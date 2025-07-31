Acceso seguro y sin fricciones para identidades humanas y no humanas con IBM Verify for government

31 de julio de 2025
IBM® Verify for Government ha logrado oficialmente la autorización FedRAMP, un hito importante que refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones de identidad seguras, escalables y sencillas para las agencias federales.
El Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP) establece un alto nivel para la seguridad en la nube. Con esta autorización, IBM Verify for Government cumple con controles de seguridad estrictos y estandarizados, lo que brinda a las agencias confianza en la seguridad y confiabilidad de sus sistemas de gestión de identidad y acceso (IAM).
IBM tiene más de 30 años de experiencia proporcionando acceso seguro y sin fricciones, al tiempo que proporciona una gestión completa del acceso a la identidad para algunas de las organizaciones más grandes del mundo y la infraestructura más crítica. IBM se ha establecido como líder en la protección de identidades humanas y no humanas y proporciona herramientas resuelven los mayores desafíos de identidad actuales.