Hoy en día, la mayoría de las empresas trabajan en múltiples plataformas de gobernanza, catálogo, observabilidad y metadatos. Cada uno respalda una parte diferente del proceso de gobernanza, desde la administración y el cumplimiento hasta el monitoreo y analytics operativos.

Muchas de estas herramientas ya pueden generar información de linaje. Sin embargo, ese linaje a menudo permanece bloqueado dentro de la plataforma donde se creó. Compartirlo entre sistemas suele requerir API patentadas, integraciones personalizadas o conversiones de formato, todo lo cual se vuelve más difícil de mantener con el tiempo.

El esfuerzo de integración también aumenta a medida que los entornos se expanden, lo que limita la capacidad de garantizar una visión coherente del linaje en toda la organización. Al mismo tiempo, reemplazar las herramientas existentes para mejorar el intercambio de linajes rara vez es práctico, dadas las inversiones ya realizadas en plataformas, flujos de trabajo y habilidades.

Estos desafíos son evitables. Las organizaciones pueden habilitar la portabilidad de linaje sin reemplazar sus sistemas existentes. Esto les permite evolucionar sus estrategias de gobernanza y metadatos mientras mantienen una visión coherente y confiable de sus datos.