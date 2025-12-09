Operar la confianza para la IA a escala con IBM watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator

Gestionar la gobernanza de la IA a través de herramientas desconectadas crea puntos ciegos y ralentiza la adopción. Para mover de la experimentación a la IA a escala empresarial, las organizaciones necesitan una infraestructura que genere confianza, garantice el cumplimiento y acelere la innovación.

En el watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator, encontrará 3 capacidades principales:

Catálogo de activos de IA gobernado e incorporación automatizada: cree un inventario regulado de activos de IA (datos, modelos, agentes, aplicaciones y procesos) con flujos de trabajo automatizados de aprobación. Esto garantiza el cumplimiento de las políticas y asegura la conformidad desde el inicio de cada iniciativa de IA. Solicitudes de uso gobernadas y evaluaciones integradas: estandarice las aprobaciones de reutilización de activos y ejecute evaluaciones integradas para tecnología responsable y preparación para el cumplimiento, garantizando la auditabilidad en cada paso. Panel de insights unificado: los ejecutivos obtienen insightes sobre los niveles de riesgo, el cumplimiento de las políticas y el rendimiento del modelo, lo que permite tomar decisiones de gobernanza basadas en datos.

Estas capacidades se traducen directamente en un impacto empresarial en el mundo real. ¿Cómo están aplicando las organizaciones el acelerador de gobernanza empresarial en sus programas de IA?