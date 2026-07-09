Flujos de trabajo de ingeniería listos para tomar decisiones con IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

Los equipos de ingeniería modernos están construyendo sistemas más conectados, definidos por software y configurables en las distintas disciplinas distribuidas. Sin embargo, el trabajo de los equipos de sistemas, software, hardware, mecánica, eléctrico, de seguridad y cumplimiento de normas a menudo no se orquesta a través de un flujo de trabajo unificado, sino que depende de pasos fragmentados, desconectados o manuales. Esta falta de colaboración y coordinación crea un riesgo real.

Los flujos de trabajo de ingeniería conectados ayudan a garantizar que la arquitectura de sistemas y la intención de diseño se trasladen desde la ingeniería de sistemas ascendentes hasta los dominios descendentes. Al trabajar desde un fundamento basado en modelos compartidos que unifica el proceso de creación de modelos, los requisitos, la arquitectura, el comportamiento, la variabilidad y la colaboración a lo largo del ciclo de vida de la ingeniería, los equipos pueden diseñar programas grandes y complejos al mantener las decisiones y la evidencia de cumplimiento normativo rastreables, reutilizables y más fáciles de validar a medida que evolucionan los programas.

Disponible de forma general a partir del 9 de julio de 2026, IBM® Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 aporta avances que ayudan a los equipos a adoptar la ingeniería de sistemas SysML v2 en un entorno nativo de la nube y basado en la web, con un enfoque en estas prioridades críticas que determinan si la ingeniería de sistemas de misión crítica puede escalar con éxito: incluyendo cómo los equipos analizan modelos, conectan cadenas de herramientas, recopilan y gobiernan evidencia y operan en grandes programas y entornos.