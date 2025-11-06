Inteligencia artificial Automatización de TI

Del prototipo a la producción: Langflow e IBM watsonx Orchestrate simplifican los flujos de trabajo agénticos

Presentamos la vía rápida a los agentes de IA listos para la empresa con la integración de Langflow en watsonx Orchestrate. Cree rápido, despliegue de forma segura y escale con confianza.

Las herramientas de IA de código abierto han permitido a los desarrolladores crear prototipos más rápido que nunca, pero la mayoría de los agentes nunca llegan a producción. Los equipos crean demostraciones impresionantes, solo para chocar con un muro al escalar de forma segura, integrar flujos de trabajo y cumplir con los requisitos empresariales.

Empoderar a los desarrolladores para crear prototipos más rápido

Los desarrolladores preguntan: ¿Dónde ejecuto esto de forma segura en producción? y ¿Cómo profundizo con los flujos de trabajo de agentes y los LLM? El problema no es la innovación, es el despliegue.

Hoy en día, no existe una ruta perfecta desde la creación de prototipos de código abierto hasta sistemas de nivel empresarial que sean confiables, conformes y escalables. Con el auge de la adopción del código abierto, los equipos de IA se ven bloqueados en el paso más crítico: convertir las ideas en soluciones listas para la producción.

Cerramos esa brecha, brindando a los desarrolladores la infraestructura y los flujos de trabajo para llevar sus proyectos desde el prototipo hasta el despliegue empresarial sin compromisos.

Elimine la brecha de desarrollo con Langflow y watsonx Orchestrate

Esta versión puede eliminar la brecha entre la creación de prototipos de código abierto y el despliegue empresarial:

  • Ciclos de innovación más rápidos: los desarrolladores crean rápidamente en Langflow y luego ejecutan estos flujos perfectamente en watsonx Orchestrate.
  • Seguridad y gobernanza de nivel empresarial: TI obtiene un control total con acceso basado en roles, registros de auditoría y aprobaciones.
  • Impacto empresarial a escala: los equipos empresariales pueden acceder y ampliar de forma segura los flujos a través de chat o API, acelerando la automatización en RR. HH., finanzas, legal y más.
  • Un pipeline unificado: desde la experimentación hasta la producción, los equipos se mantienen alineados, cumplen con las normas y se mueven rápidamente.

Un gran paso adelante en el ciclo de vida de los agentes de IA

Este anuncio es un gran paso adelante en el ciclo de vida del agente de IA: una integración fluida entre Langflow y watsonx Orchestrate, lo que lleva a los desarrolladores, a los equipos de TI y de negocios a un pipeline seguro desde el sandbox hasta la escala.

Langflow facilita a los desarrolladores la creación visual de RAG y agentes, experimentar localmente y moverse de forma rápida. Los desarrolladores ya están familiarizados con su ecosistema, lo que lo convierte en una extensión natural de su cadena de herramientas, mientras que la integración desbloquea más capacidades de ajuste y depuración.

Todo lo que cree en Langflow se convierte en una herramienta dentro de watsonx Orchestrate que está disponible al instante para utilizarse o combinarse con otras habilidades empresariales. Esto crea una poderosa capa de interoperabilidad de herramientas, lo que permite que los componentes creados por Langflow se conecten perfectamente a flujos de trabajo más amplios y automatizaciones entre dominios.

Cuando es hora de escalar, Orchestrate proporciona el tiempo de ejecución de nivel empresarial para ejecutar agentes creados por Langflow de forma segura y completa con SSO, RBAC, pistas de auditoría y orquestación. Los usuarios empresariales obtienen una interfaz sin código que se conecta directamente a sistemas como Workday, Salesforce y Slack, mientras que TI conserva el control centralizado sobre la gobernanza y el cumplimiento.

Juntos, Langflow y watsonx Orchestrate ofrecen no solo eficiencia técnica, sino también agilidad empresarial, acortando el tiempo de creación de valor, reduciendo la duplicación de esfuerzos y garantizando que la innovación de la IA llegue a la producción, de forma segura y a escala.

Primeros pasos con Langflow e IBM watsonx Orchestrate

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

