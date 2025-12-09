Inteligencia artificial Automatización de TI

Operar la confianza para la IA a escala con IBM watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator

El acelerador de gobernanza empresarial watsonx.governance es un nuevo conjunto de capacidades que se centra en hacer operativa la gobernanza y mejorar las evaluaciones de tecnología responsable en todo el ciclo de vida de la IA, con un fuerte énfasis en la transparencia, la responsabilidad y la confianza. 

Publicado el 9 de diciembre de 2025
Gestionar la gobernanza de la IA a través de herramientas desconectadas crea puntos ciegos y ralentiza la adopción. Para mover de la experimentación a la IA a escala empresarial, las organizaciones necesitan una infraestructura que genere confianza, garantice el cumplimiento y acelere la innovación.

En el watsonx.governance Enterprise Governance Accelerator, encontrará 3 capacidades principales:

  1. Catálogo de activos de IA gobernado e incorporación automatizada: cree un inventario regulado de activos de IA (datos, modelos, agentes, aplicaciones y procesos) con flujos de trabajo automatizados de aprobación. Esto garantiza el cumplimiento de las políticas y asegura la conformidad desde el inicio de cada iniciativa de IA.

  2. Solicitudes de uso gobernadas y evaluaciones integradas: estandarice las aprobaciones de reutilización de activos y ejecute evaluaciones integradas para tecnología responsable y preparación para el cumplimiento, garantizando la auditabilidad en cada paso.

  3. Panel de insights unificado: los ejecutivos obtienen insightes sobre los niveles de riesgo, el cumplimiento de las políticas y el rendimiento del modelo, lo que permite tomar decisiones de gobernanza basadas en datos.

Estas capacidades se traducen directamente en un impacto empresarial en el mundo real. ¿Cómo están aplicando las organizaciones el acelerador de gobernanza empresarial en sus programas de IA? 

Resultados empresariales medibles

El acelerador ayuda a las organizaciones a escalar la IA con confianza hacia un impacto medible:

  • Reducir los ciclos de aprobación de casos de uso mediante la optimización de la incorporación y la automatización del ciclo de vida.
  • Permitir a los equipos escalar de manera responsable sin comprometer la velocidad de desarrollo.
  • Mejorar la transparencia para los clientes, los reguladores y los accionistas a través de registros de gobernanza auditables.

Un ecosistema de gobernanza unificado

IBM es un líder global en IA confiable y responsable, con décadas de experiencia ayudando a las compañías a gobernar datos, gestionar riesgos y construir sistemas de IA transparentes. Gestionado por el equipo de Riesgo, Cumplimiento e Integridad, el enfoque de gobernanza integrada de IBM garantiza que la IA ética, segura y conforme a la normativa se pueda lograr a escala.

Descubra cómo el acelerador de gobernanza empresarial puede ayudar a que la confianza sea su próximo diferenciador.

Ian Francis

Senior Product Manager

IBM

Michelle Jutras-Steiner

Program Director - Global Privacy and Responsbile AI Market Strategy

IBM