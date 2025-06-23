Proteger el futuro de la IA: IBM Consulting Cybersecurity Services y Guardium AI Security

23 de junio de 2025

Autores

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

IBM® Guardium e IBM® Consulting Cybersecurity Services se están asociando para ayudar a las empresas a proteger y escalar su uso de la IA agéntica y otros sistemas de IA generativa.

Para ayudar a los clientes a escalar la IA de manera responsable, IBM Consulting Cybersecurity Services presenta un nuevo conjunto de servicios, IBM® Security for AI Transformation Services, que reúne plataformas de seguridad de datos, como IBM Guardium AI Security, con tecnología de IA profunda y consultoría de dominio. Los nuevos servicios apoyarán a las organizaciones en su transformación de IA: desde el descubrimiento de despliegues de IA y posibles vulnerabilidades, hasta la implementación de prácticas de seguridad por diseño en todas las capas de IA, hasta la orientación de gobernanza para un escenario normativo en constante evolución.

El poder transformador de la IA viene con una nueva clase de amenazas. Según un informe de 2025 de Gartner, para 2027, más del 40 % de las filtraciones de datos relacionadas con la IA se derivarán del uso inadecuado de la IA generativa, especialmente a través de las fronteras nacionales, donde se pueden violar las leyes de localización de datos. A pesar de esto, solo el 24 % de los proyectos de IA generativa incluyen un componente de ciberseguridad.

Para abordar estos desafíos, IBM ha ampliado sus décadas de experiencia en seguridad de datos en el dominio de IA con Guardium AI Security.

Beneficios clave para desbloquear una IA confiable 

Esta innovadora plataforma nueva/mejorada permite a las organizaciones:

  1. Obtener visibilidad de los casos de uso de IA: descubra activos y agentes de IA conocidos y desconocidos, mantenga un inventario de IA centralizado y respalde los requisitos de cumplimiento.
  2. Obtener confianza en la postura de seguridad: identifique vulnerabilidades en las interacciones entre modelos, datos y aplicaciones, refuerce los despliegues de IA para mitigar el riesgo y realice pruebas de penetración de IA para mejorar la seguridad del modelo.
  3. Proteger sus instrucciones (entrada y salida): detecte instrucciones de entrada maliciosas; bloquee el envío de datos confidenciales a sus modelos, supervise y limite la exposición involuntaria de datos a través de respuestas de salida del modelo y aplique políticas personalizadas.
  4. Respaldar el cumplimiento normativo con la integración de watsonx.governance: ayude a cumplir con los requisitos normativos y limite las multas, alinéese con los marcos de evaluación y los estándares de seguridad y priorice la corrección basada en la puntuación de riesgos automatizada.

Guardium IA Security respalda el cumplimiento normativo con infraestructuras como la Ley de IA de la UE, NIST, ISO 42001 y más, lo que ayuda a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia de los estándares globales en evolución.

IBM Consulting Cybersecurity Services: un socio de seguridad de IA confiable

La tecnología por sí sola no puede cerrar esta brecha de seguridad. Un socio de confianza es esencial para diseñar, implementar y gestionar de manera efectiva una estrategia integral de seguridad de IA. IBM® Consulting Cybersecurity Services ofrece servicios de seguridad de IA de extremo a extremo, que incluyen:

  1. Estrategia de seguridad y gobernanza: evalúe las aplicaciones de IA existentes y recomiende estrategias de mitigación de riesgos basadas en infraestructuras de seguridad de IA establecidas, como NIST y OWASP.
  2. Gestión de la postura de seguridad: descubra, evalúe y gestione los riesgos de la IA en la sombra en entornos de nube pública. Establezca una capacidad para gobernar los riesgos de seguridad de las aplicaciones de IA agéntica, los agentes de IA y las integraciones de IA a través de la empresa.
  3. Integración y ejecución seguros: servicios para el diseño, la creación y la implementación de seguridad de IA agéntica, aplicaciones empresariales de agente de IA que aprovechan la infraestructura IBM ML SecOps. Establezca una metodología segura por diseño para aplicar la seguridad en todo el ciclo de vida del diseño y la creación de aplicaciones de IA.
  4. Servicios de pruebas de seguridad: haga pruebas de penetración en aplicaciones y marcos de IA, pruebas basadas en escenarios para aplicaciones de IA agéntica utilizando el marco de seguridad único de IA e IA agéntica de IBM

Un enfoque unificado para la seguridad de la IA

Según una encuesta de KPMG de 2023, el 77 % de los ejecutivos cree que la IA generativa tendrá el mayor impacto en la sociedad en los próximos tres a cinco años, más que cualquier otra tecnología. Sin embargo, a medida que se acelera la adopción, también lo hacen los riesgos.

IBM Consulting Cybersecurity Services  y Guardium AI Security ofrecen una solución integral, de principio a fin, para ayudar a proteger las implementaciones de IA. IBM Consulting aporta una profunda experiencia en ciberseguridad, guiando a las organizaciones a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA, desde la gestión de la estrategia y la postura hasta la integración y las pruebas seguras.

Guardium AI Security complementa esto al proporcionar herramientas sólidas para la visibilidad de la IA, la detección de riesgos y el control, incluida la identificación de la IA en la sombra.

Esta oferta conjunta ayuda a las organizaciones a adoptar la IA de forma segura, respalda el cumplimiento de los estándares globales y mitiga las amenazas emergentes en todo su ámbito de IA.

Redefinir lo que significa adoptar la IA

IBM es un proveedor líder global de nube híbrida e IA, y experiencia en consultoría, con un liderazgo ampliamente reconocido en servicios de ciberseguridad. Con esta oferta conjunta, IBM está redefiniendo lo que significa adoptar la IA de forma segura, responsable y a escala.

Adopte la transformación de la IA con confianza. Asóciese con IBM Consulting Cybersecurity Services y Guardium AI Security para asegurar su futuro de IA hoy. Regístrese para el seminario web en vivo, Desbloquee IA confiable con gobernanza y seguridad integradas el 25 de junio de 2025 a las 11 a. m. ET.

Aprenda más Explorar los servicios de seguridad de datos e IA Descubra Guardium IA Security Únase a nuestro seminario web el 25 de junio de 2025