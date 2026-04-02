El ransomware ya está en su almacenamiento de objetos: demuestre lo que está limpio y recupere con confianza

Los ataques de ransomware modernos rara vez se basan en un cifrado rápido y manifiesto. En cambio, los atacantes se mueven silenciosamente. Con una única credencial comprometida, pueden obtener acceso de escritura al almacenamiento de objetos y corromper los datos de forma incremental con el tiempo. Estos cambios lentos y de bajo volumen a menudo evaden la detección basada en anomalías y se mezclan con la actividad normal.

Cuando se activan las alertas, el ransomware ya está incrustado en los datos. Mientras tanto, la actividad de ransomware y extorsión continúa acelerándose, y las filtraciones que involucran credenciales robadas tardan más en detectarse y contenerse.

El resultado es una brecha común, pero peligrosa: las organizaciones a menudo no pueden confirmar qué datos están limpios hasta después de que un incidente se haya intensificado.