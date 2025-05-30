Reinventar los seguros para impulsar el crecimiento de las primas y la rentabilidad sobre el capital

Nos enorgullece compartir que IBM ha sido reconocida como líder del mercado en el informe Insurance Services 2025 de HFS Horizons Research. Este reconocimiento valida nuestro enfoque para ayudar a las aseguradoras no solo a adaptarse al cambio, sino también a liderarlo, acelerando la modernización de la plataforma, desbloqueando ingresos de datos sin explotar, desplegando IA que ofrece un retorno de la inversión (ROI) medible, permitiendo una colaboración fluida en el ecosistema y redefiniendo la prestación de servicios que crea una ventaja competitiva.

Las aseguradoras se enfrentan a una ola de desafíos complejos, desde la disrupción digital y la intensificación de las presiones regulatorias hasta problemas de gestión de datos, falta de estandarización y crecientes preocupaciones sobre la prevención y detección del fraude. Estas presiones hacen que cada vez sea más difícil mantener la competitividad y satisfacer las crecientes expectativas de los clientes.

Como la única consultora global dentro de un gran líder tecnológico, IBM Consulting impulsa resultados de alto impacto aprovechando la IA avanzada y un enfoque basado en la ciencia para abordar los desafíos más críticos. Combinamos una profunda experiencia en la industria con nuestra plataforma de entrega impulsada por IA, IBM Consulting Advantage, para ofrecer una transformación fundamental y un cambio duradero para los clientes. De hecho, según HFS Horizons, IBM se distingue por combinar plataformas especializadas en industrias, capacidades de transformación de extremo a extremo y modelos de innovación conjunta. Estamos modernizando los sistemas heredados e impulsando los resultados empresariales mediante IA generativa, distribución integrada, analytics y coordinación de ecosistemas. Nuestra capacidad para unir consultoría, tecnología y operaciones a escala nos posiciona como un socio de transformación confiable en los sectores de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y de vida y rentas vitalicias (L&A).