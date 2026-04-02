El ransomware ya está en su almacenamiento de objetos: demuestre lo que está limpio y recupere con confianza

Elastio presenta soporte para la inspección profunda de objetos para IBM Cloud Object Storage. La solución aporta la detección determinista de ransomware necesaria y la recuperación comprobable directamente a la capa de datos.
El almacenamiento de objetos se ha convertido en un elemento fundamental para la empresa moderna. IBM Cloud Object Storage admite cargas de trabajo de producción, datos de entrenamiento de IA, archivos normativos y copias de seguridad para sistemas de misión crítica. Es duradero, accesible a nivel mundial y cada vez más objetivo de los avances en ransomware.
Los ataques de ransomware modernos rara vez se basan en un cifrado rápido y manifiesto. En cambio, los atacantes se mueven silenciosamente. Con una única credencial comprometida, pueden obtener acceso de escritura al almacenamiento de objetos y corromper los datos de forma incremental con el tiempo. Estos cambios lentos y de bajo volumen a menudo evaden la detección basada en anomalías y se mezclan con la actividad normal.
Cuando se activan las alertas, el ransomware ya está incrustado en los datos. Mientras tanto, la actividad de ransomware y extorsión continúa acelerándose, y las filtraciones que involucran credenciales robadas tardan más en detectarse y contenerse.
El resultado es una brecha común, pero peligrosa: las organizaciones a menudo no pueden confirmar qué datos están limpios hasta después de que un incidente se haya intensificado.
IBM Cloud Object Storage ofrece durabilidad, escalabilidad, inmutabilidad y gobernanza de acceso de nivel empresarial. Estas capacidades son esenciales, pero no inspeccionan el contenido de los objetos.
Durante un evento moderno de ransomware, esa distinción es crítica. Los equipos de seguridad y recuperación necesitan una respuesta definitiva sobre qué datos están limpios y dónde comienza la recuperación.
La inspección profunda de objetos cierra la brecha de integridad al inspeccionar objetos directamente dentro de IBM Cloud Object Storage. Disponible en Elastio como una opción integrada del catálogo de IBM Cloud, el servicio escanea los datos in situ, sin cambios en la arquitectura de almacenamiento ni en las cargas de trabajo.
Gracias a la tecnología de Elastio, el motor de inspección analiza el contenido, la estructura y el comportamiento de cifrado de los archivos. Está entrenado en más de 2300 familias de ransomware y 10 000 variantes basadas en la inteligencia de amenazas actual en el momento de la publicación, con actualizaciones continuas para detectar patrones y amenazas de ransomware emergentes y nunca antes vistos. Cada objeto recibe un veredicto claro y determinista para las familias de ransomware conocidas, limpias o comprometidas, que ofrece una precisión de hasta el 99.995 % sin inferencias ni conjeturas.
La inspección profunda de objetos moderniza la respuesta ante incidentes al ofrecer claridad inmediata y una recuperación confiable. Cada objeto se escanea y clasifica y se le agrega una marca de tiempo para verificar la integridad de los datos e identificar con precisión los activos comprometidos, y los resultados se comparten directamente con las herramientas SIEM y SOC.
Al identificar el último estado limpio conocido de las versiones históricas, la recuperación comienza desde un punto auditable en el tiempo en lugar de conjeturas. Cuando se detecta una amenaza, los equipos saben al instante qué se vio afectado, cuándo comenzó el ataque y dónde puede ocurrir una recuperación segura, mientras que el aislamiento y los flujos de trabajo de sala limpia mantienen los datos comprometidos contenidos a medida que avanzan la restauración y los análisis forenses.
Elastio está diseñado para integrarse perfectamente con soluciones IBM Cloud Object Storage nuevas o existentes. El escaneo se gestiona de forma autónoma y se lleva a cabo dentro de los objetos. Esto significa:
La cobertura abarca datos de producción y replicados y cargas de trabajo de copia de seguridad y archivo, lo que extiende la protección contra ransomware directamente a la capa de datos.
El Informe del costo de una filtración de datos de IBM revela que el costo para una organización de un ataque o filtración continúa aumentando. Las filtraciones de almacenamiento en la nube pública pueden acarrear algunos de los costos promedio más altos por incidentes, mientras que el tiempo de espera del ransomware continúa aumentando. Las empresas ya no pueden permitirse validar la integridad de los datos solo después de que los sistemas fallan. Los ataques de ransomware ya no dependen de un cifrado ruidoso y de alta velocidad. Los atacantes de hoy se infiltran silenciosamente.
El IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 encontró que los grupos activos de ransomware y extorsión aumentaron en un 49 % año tras año, y que los atacantes utilizan cada vez más la automatización y la IA para escalar las operaciones. Al mismo tiempo, las filtraciones que involucran credenciales robadas están tardando más que nunca en detectarse y contenerse.
Con una sola credencial comprometida, un atacante puede obtener acceso de escritura a los buckets de almacenamiento de objetos y cifrar los datos poco a poco, en días o semanas. Estos pequeños cambios incrementales evaden la detección basada en anomalías y se mezclan con la actividad normal. Cuando se activan las alertas, el ransomware ya está incrustado en los datos.
Con IBM Cloud Object Storage y Elastio, las organizaciones obtienen una capacidad que antes no estaba disponible de forma nativa dentro de IBM Cloud Object Storage.
Una respuesta comprobable a la pregunta que define cada incidente de ransomware: qué datos están limpios y dónde comienza la recuperación.
Elastio para IBM Cloud Object Storage ya está disponible, lo que permite a los equipos evaluar la inspección determinista y la recuperación demostrable en sus propios entornos.
Para obtener una sesión informativa técnica o una prueba de concepto, póngase en contacto con los especialistas técnicos y de ventas de IBM–Elastio hoy mismo.
Elastio ofrece protección de almacenamiento cibernético para entornos en la nube. Su plataforma inspecciona datos en vivo, datos replicados y datos de respaldo en busca de ransomware de día cero, amenazas de usuarios internos y malware, y proporciona una recuperación comprobable en entornos de nube y híbridos. Elastio atiende a clientes empresariales y de industrias reguladas que requieren controles de seguridad que se extienden a la capa de datos.