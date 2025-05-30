Reinventar los seguros para impulsar el crecimiento de las primas y la rentabilidad sobre el capital

Nos enorgullece compartir que IBM ha sido reconocida como líder del mercado en el informe Insurance Services 2025 de HFS Horizons Research. Este reconocimiento valida nuestro enfoque para ayudar a las aseguradoras no solo a adaptarse al cambio, sino también a liderarlo, acelerando la modernización de la plataforma, desbloqueando ingresos de datos sin explotar, desplegando IA que ofrece un retorno de la inversión (ROI) medible, permitiendo una colaboración fluida en el ecosistema y redefiniendo la prestación de servicios que crea una ventaja competitiva.
Las aseguradoras se enfrentan a una ola de desafíos complejos, desde la disrupción digital y la intensificación de las presiones regulatorias hasta problemas de gestión de datos, falta de estandarización y crecientes preocupaciones sobre la prevención y detección del fraude. Estas presiones hacen que cada vez sea más difícil mantener la competitividad y satisfacer las crecientes expectativas de los clientes.
Como la única consultora global dentro de un gran líder tecnológico, IBM Consulting impulsa resultados de alto impacto aprovechando la IA avanzada y un enfoque basado en la ciencia para abordar los desafíos más críticos. Combinamos una profunda experiencia en la industria con nuestra plataforma de entrega impulsada por IA, IBM Consulting Advantage, para ofrecer una transformación fundamental y un cambio duradero para los clientes. De hecho, según HFS Horizons, IBM se distingue por combinar plataformas especializadas en industrias, capacidades de transformación de extremo a extremo y modelos de innovación conjunta. Estamos modernizando los sistemas heredados e impulsando los resultados empresariales mediante IA generativa, distribución integrada, analytics y coordinación de ecosistemas. Nuestra capacidad para unir consultoría, tecnología y operaciones a escala nos posiciona como un socio de transformación confiable en los sectores de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y de vida y rentas vitalicias (L&A).
El éxito de los seguros ya no se define por operaciones independientes: está determinado por su capacidad para orquestar un ecosistema dinámico e interconectado.
En IBM, estamos liderando este cambio, ayudando a las aseguradoras a reinventar su forma de operar, colaborar en toda la cadena de valor, transformar la distribución y desbloquear un crecimiento rentable. Nuestro IBM Insurance Services HubTM patentado acelera la integración de los sistemas centrales con una red de socios externos y sistemas internos, lo que permite flujos de trabajo fluidos en la administración de pólizas, reclamaciones, centros de contacto y facturación. Este nivel de coordinación es posible gracias a nuestro conocimiento sobre cómo maximizar el uso de los datos, lo que permite ofrecer experiencias integradas, centradas en las personas y con valor agregado a los clientes, agentes y socios.
La integración de la IA y la IA generativa es una tendencia clave en el sector de los seguros, e IBM está a la vanguardia de esta transformación.
Según un estudio del IBM Institute for Business Value, las aseguradoras que usan IA generativa en gran medida en los sistemas de los clientes están experimentando mejoras notables en la satisfacción del cliente en comparación con las aseguradoras que no usan IA generativa en absoluto, incluyendo una tasa de retención un 14 % más alta y un Net Promoter Score un 48 % más alto. Las soluciones impulsadas por IA de IBM, como watsonx, Cognitive Document Processing e Insurance Insights Platform, ya están profundamente integradas en los flujos de trabajo críticos de los seguros. Desde la suscripción y la detección de fraude hasta la clasificación y el servicio de reclamos, nuestros modelos fundacionales de IA están acelerando la toma de decisiones y brindando resultados mensurables para nuestros clientes. HFS Horizons señala que IBM no solo está incorporando capacidades de IA, sino que ayuda a los clientes a lograr ganancias reales en eficiencia, crecimiento y experiencia.
Dado que modernizar las plataformas heredadas sigue siendo una prioridad para muchas aseguradoras, la infraestructura de nube híbrida de IBM ofrece un camino pragmático y de baja interrupción para modernizar, optimizar y migrar las cargas de trabajo principales de seguros a entornos más ágiles, protegidos y escalables.
Estamos ayudando a los clientes a lograr ganancias rápidas, ya sea mediante la optimización del flujo de trabajo o una toma de decisiones más rápida, al tiempo que garantizamos la alineación con la evolución de los requisitos de seguridad, riesgo y cumplimiento de normas. También estamos invirtiendo en tecnologías listas para el futuro, como la computación cuántica, para abordar el modelado complejo, la predicción de riesgos y los analytics de catástrofes. Estas innovaciones están sentando las bases para la próxima generación de capacidades actuariales y resiliencia empresarial.
IBM es más que un proveedor de subcontratación de tecnología y procesos de negocio. Somos un socio de innovación y creación de valor. Ayudamos a las aseguradoras de propiedad y accidentes (P&C), vida y anualidades (L&A) y beneficios grupales a poner en funcionamiento el futuro del trabajo mejorando el potencial humano con automatización inteligente y recursos digitales para crear conjuntamente modelos de servicio. Además, a medida que continuamos aumentando nuestras capacidades de BPO y expandimos nuestras colaboraciones con Insurtech, IBM sigue enfocada en ser el socio de transformación de confianza para las aseguradoras que navegan por la complejidad actual y las posibilidades del mañana.
La industria de seguros está presenciando un cambio significativo hacia ecosistemas de plataforma y soluciones modulares, donde las aseguradoras buscan soluciones personalizables diseñadas para satisfacer necesidades específicas.
Nuestros clientes de seguros se benefician de las alianzas estratégicas de IBM con AWS, Microsoft, Salesforce, Adobe y Palo Alto, así como de las colaboraciones con plataformas específicas de la industria e Insurtechs líderes. Este enfoque ecosistémico ayuda a las aseguradoras a lanzar nuevas soluciones al mercado más rápidamente, ya sea en materia de seguros integrados, experiencias del cliente basadas en la IA o gestión digital de siniestros.
HFS Horizons destaca el liderazgo de IBM en experiencias de datos e IA, reconociendo nuestro compromiso de ayudar a las aseguradoras a tomar decisiones más inteligentes, rápidas y conformes que impulsen resultados comerciales medibles.
El futuro de los seguros pertenece a las organizaciones que pueden aprovechar la tecnología, los datos y los ecosistemas para ofrecer experiencias excepcionales mientras gestionan el riesgo e impulsan un crecimiento rentable. Construyamos juntos el futuro de los seguros.
Lea sobre el reconocimiento de IBM
HFS Horizons Research es una empresa líder mundial en investigación y asesoría que ayuda a empresas de Fortune 500 a través de la transformación del negocio con insights audaces y estrategias aplicables en la práctica.
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