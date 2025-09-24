Almacenamiento predecible, más tiempo: One-Rate ampliado de IBM Cloud Object Storage

Un precio. Todo incluido. Esa es la promesa del plan IBM Cloud Object Storage One-Rate, que incluye almacenamiento, recuperación, llamadas a la API e incluso salida, todo incluido en una única tarifa mensual, sin tarifas ocultas ni sorpresas.
Y ahora, le damos más tiempo para que lo aproveche. La promoción One-Rate se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que puede asegurar precios bajos y predecibles para sus cargas de trabajo activas.
Durante esta promoción, los clientes pueden lograr hasta un 70 % de ahorro con precios con todo incluido desde tan solo 12 USD por TB al mes. Lo mejor de todo es que los clientes que se registren antes de la fecha límite mantendrán esta tarifa promocional para uso perpetuo.
La simplicidad y previsibilidad de One-Rate lo convierten en la opción perfecta para las cargas de trabajo más activas de la actualidad:
1. Lakehouse de datos de IA: los proyectos de IA exigen acceso constante a datos de entrenamiento, artefactos de modelos y conjuntos de datos sintéticos. Con One-Rate, puede:
2. Aplicaciones nativas de la nube: las aplicaciones construidas en microservicios y contenedores a menudo dependen del almacenamiento de objetos para registros, configuraciones y datos de usuario. One-Rate admite:
3. Almacenamiento de contenido: Desde plataformas de transmisión hasta archivos digitales, los sistemas con gran cantidad de contenido necesitan un almacenamiento confiable y escalable. One-Rate garantiza:
Ahorre antes del 31 de diciembre de 2025.