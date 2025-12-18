Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM anuncia nuevas automatizaciones de IA para ingeniería de sistemas basados en modelos y otras innovaciones para Engineering Lifecycle Management

El 18 de diciembre de 2025, el equipo de IBM Engineering Lifecycle Management anunció importantes lanzamientos de productos que avanzarán aún más en la forma en que los equipos de ingeniería idean, construyen y entregan sistemas complejos, críticos para la seguridad y definidos por software.

Publicado el 18 de diciembre de 2025
IBM Engineering AI Hub está diseñado para automatizar tareas repetitivas, aumentar la claridad y acelerar la toma de decisiones para la ingeniería que construye sistemas con uso intensivo de software, que a menudo incluyen hardware y electrónica. La versión 1.1 introduce un nuevo agente y mejoras que amplían la forma en que los equipos pueden aplicar la IA a la ingeniería de sistemas, los requisitos y la gestión del flujo de trabajo.

IBM Engineering AI Hub v1.1: Ampliación de la automatización impulsada por IA a MBSE

Una adición clave a Engineering AI Hub 1.1 es el agente de descubrimiento de caso de uso de ingeniería de sistemas, creado para interpretar los requisitos del lenguaje natural y crear elementos de modelo correspondientes en Rhapsody ingeniería de sistemas y Rhapsody 10 (SysML v2 y SysML v1, respectivamente). Esta capacidad ayuda a reducir el esfuerzo de modelado inicial, disminuir la carga cognitiva para los profesionales de MBSE y mejorar la continuidad digital a través de la trazabilidad entre los requisitos y los modelos del sistema. Es el primer ejemplo que estamos entregando de las muchas automatizaciones posibles impulsadas por IA para los profesionales de MBSE.

Engineering AI Hub 1.1 incluye experiencias refinadas para el análisis de calidad, la sinopsis de los elementos de trabajo y los controles administrativos que permiten a los equipos configurar qué modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) se adaptan mejor a sus necesidades organizacionales.

Estas actualizaciones están destinadas a ayudar a los ingenieros a acceder a la información más rápido, mejorar la claridad de los requisitos, agilizar comentarios y acelerar los flujos de trabajo, manteniendo al mismo tiempo a los expertos en control total de cada resultado sugerido por la IA.

IBM Engineering Lifecycle Management 7.2: Ampliación de la base de ingeniería

El recién lanzado IBM ELM 7.2 ofrece un conjunto de mejoras de usabilidad y rendimiento diseñadas para ayudar a los equipos de ingeniería a trabajar de manera eficiente, al tiempo que respaldan la trazabilidad de extremo a extremo necesaria para el cumplimiento y el desarrollo de sistemas complejos. ELM proporciona la base del ciclo de vida de la ingeniería para la gestión de requisitos, flujos de trabajo y pruebas, la gestión de configuración e reportes, así como el modelado de sistemas y software, ahora con optimizaciones que ayudan a los equipos a operar a mayor escala.

Las mejoras que ayudan a los ingenieros a colaborar más rápidamente y a utilizar más fácilmente los datos de ingeniería del sistema de registro en informes, paneles de control y documentos generados incluyen:

  • Experiencia de edición actualizada para elementos de trabajo y artefactos de prueba, y nuevos comentarios encadenados en elementos del modelo IBM Engineering Rhapsody directamente en el navegador. 
  • Las nuevas capacidades de generación de informes, que incluyen métricas históricas predefinidas y personalizadas ampliadas, visualización mejorada de informes y trazabilidad mejorada para las recopilaciones de requisitos, ayudan a los líderes de ingeniería a obtener claridad en todos los programas. Las actualizaciones de publicación, que incluyen resultados de Excel más limpios y manejo de imágenes/tablas, facilitan la producción de entregables listos para auditorías.

Las mejoras en la planificación y el desarrollo de software incluyen:

  • Planificación más eficiente, haciendo uso de atributos personalizados en Quick Planner.
  • Flujos de trabajo más productivos para los desarrolladores que gestionan el código fuente en ELM, haciendo uso de una nueva extensión de VS Code para Engineering Workflow Management (EWM), incluida la capacidad de usar esta extensión con Project Bob y otros sistemas de IA agéntica.

IBM Rhapsody Ingeniería de sistemas v1.6: Avanzando la ingeniería de sistemas basada en modelos para productos complejos

La ingeniería de sistemas desempeña un papel cada vez más crítico en el desarrollo de sistemas multidisciplinarios definidos por software. Además del agente de descubrimiento de caso de uso MBSE, IBM Rhapsody ingeniería de sistemas 1.6 trae nuevas capacidades para los equipos de métodos y herramientas, y socios OEM e ISV para personalizar y extender la ingeniería de sistemas Rhapsody a sus comunidades de usuarios. Las optimizaciones adicionales de la experiencia del usuario están diseñadas para reducir el esfuerzo y la carga cognitiva de los profesionales.

Próximos pasos

IBM está innovando para ayudar a los equipos de ingeniería a innovar más rápido. Para obtener más información sobre estos nuevos lanzamientos, agende una demostración en vivo con los Expertos de IBM Engineering Lifecycle Management o consulte los Recursos a continuación.

