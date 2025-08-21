Gestionar sistemas multiagente y mantener la visibilidad del sistema ahora es más fácil con las nuevas características de gobernanza de agentes de Orchestrate.

Las herramientas de monitoreo tradicionales a menudo son insuficientes cuando se trata de rastrear agentes de IA. Estos agentes no solo requieren monitoreo, sino que también necesitan un ciclo de retroalimentación para aprender y mejorar continuamente. La naturaleza distribuida de los sistemas modernos de IA complica aún más las cosas, lo que hace que el rastreo distribuido sea esencial. Aquí es donde entran en juego las características de Agent Observability de watsonx Orchestrate, que aprovechan estándares como OpenTelemetry y Traceloop para proporcionar insights completos y en tiempo real sobre las interacciones de los agentes y el estado de los agentes de IA.

Además, para garantizar la calidad y la eficacia de los agentes de IA, las capacidades de gobernanza de Orchestrate ofrecen métricas de evaluación, como las tasas de finalización del recorrido, la precisión de las llamadas a herramientas, la corrección de las respuestas y el cumplimiento de las instrucciones. Estas métricas ayudan a crear un catálogo gobernado de agentes de IA, lo que garantiza que solo se desplieguen agentes de alta calidad y listos para la empresa.