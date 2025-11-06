Del prototipo a la producción: Langflow e IBM watsonx Orchestrate simplifican los flujos de trabajo agénticos

Este anuncio es un gran paso adelante en el ciclo de vida del agente de IA: una integración fluida entre Langflow y watsonx Orchestrate, lo que lleva a los desarrolladores, a los equipos de TI y de negocios a un pipeline seguro desde el sandbox hasta la escala.

Langflow facilita a los desarrolladores la creación visual de RAG y agentes, experimentar localmente y moverse de forma rápida. Los desarrolladores ya están familiarizados con su ecosistema, lo que lo convierte en una extensión natural de su cadena de herramientas, mientras que la integración desbloquea más capacidades de ajuste y depuración.

Todo lo que cree en Langflow se convierte en una herramienta dentro de watsonx Orchestrate que está disponible al instante para utilizarse o combinarse con otras habilidades empresariales. Esto crea una poderosa capa de interoperabilidad de herramientas, lo que permite que los componentes creados por Langflow se conecten perfectamente a flujos de trabajo más amplios y automatizaciones entre dominios.

Cuando es hora de escalar, Orchestrate proporciona el tiempo de ejecución de nivel empresarial para ejecutar agentes creados por Langflow de forma segura y completa con SSO, RBAC, pistas de auditoría y orquestación. Los usuarios empresariales obtienen una interfaz sin código que se conecta directamente a sistemas como Workday, Salesforce y Slack, mientras que TI conserva el control centralizado sobre la gobernanza y el cumplimiento.

Juntos, Langflow y watsonx Orchestrate ofrecen no solo eficiencia técnica, sino también agilidad empresarial, acortando el tiempo de creación de valor, reduciendo la duplicación de esfuerzos y garantizando que la innovación de la IA llegue a la producción, de forma segura y a escala.

Primeros pasos con Langflow e IBM watsonx Orchestrate