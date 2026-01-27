Proteja y automatice las cargas de trabajo de TI híbridas con el nuevo dispositivo DataPower Gateway X4 de IBM

Basándose en el linaje probado de puertas de enlace de seguridad de IBM, el dispositivo DataPower X4 ofrece capacidades con mejoras significativas en rendimiento, seguridad y usabilidad.
IBM ha presentado la próxima generación de dispositivos físicos, DataPower Gateway X4, una puerta de enlace de seguridad empresarial de alto rendimiento diseñada para proteger, integrar y automatizar cargas de trabajo modernas e híbridas, con criptografía quantum-safe incorporada para proteger datos contra amenazas futuras.
El dispositivo X4 proporciona una puerta de enlace única y potente para proteger, controlar, optimizar y conectar aplicaciones en entornos on premises, en la nube e híbridos.
Los entornos de TI de las empresas continúan creciendo en complejidad, abarcando múltiples nubes, centros de datos y estilos arquitectónicos. Al mismo tiempo, las amenazas cibernéticas se están expandiendo en escala y sofisticación, incluidos los riesgos emergentes para los métodos de cifrado actuales derivados de los futuros avances de la computación quantum.
Para innovar de forma rápida y segura, las organizaciones deben exponer de forma segura los servicios de misión crítica mientras mantienen la visibilidad, la gobernanza y el control. La integración segura y escalable es esencial no solo para ofrecer nuevas experiencias digitales, sino también para permitir una automatización que mejore la eficiencia operativa.
Sin un enfoque moderno a la seguridad de la aplicación, las organizaciones corren el riesgo de ralentizar la innovación, aumentar los costos operativos y exponer los activos críticos a un ámbito de amenazas cada vez más intenso.
La protección de los activos de los clientes es una prioridad para IBM. Los dispositivos IBM DataPower Gateways X4 ofrecen servicios robustos de seguridad e integración de aplicaciones con la facilidad de uso y el bajo costo total de propiedad que caracterizan a los dispositivos físicos IBM DataPower Gateways.
El gateway soporta una infraestructura de seguridad unificada para entornos on premises, nube y híbridos. Desplegado en el borde de la red y en la DMZ, ayuda a bloquear el acceso no autorizado, mitigar los ataques de denegación del servicio y optimizar el enrutamiento del tráfico. Cuando se combina con DataPower Virtual Edition, las organizaciones pueden ampliar el mismo nivel de protección a los despliegues en la nube, lo que garantiza una seguridad de aplicaciones coherente en todos los entornos. La pasarela protege los servicios sitio web tradicionales frente a la carga de trabajo moderna, incluyendo aplicaciones basadas en API, servicios orientados a eventos y streaming empleando servicios Kafka, gRPC y GraphQL.
IBM es un líder reconocido tanto en computación cuántica como en seguridad de TI. Los investigadores de IBM desarrollaron esquemas criptográficos que han sido adoptados por el NIST como estándares para fortalecer la criptografía de clave pública. El dispositivo DataPower Gateway X4 incluye capacidades de criptografía postcuántica (PQC) que se pueden configurar para conexiones entrantes y salientes mediante perfiles de servidor y cliente TLS. También se proporcionan algoritmos criptográficos híbridos, que combinan métodos de seguridad cuántica y clásicos para equilibrar la seguridad con el rendimiento. Con IBM DataPower, las organizaciones pueden proteger, gobernar y optimizar la prestación de servicios con confianza, al tiempo que reducen el esfuerzo de desarrollo y mitigan el riesgo empresarial.
DataPower Gateway X4 es un dispositivo físico plug-and-play de despliegue rápido diseñado para arquitectos empresariales, equipos de seguridad e ingenieros de plataformas, que ofrece:
El dispositivo DataPower Gateway X4 estará disponible de forma general el 26 de marzo de 2026. DataPower v11.0 también estará disponible de forma general en esa fecha para su despliegue bajo el derecho de DataPower Virtual Edition.
Lea los detalles completos del lanzamiento
Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retiros sin previo aviso y representan solo metas y objetivos.