Nuevas capacidades de IBM MaaS360 Kiosk Designer

El despliegue de quioscos Android a escala ha sido tradicionalmente un proceso lento e iterativo. Los administradores suelen depender de múltiples publicaciones de políticas, dispositivos de prueba físicos y prueba y error solo para validar la experiencia del usuario final. El resultado son ciclos de implementación más largos, mayores costos operativos y más riesgo de errores de configuración que llegan a producción.

IBM MaaS360 Kiosk Designer aborda estos desafíos cambiando la configuración del quiosco de un ejercicio de prueba y error a un flujo de trabajo visual y predecible. Al permitir que los administradores diseñen, obtengan una vista previa y validen las experiencias de quiosco directamente en la consola, sin necesidad de hardware físico, Kiosk Designer ayuda a los equipos a desplegar más rápido, reducir errores y escalar los despliegues del quiosco con mayor confianza.

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