujos de trabajo complejos de varios pasos.1