13 de junio de 2025
Con la introducción de nuevos complementos para IBM Db2 Advanced Enterprise Server Edition e IBM Db2 Enterprise Server Edition, IBM está ampliando el modelo BYOL para incluir licencias basadas en PVU para estas ediciones, lo que permite a los clientes que compran los complementos desplegar sus licencias de PVU existentes en Amazon RDS. Los complementos recientemente introducidos son:
Desde su introducción, el modelo Bring Your Own License (BYOL) para Amazon RDS for Db2 se ha limitado a IBM Db2 Advanced Edition e IBM Db2 Standard Edition con licencias basadas en VPC.
A los efectos de contar las VPC para los complementos, al desplegar la capacidad total de vCPU de la instancia, IBM considerará 70 PVU = 1 VPC = 1 núcleo físico = 2 vCPU para todas las instancias EC2 que hayan publicado sus recuentos de núcleos físicos en la página EC2 “Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type”, donde el recuento de vCPU es el doble de los núcleos físicos (lo que significa que el grado de hyperthreading/multithreading simultáneo (SMT) se establece en (2). Consulte Núcleos de CPU y subprocesos por núcleo de CPU por tipo de instancia.
La introducción de estos complementos refleja el compromiso continuo de IBM para ofrecer opciones de licencia flexibles y listas para la nube que protegen y amplían sus inversiones existentes en Db2.
El soporte técnico del programa se basa en la política del ciclo de soporte 5, como se detalla en la página IBM Software Support Lifecycle Policies. Puede haber detalles adicionales disponibles en las páginas del ciclo de vida del producto:
Las ofertas de IBM® Support pueden proporcionar servicios adicionales y ayudar a prolongar la vida útil de su inversión en software. Para obtener información adicional, consulte IBM® Advanced Support e IBM® Extended Support.
Passport Advantage (PPA)
Es posible que las ofertas de este anuncio no estén disponibles para su compra en todos los países o regiones. La disponibilidad de compra puede verse afectada por múltiples factores que incluyen la disponibilidad de soporte, la disponibilidad del servicio y las regulaciones del gobierno. Póngase en contacto con su representante de IBM o IBM Business Partner para obtener información sobre la disponibilidad.
El estado del control de exportaciones según las regulaciones de exportación de EE. UU. está disponible para una oferta en IBM Software Classification Look-up Tool. Póngase en contacto con su representante de IBM o IBM Business Partner para obtener información sobre la disponibilidad.
Para obtener más información sobre cómo ejecutar IBM Db2 como un servicio totalmente gestionado en Amazon RDS, visite Amazon RDS for Db2.