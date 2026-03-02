Las arquitecturas de datos modernas rara vez residen dentro de un solo sistema: las consultas estructuradas se ejecutan en un motor; los pipelines de ingesta procesan el contenido no estructurado en otro lugar; las herramientas de orquestación coordinan los flujos de trabajo; y las plataformas de gobernanza ensamblan vistas de linaje a posteriori.

El linaje en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución tiene propósitos complementarios: el linaje de diseño proporciona una visión estructural de los pipelines y las dependencias, mientras que el linaje en tiempo de ejecución agrega contexto operativo, capturando lo que realmente se ejecutó, qué conjuntos de datos se utilizaron y qué resultados se produjeron durante una ejecución específica.

Watsonx.data ahora emite eventos OpenLineage desde sus motores de consulta y procesamiento, capturando el linaje en tiempo de ejecución para cargas de trabajo estructuradas. Watsonx.data integration emite eventos OpenLineage desde los pipelines de ingesta y transformación, incluidos aquellos que procesan datos no estructurados.

A medida que las organizaciones combinan analytics, pipelines de ingesta y arquitecturas de lakehouse, la visibilidad debe extenderse a través de recorridos de datos estructurados y no estructurados. La emisión de un linaje estandarizado en tiempo de ejecución agrega profundidad operativa a la imagen más amplia del linaje.