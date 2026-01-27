Inteligencia artificial Automatización de TI

Proteja y automatice las cargas de trabajo de TI híbridas con el nuevo dispositivo DataPower Gateway X4 de IBM

Basándose en el linaje probado de puertas de enlace de seguridad de IBM, el dispositivo DataPower X4 ofrece capacidades con mejoras significativas en rendimiento, seguridad y usabilidad.

Publicado el 27 de enero de 2026
IBM ha presentado la próxima generación de dispositivos físicos, DataPower Gateway X4, una puerta de enlace de seguridad empresarial de alto rendimiento diseñada para proteger, integrar y automatizar cargas de trabajo modernas e híbridas, con criptografía quantum-safe incorporada para proteger datos contra amenazas futuras.

El dispositivo X4 proporciona una puerta de enlace única y potente para proteger, controlar, optimizar y conectar aplicaciones en entornos on premises, en la nube e híbridos.

Por qué la seguridad de las aplicaciones es importante para la agilidad empresarial

Los entornos de TI de las empresas continúan creciendo en complejidad, abarcando múltiples nubes, centros de datos y estilos arquitectónicos. Al mismo tiempo, las amenazas cibernéticas se están expandiendo en escala y sofisticación, incluidos los riesgos emergentes para los métodos de cifrado actuales derivados de los futuros avances de la computación quantum.

Para innovar de forma rápida y segura, las organizaciones deben exponer de forma segura los servicios de misión crítica mientras mantienen la visibilidad, la gobernanza y el control. La integración segura y escalable es esencial no solo para ofrecer nuevas experiencias digitales, sino también para permitir una automatización que mejore la eficiencia operativa.

Sin un enfoque moderno a la seguridad de la aplicación, las organizaciones corren el riesgo de ralentizar la innovación, aumentar los costos operativos y exponer los activos críticos a un ámbito de amenazas cada vez más intenso.

Seguridad de nivel empresarial con protección de seguridad cuántica

La protección de los activos de los clientes es una prioridad para IBM. Los dispositivos IBM DataPower Gateways X4 ofrecen servicios robustos de seguridad e integración de aplicaciones con la facilidad de uso y el bajo costo total de propiedad que caracterizan a los dispositivos físicos IBM DataPower Gateways.

El gateway soporta una infraestructura de seguridad unificada para entornos on premises, nube y híbridos. Desplegado en el borde de la red y en la DMZ, ayuda a bloquear el acceso no autorizado, mitigar los ataques de denegación del servicio y optimizar el enrutamiento del tráfico. Cuando se combina con DataPower Virtual Edition, las organizaciones pueden ampliar el mismo nivel de protección a los despliegues en la nube, lo que garantiza una seguridad de aplicaciones coherente en todos los entornos. La pasarela protege los servicios sitio web tradicionales frente a la carga de trabajo moderna, incluyendo aplicaciones basadas en API, servicios orientados a eventos y streaming empleando servicios Kafka, gRPC y GraphQL.

IBM es un líder reconocido tanto en computación cuántica como en seguridad de TI. Los investigadores de IBM desarrollaron esquemas criptográficos que han sido adoptados por el NIST como estándares para fortalecer la criptografía de clave pública. El dispositivo DataPower Gateway X4 incluye capacidades de criptografía postcuántica (PQC) que se pueden configurar para conexiones entrantes y salientes mediante perfiles de servidor y cliente TLS. También se proporcionan algoritmos criptográficos híbridos, que combinan métodos de seguridad cuántica y clásicos para equilibrar la seguridad con el rendimiento. Con IBM DataPower, las organizaciones pueden proteger, gobernar y optimizar la prestación de servicios con confianza, al tiempo que reducen el esfuerzo de desarrollo y mitigan el riesgo empresarial.

Capacidades clave del dispositivo DataPower Gateway X4

DataPower Gateway X4 es un dispositivo físico plug-and-play de despliegue rápido diseñado para arquitectos empresariales, equipos de seguridad e ingenieros de plataformas, que ofrece:  

  • Rendimiento y escalabilidad mejorados: mayor capacidad de procesamiento, memoria y ancho de banda de red en comparación con generaciones anteriores (dispositivos de puerta de enlace DataPower X2 y X3).
  • Almacenamiento seguro para claves criptográficas: el módulo de seguridad de hardware (HSM) garantiza que las claves criptográficas nunca abandonen el hardware seguro. Acelera las funciones criptográficas y simplifica la administración al centralizar la seguridad clave en una sola unidad reforzada.
  • Diseño seguro de nivel empresarial: diseño reforzado y resistente a manipulaciones, que admite operaciones criptográficas avanzadas y protección de seguridad cuántica.
  • Integración confiable, perfecta y de alta velocidad en cualquier red: opciones de red en el panel frontal con módulos Ethernet incorporados que admiten 1 Gb, 10 Gb, 40 Gb y 100 Gb.
  • Almacenamiento de alto rendimiento: equipado con unidades de disco NVMe de 1.6 TB para mayor velocidad y eficiencia.
  • Usabilidad mejorada: interfaz de gestión web optimizada diseñada para mejorar la productividad de los desarrolladores.

Disponibilidad y siguientes pasos

El dispositivo DataPower Gateway X4 estará disponible de forma general el 26 de marzo de 2026. DataPower v11.0 también estará disponible de forma general en esa fecha para su despliegue bajo el derecho de DataPower Virtual Edition.

Adrian Jones

Director of Engineering, Integration Products, IBM Integration core software

Matt Roberts

Distinguished Engineer and CTO, IBM Integration core software

Rashmi Kaushik

Product Director, App Integration Portfolio, Core Software Automation

IBM

Descargo de responsabilidad

Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retiros sin previo aviso y representan solo metas y objetivos.