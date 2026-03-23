Yubico, Auth0 e IBM forman una nueva asociación para proteger las aplicaciones agénticas

Un modelo pionero en la industria que rige las acciones de IA de alto riesgo.
En todas las industrias, las organizaciones están entrando en una nueva era de productividad impulsada por agentes de IA, donde los sistemas pueden analizar datos, ejecutar flujos de trabajo y tomar decisiones a una velocidad sin precedentes. Desde las operaciones financieras hasta el desarrollo de software y la gestión del conocimiento empresarial, la IA se está convirtiendo en una fuerza laboral digital que puede operar junto a los humanos.
Con esta nueva capacidad, surge una pregunta importante para los líderes de tecnología, finanzas y riesgo: ¿cómo garantizamos que la automatización se mueva a la velocidad de la máquina sin comprometer la confianza, la gobernanza o la responsabilidad?
La respuesta radica en un nuevo modelo de autorización “de intervención humana”, uno que permite que la IA actúe de manera autónoma en la mayoría de los casos, pero requiere una aprobación humana verificada criptográficamente cuando hay mucho en juego. Yubico, Auth0 e IBM han formado una poderosa alianza para proteger las aplicaciones agénticas y aprovechar el poder de la IA, al tiempo que garantizan la confianza y la gobernanza.
Los agentes de IA se están convirtiendo en lo que los líderes de seguridad llaman “trabajadores digitales”. Operan con credenciales legítimas, interactúan con sistemas sensibles y cada vez tienen más autoridad para ejecutar acciones reales. Los agentes de IA ya no se limitan a responder preguntas, sino que realizan acciones en todos los sistemas de la empresa:
Estas capacidades prometen mejoras drásticas en materia de velocidad, productividad y toma de decisiones, pero también plantean una pregunta fundamental sobre la gobernanza: ¿cómo demuestran las organizaciones que la persona adecuada intervino o autorizó decisiones críticas tomadas por la IA?
El escenario de las ciberamenazas pone de manifiesto la creciente presión en materia de seguridad a la que se enfrentan las organizaciones que adoptan flujos de trabajo impulsados por IA:
A medida que la automatización avanza rápido, estas amenazas exponen una peligrosa posibilidad de que un agente de IA que opera con credenciales válidas pueda realizar acciones de alto riesgo a velocidad de máquina, sin una supervisión humana significativa. Esto tiene algunas implicaciones importantes:
Los sistemas de identidad tradicionales nunca se diseñaron para este modelo porque asumen un flujo simple: el ser humano autentica y autoriza → el sistema otorga acceso → se produce la acción. Pero cuando los agentes de IA actúan de forma autónoma, la capa de identidad debe responder a una pregunta más compleja: ¿quién autorizó la acción y podemos probarla?
“Los agentes de IA están destinados a revolucionar la productividad empresarial, pero los beneficios mismos de los agentes de IA también pueden presentar un desafío”, escribió Ritika Gunnar, gerente general de datos e IA de IBM en junio de 2025. “Cuando estos sistemas autónomos no están gobernados o protegidos adecuadamente, pueden tener consecuencias graves”.
La solución no es ralentizar la IA ni exigir que los humanos aprueben cada acción. En su lugar, las organizaciones deben identificar categorías específicas de acciones en las que se requiere autorización humana. Por ejemplo:
En estos casos, la autorización humana se convierte en un control estructural, no en una preferencia de flujo de trabajo. Y debe aplicarse criptográficamente, no simplemente asentarse en registros después del hecho.
Aquí es donde la colaboración entre IBM, Auth0 y Yubico establece un poderoso modelo para gobernar los sistemas de IA agéntica. Juntas, estas empresas crearon un flujo de trabajo que combina la velocidad de la IA con la responsabilidad humana. Esta capacidad desbloquea innumerables nuevos casos de uso empresariales y libera una amplia gama de personas que pueden alcanzar mayores niveles de productividad y eficiencia sin minar la integridad del proceso y el resultado.
Los agentes watsonx.ai de IBM analizan datos, razonan las tareas y proponen acciones dentro de los flujos de trabajo empresariales. Cada acción fluye a través de un motor de consentimiento basado en políticas que evalúa si se requiere autorización adicional. En las operaciones rutinarias, la IA actúa de forma automática, mientras que en las acciones de alto riesgo, el sistema recurre a un nivel superior.
Cuando se produce una escalada, la capa de orquestación de identidades de Auth0 inicia un flujo de aprobación seguro mediante el estándar de autenticación de canal secundario iniciado por el cliente (CIBA). Este proceso envía una solicitud segura y fuera de banda directamente al responsable de la toma de decisiones humano autorizado. La solicitud incluye detalles amplios de la autorización, como “Aprobar la transferencia de 500 000 USD al proveedor X.” El responsable de la toma de decisiones puede revisar la solicitud y aprobar o rechazar la acción.
Para las acciones de alto valor, alto riesgo o alta seguridad, las autorizaciones requerirían que un humano confiable y autenticado autorice un flujo de trabajo utilizando una raíz de confianza respaldada por hardware: YubiKey. El usuario autorizado debe tocar físicamente la clave, creando una prueba criptográfica de presencia, asegurando que:
En efecto, YubiKey se convierte en el punto final controlado por humanos que protege las acciones críticas de la empresa. Esto crea sólidas garantías para el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos, la responsabilidad financiera y la continuidad de negocio. Y lo más importante, proporciona no repudio, la prueba clara de que un humano específico y verificado autorizó la acción.
La próxima oleada de productividad empresarial estará impulsada por agentes de IA capaces de actuar y no solo de asesorar. Escribirán código, ejecutarán transacciones, aprobarán flujos de trabajo y orquestarán decisiones en sistemas complejos. La verdadera pregunta que enfrentarán los líderes ya no será “¿Podemos automatizar esto?” sino “¿Cómo gobernamos la automatización de manera responsable?”.
Al combinar la orquestación de IA de IBM, los flujos de identidad de Auth0 y la clave de seguridad respaldada por hardware de Yubico, las organizaciones pueden habilitar la automatización impulsada por IA y, al mismo tiempo, garantizar que el humano adecuado mantenga el control y autorice las decisiones críticas. El resultado es una nueva base para la empresa autónoma: IA que opera a velocidad de máquina, protegida por la confianza humana.
Si asiste a RSAC, no se pierda nuestra sesión presencial o bajo demanda el martes 24 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m. en el North Expo Briefing Center, donde Yubico e IBM explorarán cómo crear una identidad confiable, lograr resiliencia cibernética y garantizar continuidad de negocio con una estrategia eficiente y segura sin contraseña en la era cibernética moderna de las amenazas impulsadas por IA.