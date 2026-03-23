Yubico, Auth0 e IBM forman una nueva asociación para proteger las aplicaciones agénticas

En todas las industrias, las organizaciones están entrando en una nueva era de productividad impulsada por agentes de IA, donde los sistemas pueden analizar datos, ejecutar flujos de trabajo y tomar decisiones a una velocidad sin precedentes. Desde las operaciones financieras hasta el desarrollo de software y la gestión del conocimiento empresarial, la IA se está convirtiendo en una fuerza laboral digital que puede operar junto a los humanos.

Con esta nueva capacidad, surge una pregunta importante para los líderes de tecnología, finanzas y riesgo: ¿cómo garantizamos que la automatización se mueva a la velocidad de la máquina sin comprometer la confianza, la gobernanza o la responsabilidad?

La respuesta radica en un nuevo modelo de autorización “de intervención humana”, uno que permite que la IA actúe de manera autónoma en la mayoría de los casos, pero requiere una aprobación humana verificada criptográficamente cuando hay mucho en juego. Yubico, Auth0 e IBM han formado una poderosa alianza para proteger las aplicaciones agénticas y aprovechar el poder de la IA, al tiempo que garantizan la confianza y la gobernanza.