Optimice la incorporación de casos de uso de IA con IBM watsonx.governance

IBM presenta Use Case Onboarding Optimization en watsonx.governance, una nueva capacidad diseñada para ayudar a las organizaciones a optimizar la ingesta de casos de uso de IA y acelerar la adopción de IA responsable. Al combinar la interacción en lenguaje natural, el análisis de similitud semántica y los flujos de trabajo de gobernanza automatizados, la capacidad ayuda a las organizaciones a reducir la fricción de la incorporación, mejorar la calidad de los envíos, identificar riesgos antes y escalar la gobernanza de la IA de manera más eficiente.

A medida que las organizaciones despliegan más sistemas de IA generativa, machine learning e IA agéntica, los equipos de gobernanza se enfrentan a un volumen creciente de casos de uso, revisiones y requisitos de documentación de IA. Muchos envíos carecen de una alineación clara con los objetivos estratégicos, los resultados empresariales definidos, los beneficios esperados o la información de apoyo completa, lo que genera retrasos en la revisión de la gobernanza y aumenta los gastos operativos generales.

Si bien las empresas reconocen el potencial de la IA, solo el 16 % de las iniciativas de IA se han escalado en toda la empresa. Al mismo tiempo, la investigación del IBM Institute for Business Value* estima que una empresa de 20 000 millones de dólares pierde aproximadamente 140 millones de dólares al año debido a irregularidades de la IA, y la mitad de esas pérdidas están vinculadas directamente a deficiencias en la gobernanza. Las organizaciones también esperan gestionar casi cuatro veces más activos de IA para 2030 que en la actualidad.

Para escalar la IA de manera responsable, las organizaciones necesitan una forma más eficiente de capturar las iniciativas de IA, aplicar el contexto de gobernanza antes e identificar los riesgos antes de que el desarrollo avance demasiado.