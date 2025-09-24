Almacenamiento predecible, más tiempo: One-Rate ampliado de IBM Cloud Object Storage

Cloud DdevOps

Un precio. Todo incluido. Esa es la promesa del plan IBM Cloud Object Storage One-Rate, que incluye almacenamiento, recuperación, llamadas a la API e incluso salida, todo incluido en una única tarifa mensual, sin tarifas ocultas ni sorpresas.

Y ahora, le damos más tiempo para que lo aproveche. La promoción One-Rate se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que puede asegurar precios bajos y predecibles para sus cargas de trabajo activas.

Durante esta promoción, los clientes pueden lograr hasta un 70 % de ahorro con precios con todo incluido desde tan solo 12 USD por TB al mes. Lo mejor de todo es que los clientes que se registren antes de la fecha límite mantendrán esta tarifa promocional para uso perpetuo.

Por qué elegir One-Rate

  • Sin sorpresas: una tarifa fija de almacenamiento con todo incluido sin cargos por recuperación, llamadas a API o salida
  • Escala con usted: la tasa por GB mejora aún más a medida que crece su almacenamiento
  • Creado para un uso activo: perfecto para un acceso frecuente y de alto rendimiento para que pueda centrarse en sus datos, no en las facturas
  • Ahorro perpetuo: regístrese antes del 31 de diciembre de 2025 y confirme su precio promocional para uso continuo
  • Durabilidad y seguridad de clase empresarial: impulsado por IBM Cloud Object Storage, con la confianza de empresas líderes en todo el mundo

Donde One-Rate entrega

La simplicidad y previsibilidad de One-Rate lo convierten en la opción perfecta para las cargas de trabajo más activas de la actualidad:

1. Lakehouse de datos de IA: los proyectos de IA exigen acceso constante a datos de entrenamiento, artefactos de modelos y conjuntos de datos sintéticos. Con One-Rate, puede:

  • Almacenar datos estructurados y no estructurados a escala
  • Habilitar un acceso rápido y asequible para el entrenamiento y la inferencia de modelos
  • Evitar los costos ocultos durante los ciclos rápidos de experimentación

2. Aplicaciones nativas de la nube: las aplicaciones construidas en microservicios y contenedores a menudo dependen del almacenamiento de objetos para registros, configuraciones y datos de usuario. One-Rate admite:

  • Patrones de acceso de alto rendimiento
  • Integración fluida con Kubernetes y OpenShift
  • Costos predecibles para cargas de trabajo dinámicas

3. Almacenamiento de contenido: Desde plataformas de transmisión hasta archivos digitales, los sistemas con gran cantidad de contenido necesitan un almacenamiento confiable y escalable. One-Rate garantiza:

  • Acceso rápido a los activos multimedia
  • Cero penalizaciones por lecturas frecuentes
  • Costos controlados para entregas de gran volumen

Asegure ahorros 
Ahorre antes del 31 de diciembre de 2025.

Explore el plan One-Rate
Regístrese hoy 

