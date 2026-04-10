La gestión de dispositivos en tiempo real ha llegado: conozca MaaS360 Smart Device Groups

Cuando un equipo de seguridad identifica un dispositivo comprometido, la reasignación manual de grupos y la aplicación de políticas pueden llevar horas, lo que deja la amenaza activa y potencialmente se propaga por toda la red. Los dispositivos que reciben actualizaciones del SO o cambian de ubicación pueden incumplir los requisitos durante horas hasta la siguiente actualización programada del grupo, generando riesgos de auditoría y posibles violaciones regulatorias.

Los grupos de dispositivos inteligentes monitorean continuamente los atributos de los dispositivos y reclasifican automáticamente los dispositivos casi en tiempo real, generalmente a los pocos minutos de un cambio de atributo. Las aplicaciones, políticas, configuraciones OEM y normas de cumplimiento actualizadas se aplican de inmediato.

Esto elimina el retraso en la aplicación de las políticas que da lugar a vulnerabilidades de seguridad, incumplimientos normativos y problemas de productividad en los entornos tradicionales de gestión de dispositivos móviles (MDM).