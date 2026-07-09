Flujos de trabajo de ingeniería listos para tomar decisiones con IBM Rhapsody Systems Engineering 1.8

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.8 ayuda a los equipos de ingeniería empresarial a convertir los modelos SysML v2 de artefactos de diseño a flujos de trabajo aplicables en la práctica a lo largo del ciclo de vida del desarrollo.
Los equipos de ingeniería modernos están construyendo sistemas más conectados, definidos por software y configurables en las distintas disciplinas distribuidas. Sin embargo, el trabajo de los equipos de sistemas, software, hardware, mecánica, eléctrico, de seguridad y cumplimiento de normas a menudo no se orquesta a través de un flujo de trabajo unificado, sino que depende de pasos fragmentados, desconectados o manuales. Esta falta de colaboración y coordinación crea un riesgo real.
Los flujos de trabajo de ingeniería conectados ayudan a garantizar que la arquitectura de sistemas y la intención de diseño se trasladen desde la ingeniería de sistemas ascendentes hasta los dominios descendentes. Al trabajar desde un fundamento basado en modelos compartidos que unifica el proceso de creación de modelos, los requisitos, la arquitectura, el comportamiento, la variabilidad y la colaboración a lo largo del ciclo de vida de la ingeniería, los equipos pueden diseñar programas grandes y complejos al mantener las decisiones y la evidencia de cumplimiento normativo rastreables, reutilizables y más fáciles de validar a medida que evolucionan los programas.
Disponible de forma general a partir del 9 de julio de 2026, IBM® Rhapsody Systems Engineering (SE) 1.8 aporta avances que ayudan a los equipos a adoptar la ingeniería de sistemas SysML v2 en un entorno nativo de la nube y basado en la web, con un enfoque en estas prioridades críticas que determinan si la ingeniería de sistemas de misión crítica puede escalar con éxito: incluyendo cómo los equipos analizan modelos, conectan cadenas de herramientas, recopilan y gobiernan evidencia y operan en grandes programas y entornos.
Para los equipos técnicos, la elaboración de informes no es simplemente una actividad de fin de proyecto. Los informes respaldan las revisiones de diseño, la evidencia de cumplimiento normativo, las decisiones de arquitectura, la comunicación interdisciplinaria y la gobernanza del programa. Sin embargo, los ingenieros a menudo pierden tiempo convirtiendo el conocimiento del modelo en documentación lista para la revisión. Rhapsody SE 1.8 introduce capacidades avanzadas de generación de informes a través de la integración con IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing, lo que ayuda a los equipos a generar informes gobernados a partir de modelos conectados y datos del ciclo de vida. Al conectar los flujos de trabajo de informes más directamente a la información del modelo del sistema, Rhapsody SE 1.8 ayuda a los equipos a reducir el esfuerzo manual y mejorar la coherencia de los datos de ingeniería compartidos con revisores y stakeholders.
El trabajo de ingeniería de sistemas rara vez ocurre en una sola herramienta. Rhapsody SE 1.8 fortalece los flujos de trabajo de ingeniería de sistemas al permitir que herramientas de terceros u otras herramientas en la cadena de herramientas de los clientes se integren con Rhapsody Systems Engineering a través de la función de arrastrar y soltar entre aplicaciones. Esto ayuda a los equipos a reducir el cambio de contexto, mantener la intención de ingeniería de una manera más fluida y mover la información de ingeniería entre aplicaciones con menos coordinación manual.
El impacto del cambio y la coherencia entre los modelos son difíciles de evaluar manualmente, especialmente a medida que crecen los programas. Para permitir el análisis de un solo modelo o de varios modelos simultáneamente, esta versión admite una API de MCP de IA que conecta datos de forma segura y dinámica y permite un análisis consciente del modelo en toda la arquitectura, el comportamiento, los niveles de cumplimiento normativo y el impacto del cambio, además, ayuda a los equipos de ingeniería a comparar modelos e identificar posibles implicaciones en una etapa más temprana del ciclo de vida.
Las mejoras de HarmonyIQ convierten la orientación de procesos en una experiencia continua, en vivo y consciente del modelo que está totalmente integrada con el desarrollo de modelos. Con las vistas de análisis de dependencias de actividades de proceso, esto ayuda a los equipos a entender cómo se relacionan las tareas de ingeniería, artefactos y decisiones del modelo, mejorando la visibilidad de las dependencias cruzadas antes de que se conviertan en riesgos posteriores.
Los programas grandes y regulados requieren un despliegue que pueda adaptarse a las limitaciones operativas. Para que Rhapsody SE sea más fácil de adoptar y operar a escala, esta versión admite el uso en entornos protegidos con air-gap y ofrece un rendimiento mejorado y listo para la empresa ajustado para modelos grandes y grandes equipos de usuarios simultáneos.
Rhapsody SE v1.8 proporciona acceso temprano a las capacidades de integración que introducen la ingeniería de línea de productos (PLE) con variantes puras de PTC en el proceso de ingeniería de sistemas. Esto permite a los equipos que trabajan con SysML v2 incorporar el modelado de variabilidad directamente en sus flujos de trabajo. Dado que esto representa la primera integración de PLE en el modelado SysML v2, IBM y PTC utilizarán el feedback de los clientes para perfeccionar y optimizar aún más los flujos de trabajo de ingeniería de líneas de productos en este contexto.
Juntas, estas capacidades ayudan a ampliar el valor del modelo del sistema más allá de la mera creación de modelos. Ayudan a que los modelos SysML v2 se conviertan en parte de un flujo de trabajo integrado, y los equipos de ingeniería convierten los datos del modelo en información que está lista para tomar decisiones y puede escalar a través de programas de cualquier tamaño.
MBSE ofrece valor cuando el modelo se convierte en algo más que un artefacto de diseño. Para los ingenieros de sistemas, el verdadero objetivo no es crear modelos, sino hacer que esos modelos sean útiles a lo largo del ciclo de vida de la ingeniería. Los equipos necesitan que la arquitectura del sistema, los requisitos, los comportamientos y las variantes se mantengan conectados a medida que los diseños evolucionan, las revisiones avanzan y los equipos posteriores toman decisiones de implementación.
IBM Rhapsody Systems Engineering está diseñado para ese propósito, específicamente, para equipos de ingeniería que desarrollan sistemas complejos en industrias como la automotriz, aeroespacial y de defensa, o dispositivos médicos. Su entorno moderno, nativo de la nube y basado en el sitio web, apoya tanto a los profesionales de la ingeniería de sistemas como a los stakeholders que necesitan revisar, analizar, comentar y consumir información del modelo en contexto.
Con el lanzamiento de v1.8, Rhapsody SE ayuda a los equipos regulados a moverse de prácticas centradas en documentos hacia una ingeniería de sistemas coherente y colaborativa. Está diseñado para organizaciones multidisciplinarias, con modelos SysML v2 que se convierten en parte del flujo de trabajo diario para el análisis, la comunicación, la reutilización y la toma de decisiones en programas complejos.
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