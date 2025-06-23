23 de junio de 2025
IBM® Guardium e IBM® Consulting Cybersecurity Services se están asociando para ayudar a las empresas a proteger y escalar su uso de la IA agéntica y otros sistemas de IA generativa.
Para ayudar a los clientes a escalar la IA de manera responsable, IBM Consulting Cybersecurity Services presenta un nuevo conjunto de servicios, IBM® Security for AI Transformation Services, que reúne plataformas de seguridad de datos, como IBM Guardium AI Security, con tecnología de IA profunda y consultoría de dominio. Los nuevos servicios apoyarán a las organizaciones en su transformación de IA: desde el descubrimiento de despliegues de IA y posibles vulnerabilidades, hasta la implementación de prácticas de seguridad por diseño en todas las capas de IA, hasta la orientación de gobernanza para un escenario normativo en constante evolución.
El poder transformador de la IA viene con una nueva clase de amenazas. Según un informe de 2025 de Gartner, para 2027, más del 40 % de las filtraciones de datos relacionadas con la IA se derivarán del uso inadecuado de la IA generativa, especialmente a través de las fronteras nacionales, donde se pueden violar las leyes de localización de datos. A pesar de esto, solo el 24 % de los proyectos de IA generativa incluyen un componente de ciberseguridad.
Para abordar estos desafíos, IBM ha ampliado sus décadas de experiencia en seguridad de datos en el dominio de IA con Guardium AI Security.
Esta innovadora plataforma nueva/mejorada permite a las organizaciones:
Guardium IA Security respalda el cumplimiento normativo con infraestructuras como la Ley de IA de la UE, NIST, ISO 42001 y más, lo que ayuda a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia de los estándares globales en evolución.
La tecnología por sí sola no puede cerrar esta brecha de seguridad. Un socio de confianza es esencial para diseñar, implementar y gestionar de manera efectiva una estrategia integral de seguridad de IA. IBM® Consulting Cybersecurity Services ofrece servicios de seguridad de IA de extremo a extremo, que incluyen:
Según una encuesta de KPMG de 2023, el 77 % de los ejecutivos cree que la IA generativa tendrá el mayor impacto en la sociedad en los próximos tres a cinco años, más que cualquier otra tecnología. Sin embargo, a medida que se acelera la adopción, también lo hacen los riesgos.
IBM Consulting Cybersecurity Services y Guardium AI Security ofrecen una solución integral, de principio a fin, para ayudar a proteger las implementaciones de IA. IBM Consulting aporta una profunda experiencia en ciberseguridad, guiando a las organizaciones a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA, desde la gestión de la estrategia y la postura hasta la integración y las pruebas seguras.
Guardium AI Security complementa esto al proporcionar herramientas sólidas para la visibilidad de la IA, la detección de riesgos y el control, incluida la identificación de la IA en la sombra.
Esta oferta conjunta ayuda a las organizaciones a adoptar la IA de forma segura, respalda el cumplimiento de los estándares globales y mitiga las amenazas emergentes en todo su ámbito de IA.
IBM es un proveedor líder global de nube híbrida e IA, y experiencia en consultoría, con un liderazgo ampliamente reconocido en servicios de ciberseguridad. Con esta oferta conjunta, IBM está redefiniendo lo que significa adoptar la IA de forma segura, responsable y a escala.
