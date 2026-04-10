La gestión de dispositivos en tiempo real ha llegado: conozca MaaS360 Smart Device Groups

Elimine los retrasos y las brechas de seguridad inherentes a la gestión estática de dispositivos móviles.
IBM MaaS360 Smart Device Groups introduce un enfoque dinámico para la gestión de dispositivos al clasificar automáticamente los dispositivos e implementar las aplicaciones, políticas y configuraciones adecuadas casi en tiempo real.
En lugar de depender de grupos de dispositivos estáticos que requieren actualizaciones manuales o ciclos de actualización programados, los grupos de dispositivos inteligentes garantizan que los dispositivos reciban las políticas correctas tan pronto como cambian sus atributos, lo que ayuda a los equipos de TI a gestionar los endpoints de manera más eficiente y segura.
Los atributos de los dispositivos cambian constantemente: las actualizaciones del sistema operativo (SO) se implementan de la noche a la mañana, los dispositivos se mueven entre ubicaciones, los incidentes de seguridad requieren cuarentena inmediata y los trabajadores de primera línea intercambian equipamiento de respaldo durante los cambios de turno. Sin embargo, la mayoría de las plataformas de gestión de dispositivos móviles (MDM) se basan en grupos de dispositivos estáticos que se actualizan en horarios fijos de 12 o 24 horas, lo que crea brechas peligrosas donde los dispositivos ejecutan políticas obsoletas y las vulnerabilidades de seguridad persisten sin abordarse.
Las organizaciones que gestionan flotas de dispositivos móviles se enfrentan a desafíos operativos críticos con los grupos de dispositivos estáticos tradicionales:
Cuando un equipo de seguridad identifica un dispositivo comprometido, la reasignación manual de grupos y la aplicación de políticas pueden llevar horas, lo que deja la amenaza activa y potencialmente se propaga por toda la red. Los dispositivos que reciben actualizaciones del SO o cambian de ubicación pueden incumplir los requisitos durante horas hasta la siguiente actualización programada del grupo, generando riesgos de auditoría y posibles violaciones regulatorias.
Los grupos de dispositivos inteligentes monitorean continuamente los atributos de los dispositivos y reclasifican automáticamente los dispositivos casi en tiempo real, generalmente a los pocos minutos de un cambio de atributo. Las aplicaciones, políticas, configuraciones OEM y normas de cumplimiento actualizadas se aplican de inmediato.
Esto elimina el retraso en la aplicación de las políticas que da lugar a vulnerabilidades de seguridad, incumplimientos normativos y problemas de productividad en los entornos tradicionales de gestión de dispositivos móviles (MDM).
Los administradores dedican un tiempo valioso a corregir manualmente las asignaciones de grupos de dispositivos y a solucionar problemas de aplicación de políticas en lugar de centrarse en iniciativas estratégicas que impulsan el valor empresarial. Smart Device Groups resuelve esta ineficiencia.
Los grupos de dispositivos inteligentes aprovechan la conocida interfaz de búsqueda de dispositivos MaaS360 que los administradores ya conocen. Esto permite:
Smart Device Groups coexiste con los grupos estáticos tradicionales, lo que permite a las organizaciones desplegar una gestión dinámica donde ofrece el mayor valor, al tiempo que mantiene grupos estáticos para poblaciones de dispositivos estables.
Las plataformas tradicionales de MDM y de gestión unificada endpoint (UEM) cuentan con un número reducido de grupos de dispositivos estáticos y requieren una gestión manual de los dispositivos. IBM MaaS360 puede combinar más de 40 atributos en hardware, SO, usuario y metadatos personalizados. Esto permite a las organizaciones clasificar los dispositivos de forma mucho más precisa y automática.
Smart Device Groups usan cualquier combinación de más de 40 atributos de dispositivo en cuatro categorías:
Esta amplia gama de características permite una clasificación precisa de los dispositivos que se adapta a los requisitos operativos y procesos de negocio específicos de su organización.
A continuación, mostramos cómo funcionan Smart Device Groups en el portal de administración de MaaS360:
A continuación, se muestran tres ejemplos sobre cómo mejorar la gestión endpoint, acelerar las actualizaciones de dispositivos y cerrar las brechas de seguridad:
Escenario: su organización mantiene dispositivos de copia de seguridad en almacenes con políticas de referencia genéricas. Cuando el personal de soporte asigna un dispositivo de respaldo a un trabajador de primera línea, las actualizaciones manuales de políticas retrasan la productividad.
Solución Smart Device Groups: etiquete los dispositivos de copia de seguridad con el atributo personalizado “Estado: Copia de seguridad” y asígnelos a un grupo de almacén. Cuando el soporte asigna un dispositivo y actualiza el atributo a “Estado: asignado”, Smart Device Groups lo mueve de forma automática al grupo operativo, impulsando instantáneamente aplicaciones específicas para roles y políticas de quiosco.
Beneficio empresarial: el aprovisionamiento sin contacto elimina los tickets de soporte de TI y hace que los trabajadores sean productivos de inmediato, reduciendo el tiempo medio de productividad de horas a minutos.
La imagen muestra cómo crear un grupo de dispositivos inteligentes para automatizar este flujo de trabajo de aprovisionamiento:
Escenario: su equipo de seguridad detecta malware en un dispositivo y necesita ponerlo en cuarentena de inmediato para evitar el movimiento lateral, pero la reasignación manual de grupos crea retrasos en la respuesta.
Solución Smart Device Groups: actualice el atributo personalizado “Estado de seguridad” del dispositivo a “En cuarentena”. Smart Device Groups mueve inmediatamente el dispositivo a un grupo restringido que aplica una política de cumplimiento de aplicaciones que bloquea todas las aplicaciones.
Beneficio empresarial: la contención automatizada de amenazas reduce el tiempo de respuesta ante incidentes de horas a minutos, lo que minimiza los posibles daños y ayuda a contener las amenazas antes de que se propaguen.
Escenario: los dispositivos que se mueven entre ubicaciones de almacén requieren actualizaciones manuales de políticas para aplicar configuraciones específicas de la ubicación, ajustes de red y procedimientos operativos.
Solución Smart Device Groups: cree Smart Device Groups basados en rangos de números de serie para cada instalación. Cuando un dispositivo transfiere ubicaciones, agregue su número de serie al grupo de la instalación de destino; las políticas se actualizan automáticamente.
Beneficio empresarial: TI elimina la gestión manual de políticas para las transferencias de dispositivos en cientos de ubicaciones, lo que reduce la sobrecarga administrativa y garantiza una aplicación coherente de las políticas.
Con Smart Device Groups, las organizaciones pueden desbloquear una variedad de beneficios de seguridad, cumplimiento y productividad:
Smart Device Groups ya están disponibles y se incluyen en todas las ediciones de MaaS360 sin costo adicional para todos los clientes de MaaS360 a nivel mundial:
Para los clientes existentes de MaaS360, acceda inmediatamente a Smart Device Groups a través de su consola MaaS360:
Para las organizaciones que evalúan MaaS360, experimente Smart Device Groups y la plataforma MaaS360 completa con una prueba gratuita de 30 días, sin necesidad de tarjeta de crédito.
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