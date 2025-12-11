Los agentes de IA están pasando de prototipos a cargas de trabajo de producción reales y en vivo. Pero a diferencia de las aplicaciones tradicionales, los agentes no son deterministas, tienen varios pasos y se basan en herramientas, por lo que el "tiempo de actividad" por sí solo no indica si se están comportando de manera confiable, segura o rentable.

Por eso nos complace anunciar la disponibilidad general (GA) de la supervisión de agentes en IBM watsonx Orchestrate, impulsada por la integración con IBM watsonx.governance.