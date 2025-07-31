Acceso seguro y sin fricciones para identidades humanas y no humanas con IBM Verify for government

31 de julio de 2025

Bob Slocum

IBM® Verify for Government ha logrado oficialmente la autorización FedRAMP, un hito importante que refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones de identidad seguras, escalables y sencillas para las agencias federales.

Por qué es importante FedRAMP

El Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP) establece un alto nivel para la seguridad en la nube. Con esta autorización, IBM Verify for Government cumple con controles de seguridad estrictos y estandarizados, lo que brinda a las agencias confianza en la seguridad y confiabilidad de sus sistemas de gestión de identidad y acceso (IAM).

Cuatro beneficios de IBM Verify for Government

  1. Controles de seguridad estandarizados: la autorización de FedRAMP exige un conjunto riguroso de controles de seguridad, lo que garantiza un mayor nivel de seguridad para los servicios en la nube utilizados por las agencias federales.
  2. Acceso seguro y sin fricciones: dote a los ciudadanos, empleados y contratistas de acceso sin contraseña a través de una autenticación basada en claves de paso resistente al phishing y que protege la privacidad. Olvídese de las contraseñas y dé la bienvenida al aumento de registros e inicios de sesión.
  3. Arquitectura de IAM Escalable: ya sea que esté modernizando sistemas existentes o expandiendo servicios digitales, IBM Verify ofrece una infraestructura flexible que crece con las necesidades de su agencia.
  4. Experiencia confiable: con más de 30 años de experiencia en IAM, IBM es un socio probado en la protección de identidades humanas y no humanas para algunas de las organizaciones más grandes del mundo y la infraestructura más crítica.

Tres casos de uso clave

  1. Modernice la identidad física con credenciales digitales: transforme las identificaciones físicas en credenciales digitales seguras. IBM Verify permite a las agencias verificar documentos emitidos por el gobierno, como pasaportes, sin necesidad de que los usuarios vuelvan a crear cuentas o recuerden contraseñas.
  2. Cree una experiencia confiable con privacidad y consentimiento: genere confianza con los ciudadanos dándoles control sobre sus datos y cómo se utilizan. Las herramientas de IBM ayudan a las agencias a cumplir con las leyes de privacidad, automatizar las reglas de consentimiento y ofrecer opciones de autoservicio para gestionar las preferencias de intercambio de datos.
  3. Resuelva los desafíos de acceso híbrido con tejido de identidad: elimine los silos de identidad y unifique el acceso en todos los sistemas. IBM Verify se integra con las herramientas de IAM existentes para crear un tejido de identidad cohesivo que mejora la seguridad y la experiencia del usuario.

Proporcionar un acceso seguro y sin fricciones

IBM tiene más de 30 años de experiencia proporcionando acceso seguro y sin fricciones, al tiempo que proporciona una gestión completa del acceso a la identidad para algunas de las organizaciones más grandes del mundo y la infraestructura más crítica. IBM se ha establecido como líder en la protección de identidades humanas y no humanas y proporciona herramientas resuelven los mayores desafíos de identidad actuales.

