Revolucionar la gestión de agentes de IA con capacidades de Agent Observability y Agent Governance en IBM watsonx Orchestrate

Inteligencia artificial

21 de agosto de 2025

Autores

Mithun Katti

Technical Product Manager, IBM watsonx Orchestrate

IBM

Novedades: IBM watsonx Orchestrate ha introducido nuevas capacidades de Agent Observability y Agent Governance, diseñadas para optimizar la gestión de agentes de IA y mejorar el rendimiento. 

Gestionar sistemas multiagente y mantener la visibilidad del sistema ahora es más fácil con las nuevas características de gobernanza de agentes de Orchestrate.

Las herramientas de monitoreo tradicionales a menudo son insuficientes cuando se trata de rastrear agentes de IA. Estos agentes no solo requieren monitoreo, sino que también necesitan un ciclo de retroalimentación para aprender y mejorar continuamente. La naturaleza distribuida de los sistemas modernos de IA complica aún más las cosas, lo que hace que el rastreo distribuido sea esencial. Aquí es donde entran en juego las características de Agent Observability de watsonx Orchestrate, que aprovechan estándares como OpenTelemetry y Traceloop para proporcionar insights completos y en tiempo real sobre las interacciones de los agentes y el estado de los agentes de IA.

Además, para garantizar la calidad y la eficacia de los agentes de IA, las capacidades de gobernanza de Orchestrate ofrecen métricas de evaluación, como las tasas de finalización del recorrido, la precisión de las llamadas a herramientas, la corrección de las respuestas y el cumplimiento de las instrucciones. Estas métricas ayudan a crear un catálogo gobernado de agentes de IA, lo que garantiza que solo se desplieguen agentes de alta calidad y listos para la empresa.

Tres capacidades clave de IBM watsonx Orchestrate:

IBM watsonx Orchestrate proporciona beneficios de gobernanza en todo el ciclo de vida del agente, desde la creación hasta la producción.

  • Agent Observability permite a los creadores de agentes tener una visión holística de su entorno de agentes. Pueden monitorear sin esfuerzo el uso, las tasas de éxito y las latencias, todo desde un panel unificado. Fundamentalmente, esta capacidad permite profundizar en los niveles de transacción individuales, proporcionando insights detallados sobre la calidad de salida de cada agente.
  • Las capacidades de gobernanza del agente en watsonx Orchestrate proporcionan un marco sólido para la evaluación previa al despliegue de los agentes. Con Agent Development Kit (ADK) o Agent Builder sin código, los desarrolladores pueden evaluar a sus agentes en múltiples dimensiones, incluida la finalización del recorrido, la relevancia de las respuestas y la precisión de las llamadas a herramientas. Orchestrate también admitirá la gobernanza de incorporación de agentes a través de un área de preparación que permite realizar pruebas rigurosas de calidad, seguridad, costo y latencia antes de agregar un agente al catálogo. El sistema calcula un puntaje de calidad basado en estas evaluaciones, proporcionando un punto de referencia transparente para la preparación de los agentes.
  • El monitoreo de la producción de los agentes de IA garantiza que las medidas de seguridad y las políticas predefinidas se apliquen automáticamente, lo que evita problemas como los ataques de inyección de instrucciones y el acceso no autorizado a los datos.

¿Cómo funciona?

Agent Observability funciona capturando y visualizando datos de telemetría de los agentes, proporcionando insights en tiempo real. Se integra perfectamente con las herramientas existentes y sigue los estándares de la industria, lo que garantiza la compatibilidad y la facilidad de uso.

La gobernanza, por otro lado, opera a través de un proceso de varios pasos. Durante el despliegue previo, los agentes se someten a una evaluación a través de ADK o Agent Builder, con preguntas explícitas definidas por el usuario o cargas de archivos. Luego, el sistema calcula y muestra una amplia gama de métricas, incluida la finalización del recorrido, la precisión de las llamadas a herramientas y la relevancia de las respuestas.

Una vez satisfecho con el rendimiento del agente, puede moverse a la etapa de producción, donde el monitoreo continuo y la aplicación automatizada de políticas mantienen un rendimiento óptimo.

La gestión de sistemas multiagente ahora es más fácil 

Las nuevas capacidades de Agent Observability and Agent Governance de IBM watsonx Orchestrate representan un salto monumental en la gestión de sistemas complejos de múltiples agentes. Al mejorar la visibilidad y la calidad de los agentes, y garantizar una gobernanza sólida, watsonx Orchestrate puede ayudar a revolucionar la forma en que las empresas aprovechan los agentes de IA, lo que en última instancia impulsa una mayor eficiencia y valor a escala.

