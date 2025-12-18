IBM anuncia nuevas automatizaciones de IA para ingeniería de sistemas basados en modelos y otras innovaciones para Engineering Lifecycle Management

Una adición clave a Engineering AI Hub 1.1 es el agente de descubrimiento de caso de uso de ingeniería de sistemas, creado para interpretar los requisitos del lenguaje natural y crear elementos de modelo correspondientes en Rhapsody ingeniería de sistemas y Rhapsody 10 (SysML v2 y SysML v1, respectivamente). Esta capacidad ayuda a reducir el esfuerzo de modelado inicial, disminuir la carga cognitiva para los profesionales de MBSE y mejorar la continuidad digital a través de la trazabilidad entre los requisitos y los modelos del sistema. Es el primer ejemplo que estamos entregando de las muchas automatizaciones posibles impulsadas por IA para los profesionales de MBSE.

Engineering AI Hub 1.1 incluye experiencias refinadas para el análisis de calidad, la sinopsis de los elementos de trabajo y los controles administrativos que permiten a los equipos configurar qué modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) se adaptan mejor a sus necesidades organizacionales.

Estas actualizaciones están destinadas a ayudar a los ingenieros a acceder a la información más rápido, mejorar la claridad de los requisitos, agilizar comentarios y acelerar los flujos de trabajo, manteniendo al mismo tiempo a los expertos en control total de cada resultado sugerido por la IA.