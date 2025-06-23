IBM® Guardium e IBM® Consulting Cybersecurity Services se están asociando para ayudar a las empresas a proteger y escalar su uso de la IA agéntica y otros sistemas de IA generativa.

Para ayudar a los clientes a escalar la IA de manera responsable, IBM Consulting Cybersecurity Services presenta un nuevo conjunto de servicios, IBM® Security for AI Transformation Services, que reúne plataformas de seguridad de datos, como IBM Guardium AI Security, con tecnología de IA profunda y consultoría de dominio. Los nuevos servicios apoyarán a las organizaciones en su transformación de IA: desde el descubrimiento de despliegues de IA y posibles vulnerabilidades, hasta la implementación de prácticas de seguridad por diseño en todas las capas de IA, hasta la orientación de gobernanza para un escenario normativo en constante evolución.

El poder transformador de la IA viene con una nueva clase de amenazas. Según un informe de 2025 de Gartner, para 2027, más del 40 % de las filtraciones de datos relacionadas con la IA se derivarán del uso inadecuado de la IA generativa, especialmente a través de las fronteras nacionales, donde se pueden violar las leyes de localización de datos. A pesar de esto, solo el 24 % de los proyectos de IA generativa incluyen un componente de ciberseguridad.

Para abordar estos desafíos, IBM ha ampliado sus décadas de experiencia en seguridad de datos en el dominio de IA con Guardium AI Security.