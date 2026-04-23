OpenSearch ya está disponible en watsonx.data para búsqueda empresarial y recuperación basada en IA

IBM anuncia OpenSearch en watsonx.data, incorporando OpenSearch (un motor de búsqueda y análisis de código abierto con más de 700 millones de descargas) directamente en la plataforma de datos híbrida de IBM para IA.
OpenSearch es un motor de búsqueda y analytics distribuido de código abierto, con licencia Apache 2.0, basado en Apache Lucene. Alojado por la Linux Foundation y desarrollado por una amplia comunidad de código abierto, el proyecto continúa evolucionando a través de contribuciones de muchas organizaciones, incluido el importante trabajo en curso de IBM.
Con OpenSearch integrado en watsonx.data, las organizaciones pueden impulsar experiencias de búsqueda empresarial, flujos de trabajo analíticos y aplicaciones de IA mediante un motor de recuperación unificado y escalable.
Esta versión también sirve como componente clave dentro de OpenRAG, el marco abierto y agéntico de recuperación recientemente anunciado por IBM, diseñado para convertir el conocimiento empresarial en un contexto confiable para la IA, de forma segura y a escala. OpenRAG reúne las tres mejores tecnologías de código abierto en una base componible que ayuda a las organizaciones a conectarse a fuentes de conocimiento empresarial, procesar documentos complejos y orquestar flujos de trabajo de IA agéntica. OpenSearch proporciona la capa de recuperación de alto rendimiento que hace posibles estos sistemas.
A medida que las organizaciones escalan su uso de datos e IA, una capacidad se está volviendo cada vez más esencial: la búsqueda.
La búsqueda siempre ha sido esencial para acceder a los datos empresariales, pero su importancia está creciendo a medida que se expanden los volúmenes de datos y se acelera la adopción de la IA.
Los empleados esperan experiencias de búsqueda rápidas e intuitivas en todos los sistemas empresariales, similares a las que utilizan en la web. Al mismo tiempo, los sistemas modernos de IA dependen de la recuperación de alta calidad para acceder a la información que necesitan para producir respuestas e insights útiles.
A medida que los datos empresariales se vuelven más complejos (que abarcan bases de datos, sistemas de archivos, aplicaciones SaaS y plataformas de datos en formatos estructurados, semiestructurados y no estructurados), el desafío es reunir estos diversos tipos de datos en un sistema que pueda indexarse, buscarse y analizarse a escala.
Esto implica combinar la coincidencia precisa de palabras clave con la comprensión semántica, algo que los métodos de búsqueda tradicionales suelen tener dificultades para lograr. Ahí es donde entra en juego OpenSearch.
Con OpenSearch ahora integrado en watsonx.data, los equipos pueden habilitar capacidades de búsqueda avanzadas directamente desde su plataforma de datos.
OpenSearch admite varias técnicas de recuperación complementarias:
En conjunto, estas capacidades mejoran la calidad de las búsquedas en una amplia variedad de cargas de trabajo, desde el descubrimiento de conocimiento empresarial hasta las aplicaciones impulsadas por IA.
OpenSearch en watsonx.data está diseñado para admitir cargas de trabajo de alto rendimiento a escala de producción en muchos casos de uso diferentes.
Las organizaciones pueden usar OpenSearch para potenciar:
Debido a que OpenSearch se ejecuta en watsonx.data, puede indexar y consultar datos a través de fuentes estructuradas y no estructuradas mientras se beneficia de las capacidades de gobernanza, seguridad e integración de la plataforma.
OpenSearch se ha convertido rápidamente en uno de los motores de búsqueda de código abierto más adoptados, con una comunidad en rápido crecimiento y cientos de millones de descargas en todo el mundo.
Al llevar OpenSearch a watsonx.data, IBM combina la flexibilidad del código abierto con las capacidades operativas necesarias para los despliegues empresariales. Las organizaciones pueden beneficiarse de un motor de búsqueda abierto y extensible, al tiempo que obtienen las características de gobernanza, seguridad e integración necesarias para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica.
Con OpenSearch en watsonx.data, IBM está ayudando a las organizaciones a desbloquear el valor de sus datos, impulsando aplicaciones de búsqueda, analytics e IA desde una única plataforma de datos abiertos.