Redefinir la inteligencia empresarial con IBM watsonx BI

Watsonx BI es más que una herramienta de business intelligence. Es un agente de insight conversacional que entiende su negocio y ofrece insights instantáneos y aplicables en la práctica. Simplemente haga una pregunta y analizará todos sus datos para revelar lo que está sucediendo, por qué es importante, las tendencias emergentes y las posibilidades futuras. Cada respuesta es transparente y muestra fuentes de datos, filtros, columnas y la lógica de consulta subyacente, lo que hace que los insights sean explicables y confiables.

A pesar de la gran cantidad de datos disponibles para las organizaciones, muchos equipos de negocios aún tienen dificultades para obtener insights aplicables en la práctica rápidamente. Los usuarios siguen experimentando fricciones en los flujos de trabajo: demasiados paneles, demasiado difíciles de gestionar y demasiado lentos para ofrecer un valor real. Lo que sucede con demasiada frecuencia es que los paneles se saturan de métricas, lo que dificulta su consumo para el usuario empresarial promedio. Como resultado, los esfuerzos se dedican a analizar los datos en lugar de actuar sobre los insights.

Watsonx BI integra el poder de la IA generativa con un modelo semántico gobernado para ofrecer insights coherentes y de nivel empresarial. Al capturar la lógica empresarial en una capa semántica centralizada, permite a las organizaciones definir métricas que se alinean con sus estándares y definiciones únicos. Esto garantiza que cada insight se base en las definiciones de su empresa, no en suposiciones genéricas de IA, lo que fomenta la confianza, la precisión y la alineación entre los equipos.