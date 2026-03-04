Nuevas capacidades de IBM MaaS360 Kiosk Designer

Una forma más rápida y predecible de desplegar quioscos Android.
El despliegue de quioscos Android a escala ha sido tradicionalmente un proceso lento e iterativo. Los administradores suelen depender de múltiples publicaciones de políticas, dispositivos de prueba físicos y prueba y error solo para validar la experiencia del usuario final. El resultado son ciclos de implementación más largos, mayores costos operativos y más riesgo de errores de configuración que llegan a producción.
IBM MaaS360 Kiosk Designer aborda estos desafíos cambiando la configuración del quiosco de un ejercicio de prueba y error a un flujo de trabajo visual y predecible. Al permitir que los administradores diseñen, obtengan una vista previa y validen las experiencias de quiosco directamente en la consola, sin necesidad de hardware físico, Kiosk Designer ayuda a los equipos a desplegar más rápido, reducir errores y escalar los despliegues del quiosco con mayor confianza.
Aprenda más sobre la nueva característica de diseño de quioscos MaaS360 de IBM para dispositivos Android.
Estas mejoras transforman los despliegues de quioscos de Android al combinar la validación visual en tiempo real con un flujo de trabajo de configuración unificado que permite a los administradores diseñar, configurar y obtener una vista previa antes del despliegue.
Designer View es una vista previa interactiva en tiempo real de la pantalla de inicio del quiosco. En lugar de desplegar políticas para probar dispositivos y ver cómo se comportará un quiosco, los administradores ahora pueden diseñar la experiencia visualmente y validarla al instante.
Los administradores pueden organizar las aplicaciones, crear carpetas, aplicar elementos de marca, personalizar el texto y los colores, y ajustar los diseños directamente en la consola. Cada cambio se refleja de inmediato, lo que facilita la confirmación de la usabilidad y la apariencia antes de publicar una política. Este enfoque reduce considerablemente los fallos en los despliegues y minimiza la necesidad de dispositivos de prueba dedicados.
Designer View también admite vistas previas en múltiples factores de forma (incluidos teléfonos y tabletas) y permite a los administradores cambiar orientaciones y niveles de zoom. Esto garantiza que las experiencias del quiosco estén optimizadas para los dispositivos con los que interactuarán los usuarios, antes de que comience el despliegue.
Kiosk Designer moderniza la experiencia de políticas de quioscos de Android en MaaS360 al reunir la configuración y la visualización en un único flujo de trabajo. En lugar de navegar por largas listas de atributos o gestionar múltiples iteraciones de la misma política, los administradores pueden diseñar la experiencia del quiosco de principio a fin desde un solo lugar.
Desde una política de MDM de Android, los equipos pueden configurar el modo quiosco, seleccionar aplicaciones, definir controles de usuario y obtener una vista previa de la experiencia final, sin depender de hardware físico. Este enfoque unificado acorta los ciclos de pruebas y mejora el éxito en el primer despliegue.
Para simplificar la configuración del quiosco, Kiosk Designer organiza la configuración en cuatro pestañas lógicas: Enablement, Basic, Designer y Advanced. Esta estructura hace que las configuraciones esenciales sean fáciles de encontrar, al tiempo que mantiene las opciones avanzadas disponibles sin agregar desorden.
La pestaña Enablement permite a los administradores elegir entre los modos de quiosco Single App y Multi App según el caso de uso previsto, ya sea una estación de registro dedicada o un dispositivo compartido basado en tareas. Establecer esto desde el principio ayuda a reducir errores de configuración más adelante en el proceso.
La pestaña Basic muestra las configuraciones de quiosco más utilizadas en un diseño claro y optimizado. Los administradores pueden seleccionar rápidamente aplicaciones aprobadas, permitir aplicaciones en segundo plano para flujos de trabajo especializados y controlar los permisos de los usuarios finales, como el brillo de la pantalla y el acceso al sistema.
Las preferencias visuales, como ocultar elementos de la interfaz de usuario (IU) del sistema y deshabilitar los botones de navegación, se agrupan para reducir los cambios repetidos de políticas. Los controles generales, como el comportamiento de actualización de la aplicación, las opciones de omisión del administrador y las restricciones de clave de hardware, también son fáciles de localizar, lo que ayuda a los equipos a pasar de la configuración al despliegue más rápidamente.
Para entornos más complejos, la pestaña Advanced ofrece una personalización más profunda sin saturar a los administradores cotidianos. Las organizaciones pueden configurar ajustes específicos del fabricante, gestionar características como Bluetooth, comunicación de campo cercano (como pago sin contacto), biometría y accesibilidad, y utilizar intenciones personalizadas para exponer selectivamente partes de las aplicaciones del sistema.
Esta separación permite a los equipos admitir despliegues a gran escala o especializados, al tiempo que mantienen una experiencia sencilla y accesible para las configuraciones de quiosco estándar.
Los administradores pueden elegir el modo de quiosco deseado directamente desde la pestaña Enablement:
Una vez desplegados, los dispositivos se inician directamente en la experiencia de quiosco configurada sin distracciones ni acceso innecesario.
Kiosk Designer ofrece controles avanzados de experiencia que equilibran usabilidad y seguridad. Admite widgets, insignias de aplicaciones, controles de diseño de iconos, rotación automática, barras de sistema estándar o personalizadas y selección directa de aplicaciones desde MaaS360 App Catalog.
Los administradores pueden obtener una vista previa de los diseños en las vistas de teléfono, tableta de 7 pulgadas y tableta de 10 pulgadas, cambiar entre vertical y horizontal y ajustar los niveles de zoom, todo antes del despliegue.
MaaS360 Kiosk Designer permite a los administradores diseñar y validar visualmente las experiencias de quiosco antes del despliegue. Esto da como resultado implementaciones más rápidas, menos errores de configuración, menor necesidad de dispositivos de prueba y experiencias más congruentes en todas las ubicaciones y tipos de dispositivos.
Lo que los administradores ven en Designer es lo que los usuarios ven en el dispositivo, lo que ayuda a los equipos a pasar del diseño al despliegue con mayor velocidad, confianza y previsibilidad. Al minimizar los ejercicios de prueba y error y agilizar la creación de políticas, los equipos de TI pueden dedicar más tiempo a iniciativas estratégicas en lugar de solucionar problemas de despliegue.
El resultado es un enfoque más escalable y repetible para la gestión de quioscos sin agregar complejidad operativa.
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