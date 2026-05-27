IBM presenta la función de exportación de OpenLineage en watsonx.data intelligence, lo que permite a las organizaciones compartir un linaje de datos unificado en todas las herramientas de gobernanza y observabilidad que ya utilizan, sin necesidad de integraciones personalizadas ni formatos propietarios.
IBM watsonx.data intelligence ahora puede exportar linaje en formato OpenLineage, lo que permite la interoperabilidad de formato abierto para su uso en plataformas externas de gobernanza, gestión de metadatos y observabilidad.
Esta capacidad expone valiosos metadatos de linaje para su uso fuera de watsonx.data intelligence, lo que permite a las organizaciones reutilizarlos en su ecosistema de datos más amplio y obtener más valor de las inversiones existentes.
Hoy en día, la mayoría de las empresas trabajan en múltiples plataformas de gobernanza, catálogo, observabilidad y metadatos. Cada uno respalda una parte diferente del proceso de gobernanza, desde la administración y el cumplimiento hasta el monitoreo y analytics operativos.
Muchas de estas herramientas ya pueden generar información de linaje. Sin embargo, ese linaje a menudo permanece bloqueado dentro de la plataforma donde se creó. Compartirlo entre sistemas suele requerir API patentadas, integraciones personalizadas o conversiones de formato, todo lo cual se vuelve más difícil de mantener con el tiempo.
El esfuerzo de integración también aumenta a medida que los entornos se expanden, lo que limita la capacidad de garantizar una visión coherente del linaje en toda la organización. Al mismo tiempo, reemplazar las herramientas existentes para mejorar el intercambio de linajes rara vez es práctico, dadas las inversiones ya realizadas en plataformas, flujos de trabajo y habilidades.
Estos desafíos son evitables. Las organizaciones pueden habilitar la portabilidad de linaje sin reemplazar sus sistemas existentes. Esto les permite evolucionar sus estrategias de gobernanza y metadatos mientras mantienen una visión coherente y confiable de sus datos.
Aquí es donde IBM watsonx.data intelligence actúa como una capa unificadora, ayudando a las organizaciones a capturar automáticamente los flujos de datos en todos los entornos y reuniéndolos en un único gráfico de transformaciones, dependencias y relaciones de datos. Los equipos pueden enriquecer este linaje con contexto técnico y de metadatos adicional para respaldar el análisis de impacto, la resolución de problemas, el análisis de causa principal y los flujos de trabajo de calidad de datos.
Como resultado, logran comprender mejor cómo se mueven los datos entre los sistemas y cómo los cambios o los problemas relacionados con los datos se propagan por los conjuntos de datos, incluso a nivel de columna.
Con esta base establecida, watsonx.data intelligence ahora permite que diferentes herramientas intercambien información de linaje a través del estándar OpenLineage.
Dentro de watsonx.data intelligence, las relaciones derivadas del escáner se representan como una vista de linaje conectada que modela conjuntos de datos, pasos de procesamiento y dependencias entre sistemas.
Como parte de la exportación de OpenLineage, watsonx.data intelligence asigna la representación automatizada del linaje al modelo de datos de OpenLineage. Expresa los pasos lógicos de procesamiento como trabajos de OpenLineage y representa sus entradas y salidas como conjuntos de datos. Además, conserva las dependencias al generar las relaciones definidas en la especificación de OpenLineage.
Este enfoque permite que watsonx.data intelligence maneje la complejidad del linaje en diferentes tecnologías y lo ponga a disposición en un formato común que otras herramientas puedan consumir fácilmente. Dado que se basa en un estándar independiente de proveedores e impulsado por la comunidad, evita el acoplamiento estrecho entre sistemas al intercambiar información de linaje.
Una vez que el linaje se vuelve interoperable, las organizaciones pueden repensar cómo estructuran su arquitectura de gobernanza. En lugar de acoplar estrechamente los flujos de datos a un único catálogo o plataforma de gobierno, el linaje puede tratarse como una infraestructura compartida que admite múltiples flujos de trabajo descendentes.
En este modelo, watsonx.data intelligence mantiene información precisa sobre las dependencias en toda la empresa, mientras que otros sistemas se centran en las políticas, la administración y los procesos de gobernanza orientados al usuario. Esta separación permite que las herramientas de gobernanza y metadatos evolucionen independientemente de cómo se captura y mantiene el linaje.
Hoy en día, IBM watsonx.data intelligence admite tanto la importación como la exportación de OpenLineage, lo que permite una interoperabilidad completa del linaje de datos.
Con la importación de OpenLineage, el linaje de plataformas modernas y pipelines personalizados se ingiere en watsonx.data intelligence y se unifica con el linaje capturado a través de escáneres automatizados. Esto crea una visión compartida en todo el panorama de datos de la organización.
En conjunto, la importación y la exportación permiten a los equipos consolidar el linaje de múltiples fuentes y compartirlo de manera constante en todo el ecosistema, posicionando a watsonx.data intelligence como un hub de linaje central.
Si el linaje fragmentado, la cobertura limitada en los sistemas heredados o las costosas integraciones personalizadas son una realidad del trabajo diario de gobernanza de su equipo, pruebe IBM watsonx.data intelligence con una versión gratuita de 30 días y explore cómo abordar estos desafíos.
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