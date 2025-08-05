Los agentes de IA ya no son solo asistentes virtuales que responden a instrucciones simples, sino que se están convirtiendo en colaboradores autónomos que ejecutan flujos de trabajo complejos en todos los sistemas, herramientas y procesos. Pero aunque muchas organizaciones han explorado los pilotos, pocas han tenido éxito en escalar agentes en toda la empresa. Los obstáculos son familiares: infraestructura fragmentada, brechas de gobernanza, preocupaciones de seguridad y largos ciclos de adquisición.

Es por eso que el anuncio en la AWS Summit New York es tan fundamental:watsonx Orchestrate de IBM ahora está disponible en la nueva categoría "Agentes y herramientas de IA" de AWS Marketplace. Este movimiento estratégico no solo simplifica el despliegue, sino que despeja el camino para que las empresas escalen la automatización de la IA a través de las líneas de negocio con la confianza y la infraestructura que esperan.

A continuación, se presentan 5 razones principales por las que esto es importante y por las que las empresas deben actuar ahora.