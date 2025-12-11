Inteligencia artificial Automatización de TI

Ahora GA: supervise los agentes en tiempo de ejecución con watsonx Orchestrate

Esta versión brinda visibilidad del tiempo de ejecución a sus agentes activos, para que pueda escalar con confianza la automatización de agentes en toda su empresa.

Publicado el 11 de diciembre de 2025
Personas en una sala de computadoras con una persona que se presenta frente a una pantalla grande con datos
By Suzanne Livingston

Los agentes de IA están pasando de prototipos a cargas de trabajo de producción reales y en vivo. Pero a diferencia de las aplicaciones tradicionales, los agentes no son deterministas, tienen varios pasos y se basan en herramientas, por lo que el "tiempo de actividad" por sí solo no indica si se están comportando de manera confiable, segura o rentable.

Por eso nos complace anunciar la disponibilidad general (GA) de la supervisión de agentes en IBM watsonx Orchestrate, impulsada por la integración con IBM watsonx.governance.

Novedades de la supervisión de agentes

La supervisión de agentes en watsonx Orchestrate permite a los desarrolladores comprender cómo interactúan los usuarios con el agente y cuál es el rendimiento de este. En el centro está la capacidad de monitorear a los agentes en tiempo de ejecución a través de un panel intuitivo que muestra las métricas más importantes una vez que los agentes se ponen en marcha.

Con el monitoreo, los equipos pueden:

  • Ver el rendimiento de los agentes en tiempo real de un vistazo en todos los agentes individuales o en todo su catálogo de agentes.
  • Realizar un seguimiento de los KPI clave, como las tasas de éxito, la latencia, el uso de tokens y los factores de costo.
  • Analizar los detalles a nivel de transacción para comprender exactamente qué sucedió en una interacción específica entre el usuario y el agente.
  • Detectar problemas de forma temprana empleando señales respaldadas por rastreo que resaltan dónde se interrumpen los flujos, fallan las herramientas o se degrada el rendimiento.

Por qué es importante la supervisión para los agentes

El monitoreo tradicional asume sistemas deterministas. Los agentes son diferentes en 3 aspectos:

  • Encadenan llamadas LLM, pasos de recuperación y herramientas, por lo que los errores pueden aparecer en cualquier parte de la ruta de razonamiento.
  • La calidad de sus resultados puede variar con el tiempo a medida que cambian los datos, las instrucciones o los modelos subyacentes.
  • Sus costos pueden aumentar inesperadamente dependiendo de las rutas de conversación y el uso de herramientas.

El monitoreo de la producción le brinda la "verdad del tiempo de ejecución", no solo el tiempo de actividad. Puede verificar que los agentes sigan siendo precisos, seguros y eficientes mientras atienden a usuarios reales, y puede responder rápidamente cuando no lo hacen.

Cómo funciona la supervisión del tiempo de ejecución

Una vez que un agente se despliega en producción, watsonx Orchestrate captura automáticamente la telemetría enriquecida de cada interacción. La interfaz de usuario (IU) de monitorización en tiempo de ejecución organiza esos datos en 3 capas:

  1. Estado a nivel de agente: una vista resumida de todos los agentes desplegados le ayuda a detectar rápidamente qué agentes están prosperando y cuáles necesitan atención, en función del volumen de uso, las tasas de éxito/fallo y los patrones de latencia.
  2. Insights a nivel de mensaje y herramienta: los gráficos de series temporales muestran cómo evoluciona el rendimiento a lo largo de los turnos y las llamadas de herramientas, para que pueda identificar si las ralentizaciones o fallas provienen del LLM, la recuperación o un sistema posterior.
  3. Insights detallados sobre el nivel de conversación: vea el rendimiento de los agentes en conversaciones completas de varios turnos, no solo en interacciones únicas. Las vistas agregadas resaltan dónde los usuarios abandonan el proceso y qué turnos generan fallas o escaladas. Esto ayuda a los equipos a detectar patrones de fricción recurrentes, medir el éxito de extremo a extremo y priorizar las mejoras que aumentan la finalización de tareas del mundo real.

Agent Ops para gestionar todo el ciclo de vida del agente

El monitoreo del tiempo de ejecución es una pieza clave de nuestra Estrategia de Agent Ops y una parte crítica del ciclo de vida de desarrollo del agente. Agent Ops brinda la capacidad de observar, evaluar y optimizar agentes seguros y conformes, creados en cualquier lugar y ejecutándose en todas partes.

  • Observabilidad: los clientes necesitan una visibilidad clara de cómo se comportan sus agentes (qué pasos se ejecutan, qué herramientas se invocan y qué respuestas se producen), tanto durante el desarrollo como en la producción.  
  • Evaluación: las pruebas de estrés previas a la producción siguen siendo manuales y frágiles; Los equipos necesitan una forma fácil y automatizada de probar a su agente, en una variedad de casos de uso y en una variedad de métricas, desde la fidelidad hasta la relevancia de las llamadas de herramientas y el recuento de tokens.
  • Optimización: las organizaciones luchan por obtener insights de todos estos datos. Para escalar a velocidad, necesitan detección impulsada por IA, análisis de causa principal y recomendaciones aplicables en la práctica para mejorar el rendimiento de agentes y costos.

Empezar

Escale la automatización de agentes en toda su empresa con confianza y seguridad con el monitoreo de sus agentes en producción.

Pruebe watsonx Orchestrate gratis durante 30 días

Más información sobre IBM watsonx Orchestrate

Aprenda más sobre IBM watsonx.governance

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate