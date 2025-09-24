Almacenamiento predecible, más tiempo: One-Rate ampliado de IBM Cloud Object Storage

Y ahora, le damos más tiempo para que lo aproveche. La promoción One-Rate se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que puede asegurar precios bajos y predecibles para sus cargas de trabajo activas.

Durante esta promoción, los clientes pueden lograr hasta un 70 % de ahorro con precios con todo incluido desde tan solo 12 USD por TB al mes. Lo mejor de todo es que los clientes que se registren antes de la fecha límite mantendrán esta tarifa promocional para uso perpetuo.