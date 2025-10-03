Las empresas están recurriendo a los agentes de IA como la próxima frontera de la productividad. A diferencia de los modelos tradicionales que simplemente generan resultados, los agentes pueden tomar medidas, encadenando tareas y aprovechando múltiples sistemas. Esto abre la puerta a la automatización de flujos de trabajo repetitivos, acelerando la toma de decisiones y liberando a los equipos para que se centren en trabajos de mayor valor.

Pero con esta promesa vienen nuevos riesgos. Los agentes operan con más autonomía, lo que dificulta ver cómo se toman las decisiones y garantizar que se comporten según lo previsto. Hoy en día, el monitoreo suele ser lento, manual y fragmentado, lo que deja a los desarrolladores sin las herramientas que necesitan para confiar, rastrear o ajustar sus sistemas. Y sin una infraestructura de gobernanza escalable, las empresas tienen dificultades para evaluar, controlar y escalar con confianza la IA agéntica.

Para combatir este desafío, en nuestros próximos lanzamientos, watsonx.governance presentará Agent Monitoring and Insights en watsonx.governance. Esta nueva capacidad monitorea las aplicaciones agénticas en producción. Al realizar un seguimiento de las decisiones, los comportamientos y el rendimiento en tiempo real, Agent Insights emite alertas cuando las métricas superan los umbrales. Esto permite una gestión proactiva, una resolución de problemas más rápida y una mayor confianza en los resultados impulsados por los agentes.