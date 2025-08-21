21 de agosto de 2025
Novedades: IBM watsonx Orchestrate ha introducido nuevas capacidades de Agent Observability y Agent Governance, diseñadas para optimizar la gestión de agentes de IA y mejorar el rendimiento.
Gestionar sistemas multiagente y mantener la visibilidad del sistema ahora es más fácil con las nuevas características de gobernanza de agentes de Orchestrate.
Las herramientas de monitoreo tradicionales a menudo son insuficientes cuando se trata de rastrear agentes de IA. Estos agentes no solo requieren monitoreo, sino que también necesitan un ciclo de retroalimentación para aprender y mejorar continuamente. La naturaleza distribuida de los sistemas modernos de IA complica aún más las cosas, lo que hace que el rastreo distribuido sea esencial. Aquí es donde entran en juego las características de Agent Observability de watsonx Orchestrate, que aprovechan estándares como OpenTelemetry y Traceloop para proporcionar insights completos y en tiempo real sobre las interacciones de los agentes y el estado de los agentes de IA.
Además, para garantizar la calidad y la eficacia de los agentes de IA, las capacidades de gobernanza de Orchestrate ofrecen métricas de evaluación, como las tasas de finalización del recorrido, la precisión de las llamadas a herramientas, la corrección de las respuestas y el cumplimiento de las instrucciones. Estas métricas ayudan a crear un catálogo gobernado de agentes de IA, lo que garantiza que solo se desplieguen agentes de alta calidad y listos para la empresa.
IBM watsonx Orchestrate proporciona beneficios de gobernanza en todo el ciclo de vida del agente, desde la creación hasta la producción.
Agent Observability funciona capturando y visualizando datos de telemetría de los agentes, proporcionando insights en tiempo real. Se integra perfectamente con las herramientas existentes y sigue los estándares de la industria, lo que garantiza la compatibilidad y la facilidad de uso.
La gobernanza, por otro lado, opera a través de un proceso de varios pasos. Durante el despliegue previo, los agentes se someten a una evaluación a través de ADK o Agent Builder, con preguntas explícitas definidas por el usuario o cargas de archivos. Luego, el sistema calcula y muestra una amplia gama de métricas, incluida la finalización del recorrido, la precisión de las llamadas a herramientas y la relevancia de las respuestas.
Una vez satisfecho con el rendimiento del agente, puede moverse a la etapa de producción, donde el monitoreo continuo y la aplicación automatizada de políticas mantienen un rendimiento óptimo.
Las nuevas capacidades de Agent Observability and Agent Governance de IBM watsonx Orchestrate representan un salto monumental en la gestión de sistemas complejos de múltiples agentes. Al mejorar la visibilidad y la calidad de los agentes, y garantizar una gobernanza sólida, watsonx Orchestrate puede ayudar a revolucionar la forma en que las empresas aprovechan los agentes de IA, lo que en última instancia impulsa una mayor eficiencia y valor a escala.