Este anuncio marca un paso significativo en el enfoque de IBM hacia el linaje interoperable: los productos de IBM se integran entre sí mediante un estándar de código abierto en lugar de un modelo de metadatos patentado.
En noviembre, IBM anunció la ampliación de la compatibilidad con OpenLineage dentro de watsonx.data intelligence, lo que permite a los clientes importar y consumir eventos de linaje en el formato OpenLineage. Esa capacidad extendía la cobertura de linaje a través de sistemas externos.
Con esta versión, IBM completa el ciclo: watsonx.data y watsonx.data integration ahora generan eventos de OpenLineage en tiempo de ejecución, y watsonx.data intelligence los procesa.
El resultado es un modelo productor-consumidor basado en una especificación impulsada por la comunidad. En lugar de vincular estrechamente los productos mediante formatos de linaje internos, IBM los ha armonizado a través de OpenLineage, un estándar compartido diseñado para garantizar la interoperabilidad entre proveedores y herramientas.
Esa elección es importante.
Las arquitecturas de datos modernas rara vez residen dentro de un solo sistema: las consultas estructuradas se ejecutan en un motor; los pipelines de ingesta procesan el contenido no estructurado en otro lugar; las herramientas de orquestación coordinan los flujos de trabajo; y las plataformas de gobernanza ensamblan vistas de linaje a posteriori.
El linaje en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución tiene propósitos complementarios: el linaje de diseño proporciona una visión estructural de los pipelines y las dependencias, mientras que el linaje en tiempo de ejecución agrega contexto operativo, capturando lo que realmente se ejecutó, qué conjuntos de datos se utilizaron y qué resultados se produjeron durante una ejecución específica.
Watsonx.data ahora emite eventos OpenLineage desde sus motores de consulta y procesamiento, capturando el linaje en tiempo de ejecución para cargas de trabajo estructuradas. Watsonx.data integration emite eventos OpenLineage desde los pipelines de ingesta y transformación, incluidos aquellos que procesan datos no estructurados.
A medida que las organizaciones combinan analytics, pipelines de ingesta y arquitecturas de lakehouse, la visibilidad debe extenderse a través de recorridos de datos estructurados y no estructurados. La emisión de un linaje estandarizado en tiempo de ejecución agrega profundidad operativa a la imagen más amplia del linaje.
Los entornos de datos modernos son multimotor y multinube. Cuando los metadatos de linaje se definen en formatos propietarios, la integración se vuelve rígida y difícil de ampliar. Cada conexión requiere una configuración personalizada y cada ampliación aumenta la complejidad.
OpenLineage ofrece un modelo diferente: un vocabulario compartido para describir trabajos, ejecuciones y conjuntos de datos. El gráfico de linaje abarca sistemas porque comparten un vocabulario común, no porque compartan un proveedor.
Al emitir el linaje en el formato OpenLineage, watsonx.data y watsonx.data integration hacen que esos metadatos sean portátiles. Las plataformas de gobernanza y observabilidad de fase posterior que admiten el estándar pueden importarlo directamente, sin necesidad de adaptadores propietarios.
Los clientes esperan cada vez más esta postura. Quieren tener la seguridad de que los metadatos que describen sus flujos de datos siguen siendo portátiles, duraderos y neutrales respecto del proveedor. La interoperabilidad no puede lograrse con una sola plataforma. Surge de un compromiso compartido a lo largo del ecosistema.
Los estándares abiertos hacen más que reducir la dependencia; crean las condiciones para la innovación.
Al separar la especificación del linaje de las herramientas que la implementan, el ecosistema conserva su flexibilidad. Los proveedores pueden innovar en visualización, gobernanza y automatización mientras confían en una base común para el intercambio de metadatos.
Cuando el linaje está estandarizado:
Con watsonx.data y watsonx.data integration que ahora operan como productores de OpenLineage, y watsonx.data intelligence que consume esos eventos, IBM fortalece su papel en el ecosistema OpenLineage y refuerza su compromiso con la interoperabilidad abierta.
A medida que IBM amplió la compatibilidad con OpenLineage a través de watsonx.data y watsonx.data integration, ciertos escenarios avanzados de linaje requerían una cobertura adicional de metadatos y detalles más amplios que las versiones anteriores de la especificación.
IBM ha estado contribuyendo con mejoras a la especificación OpenLineage para capturar metadatos más enriquecidos y un linaje más granular en estos escenarios. Estas contribuciones ayudan a mejorar la integridad y la calidad de los eventos de linaje no solo para los productos de IBM, sino también para otros productores del ecosistema.
Al continuar la especificación en colaboración con la comunidad OpenLineage, IBM respalda la evolución continua del estándar y fomenta niveles más altos de fidelidad al linaje en todas las implementaciones.
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