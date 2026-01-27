Proteja y automatice las cargas de trabajo de TI híbridas con el nuevo dispositivo DataPower Gateway X4 de IBM

La protección de los activos de los clientes es una prioridad para IBM. Los dispositivos IBM DataPower Gateways X4 ofrecen servicios robustos de seguridad e integración de aplicaciones con la facilidad de uso y el bajo costo total de propiedad que caracterizan a los dispositivos físicos IBM DataPower Gateways.

El gateway soporta una infraestructura de seguridad unificada para entornos on premises, nube y híbridos. Desplegado en el borde de la red y en la DMZ, ayuda a bloquear el acceso no autorizado, mitigar los ataques de denegación del servicio y optimizar el enrutamiento del tráfico. Cuando se combina con DataPower Virtual Edition, las organizaciones pueden ampliar el mismo nivel de protección a los despliegues en la nube, lo que garantiza una seguridad de aplicaciones coherente en todos los entornos. La pasarela protege los servicios sitio web tradicionales frente a la carga de trabajo moderna, incluyendo aplicaciones basadas en API, servicios orientados a eventos y streaming empleando servicios Kafka, gRPC y GraphQL.

IBM es un líder reconocido tanto en computación cuántica como en seguridad de TI. Los investigadores de IBM desarrollaron esquemas criptográficos que han sido adoptados por el NIST como estándares para fortalecer la criptografía de clave pública. El dispositivo DataPower Gateway X4 incluye capacidades de criptografía postcuántica (PQC) que se pueden configurar para conexiones entrantes y salientes mediante perfiles de servidor y cliente TLS. También se proporcionan algoritmos criptográficos híbridos, que combinan métodos de seguridad cuántica y clásicos para equilibrar la seguridad con el rendimiento. Con IBM DataPower, las organizaciones pueden proteger, gobernar y optimizar la prestación de servicios con confianza, al tiempo que reducen el esfuerzo de desarrollo y mitigan el riesgo empresarial.