5 de agosto de 2025
Los agentes de IA ya no son solo asistentes virtuales que responden a instrucciones simples, sino que se están convirtiendo en colaboradores autónomos que ejecutan flujos de trabajo complejos en todos los sistemas, herramientas y procesos. Pero aunque muchas organizaciones han explorado los pilotos, pocas han tenido éxito en escalar agentes en toda la empresa. Los obstáculos son familiares: infraestructura fragmentada, brechas de gobernanza, preocupaciones de seguridad y largos ciclos de adquisición.
Es por eso que el anuncio en la AWS Summit New York es tan fundamental:watsonx Orchestrate de IBM ahora está disponible en la nueva categoría "Agentes y herramientas de IA" de AWS Marketplace. Este movimiento estratégico no solo simplifica el despliegue, sino que despeja el camino para que las empresas escalen la automatización de la IA a través de las líneas de negocio con la confianza y la infraestructura que esperan.
A continuación, se presentan 5 razones principales por las que esto es importante y por las que las empresas deben actuar ahora.
Históricamente, desplegar software empresarial ha sido un proceso largo y fragmentado, que requiere extensas aprobaciones internas, pruebas de integración y adquisiciones. Con watsonx Orchestrate ahora accesible a través de AWS Marketplace, se elimina gran parte de esa complejidad.
Las empresas pueden desplegar watsonx Orchestrate directamente dentro de su entorno de AWS existente, utilizando contratos preaprobados, gastos comprometidos e infraestructura que sus equipos ya entienden. No es necesario realizar una larga revisión de seguridad ni un nuevo proceso de incorporación de proveedores. En cambio, las organizaciones pueden pasar del interés a la implementación en cuestión de días.
Esto acelera drásticamente el tiempo de creación de valor. En el entorno competitivo actual, la capacidad de moverse rápido, sin comprometer la calidad, es una ventaja distintiva. Cuando una unidad de negocio identifica un flujo de trabajo repetitivo listo para la automatización, ya no necesita esperar meses para que TI se ponga al día. Con watsonx Orchestrate en AWS, pueden comenzar de inmediato.
Escalar los agentes de IA no se trata solo de hacer que funcionen, sino de hacerlos seguros, conformes y confiables. Por eso, la seguridad y la gobernanza son fundamentales para el diseño de watsonx Orchestrate.
Cuando se despliega a través de AWS, watsonx Orchestrate hereda todas las prácticas de seguridad en la nube en las que confían las empresas. Esto incluye gestión de identidad y acceso, cifrado de datos, controles de red y registro de auditoría. Pero IBM va un paso más allá con watsonx.governance,una capa integrada que brinda supervisión sobre cómo se capacita, despliega y monitorea a los agentes.
Esta capa de gobernanza ofrece transparencia en el comportamiento del modelo, garantiza la explicabilidad y ayuda a gestionar los riesgos normativos. Para industrias como los servicios financieros, la atención médica y el gobierno, esto no es solo una ventaja, es un requisito. La IA responsable ya no es un debate filosófico. Es un mandato operativo.
Al combinar lo mejor de la infraestructura de AWS con las herramientas de gobernanza de IBM, las empresas pueden mover hacia adelante con confianza, sabiendo que sus agentes de IA no solo son eficaces, sino también responsables.
Las empresas modernas no operan en sistemas cerrados. Utilizan plataformas SaaS, herramientas patentadas, tecnologías de código abierto y servicios nativos de la nube, a menudo todo a la vez. Es por eso que watsonx Orchestrate se creó teniendo en cuenta la integración híbrida.
En AWS, watsonx Orchestrate se conecta a una amplia gama de servicios y aplicaciones, incluidos Salesforce, SAP, Microsoft 365, Slack y más. También funciona con herramientas nativas de AWS como SageMaker, Bedrock y RDS. Ya sea que una empresa esté orquestando un flujo de trabajo de reclutamiento que extraiga datos de Workday o automatizando un proceso financiero que interactúe con los sistemas ERP internos, watsonx Orchestrate actúa como un centro central que unifica esas Experiencias.
También admite el uso de múltiples modelos, ya sea que desee utilizar los modelos Granite de IBM o integrarlos con modelos fundacionales externos. Esta flexibilidad permite a las organizaciones desplegar agentes que están profundamente integrados en el flujo de trabajo, tanto en entornos estructurados como no estructurados.
Los agentes no son útiles si no pueden conectarse con la forma en que trabajan sus equipos. Watsonx Orchestrate se encuentra con las empresas dondequiera que estén.
Muchas organizaciones tienen éxito con pequeños pilotos de IA, pero tienen dificultades cuando llega el momento de escalar a escala. Gestionar docenas (o cientos) de agentes en todos los departamentos requiere más que potencia informática. Exige estandarización, observabilidad y disciplina operativa.
Watsonx Orchestrate ofrece los tres. Proporciona un catálogo de agentes reutilizable, un constructor de código bajo para la creación rápida de prototipos, monitoring and analytics integrados, y soporte de versiones. Esto permite a las organizaciones diseñar una vez, probar y luego replicar en todas las geografías o funciones comerciales.
Cuando se ejecuta en AWS, la plataforma se beneficia del escalado elástico, el alcance global y la integración profunda con los servicios nativos de la nube. Las organizaciones pueden expandirse sin reescribir el código, rediseñar los pipelines o agregar una sobrecarga operativa significativa.
Esta escalabilidad convierte la automatización de un centro de costos en una palanca de crecimiento. Ya sea que esté desplegando 10 agentes en adquisiciones o mil en atención al cliente, watsonx Orchestrate on AWS puede soportar la complejidad sin fricciones.
La tecnología por sí sola no garantiza el éxito. Lo que realmente mueve la aguja es la ejecución, y ahí es donde la alianza estratégica de IBM y AWS desempeña un papel crucial.
Los clientes que despliegan watsonx Orchestrate a través del mercado de AWS se benefician del soporte conjunto de comercialización. Eso incluye acceso a ambos equipos de ventas, recursos técnicos compartidos, aceleradores de soluciones específicas de la industria y visibilidad de las hojas de ruta conjuntas. Este nivel de alineación se traduce en resultados comerciales reales: implementaciones más rápidas, integraciones más fluidas y mayor aceptación de los ejecutivos.
También desbloquea el acceso a los amplios ecosistemas de socios de IBM y AWS. Ya sea que necesite soporte de implementación, servicios de asesoramiento o personalización de la industria, el ecosistema está diseñado para acelerar, no paralizar, su camino hacia la IA.
Para las empresas, esto significa que no solo obtienen una plataforma. Obtiene una alianza estratégica con dos de los nombres más confiables en Tecnología, enfocada en su éxito.
Los agentes de IA están evolucionando rápidamente, desde herramientas que ayudan con tareas hasta sistemas autónomos que ejecutan flujos de trabajo completos. Watsonx Orchestrate representa la siguiente fase de esta evolución. Permite a los equipos descargar el trabajo repetitivo, acelerar los procesos y mejorar la precisión, sin necesidad de volver a cablear su forma de trabajar.
Al lanzarse en el mercado, watsonx Orchestrate ahora es más accesible, seguro y Escalable que nunca. Las empresas pueden desplegarlo de forma nativa en los entornos de nube en los que ya confían, con la gobernanza, la flexibilidad y la velocidad que necesitan para ganar en la economía impulsada por IA de hoy.
Esto marca un cambio estratégico: de las interfaces de chat a los motores de ejecución, de la experimentación a escalar. Los agentes de IA ya no solo ayudan. Están actuando.
Categoría de agentes de IA y herramientas de AWS Mercado