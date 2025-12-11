Ahora GA: supervise los agentes en tiempo de ejecución con watsonx Orchestrate
Esta versión brinda visibilidad del tiempo de ejecución a sus agentes activos, para que pueda escalar con confianza la automatización de agentes en toda su empresa.
Esta versión brinda visibilidad del tiempo de ejecución a sus agentes activos, para que pueda escalar con confianza la automatización de agentes en toda su empresa.
Los agentes de IA están pasando de prototipos a cargas de trabajo de producción reales y en vivo. Pero a diferencia de las aplicaciones tradicionales, los agentes no son deterministas, tienen varios pasos y se basan en herramientas, por lo que el "tiempo de actividad" por sí solo no indica si se están comportando de manera confiable, segura o rentable.
Por eso nos complace anunciar la disponibilidad general (GA) de la supervisión de agentes en IBM watsonx Orchestrate, impulsada por la integración con IBM watsonx.governance.
La supervisión de agentes en watsonx Orchestrate permite a los desarrolladores comprender cómo interactúan los usuarios con el agente y cuál es el rendimiento de este. En el centro está la capacidad de monitorear a los agentes en tiempo de ejecución a través de un panel intuitivo que muestra las métricas más importantes una vez que los agentes se ponen en marcha.
Con el monitoreo, los equipos pueden:
El monitoreo tradicional asume sistemas deterministas. Los agentes son diferentes en 3 aspectos:
El monitoreo de la producción le brinda la "verdad del tiempo de ejecución", no solo el tiempo de actividad. Puede verificar que los agentes sigan siendo precisos, seguros y eficientes mientras atienden a usuarios reales, y puede responder rápidamente cuando no lo hacen.
Una vez que un agente se despliega en producción, watsonx Orchestrate captura automáticamente la telemetría enriquecida de cada interacción. La interfaz de usuario (IU) de monitorización en tiempo de ejecución organiza esos datos en 3 capas:
El monitoreo del tiempo de ejecución es una pieza clave de nuestra Estrategia de Agent Ops y una parte crítica del ciclo de vida de desarrollo del agente. Agent Ops brinda la capacidad de observar, evaluar y optimizar agentes seguros y conformes, creados en cualquier lugar y ejecutándose en todas partes.
Escale la automatización de agentes en toda su empresa con confianza y seguridad con el monitoreo de sus agentes en producción.
Pruebe watsonx Orchestrate gratis durante 30 días
Más información sobre IBM watsonx Orchestrate