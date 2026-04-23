OpenSearch ya está disponible en watsonx.data para búsqueda empresarial y recuperación basada en IA

OpenSearch es un motor de búsqueda y analytics distribuido de código abierto, con licencia Apache 2.0, basado en Apache Lucene. Alojado por la Linux Foundation y desarrollado por una amplia comunidad de código abierto, el proyecto continúa evolucionando a través de contribuciones de muchas organizaciones, incluido el importante trabajo en curso de IBM.

Con OpenSearch integrado en watsonx.data, las organizaciones pueden impulsar experiencias de búsqueda empresarial, flujos de trabajo analíticos y aplicaciones de IA mediante un motor de recuperación unificado y escalable.

Esta versión también sirve como componente clave dentro de OpenRAG, el marco abierto y agéntico de recuperación recientemente anunciado por IBM, diseñado para convertir el conocimiento empresarial en un contexto confiable para la IA, de forma segura y a escala. OpenRAG reúne las tres mejores tecnologías de código abierto en una base componible que ayuda a las organizaciones a conectarse a fuentes de conocimiento empresarial, procesar documentos complejos y orquestar flujos de trabajo de IA agéntica. OpenSearch proporciona la capa de recuperación de alto rendimiento que hace posibles estos sistemas.

A medida que las organizaciones escalan su uso de datos e IA, una capacidad se está volviendo cada vez más esencial: la búsqueda.