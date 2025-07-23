Observabilidad de la red con IBM SevOne 8.0: un imperativo estratégico en la era de la complejidad

SevOne 8.0 introduce una serie de características innovadoras adaptadas a las necesidades empresariales:

Recopilación de registros de flujo de AWS

Los registros de flujo son una mina de oro de insight. En Private Preview, SevOne 8.0 agrega soporte para recopilar registros de flujo de AWS VPC y Transit Gateway (TGW), lo que permite a los equipos detectar anomalías, analizar el comportamiento del tráfico e investigar eventos de seguridad con visibilidad integral de los servicios en la nube, las zonas de disponibilidad y las cargas de trabajo.

Capacidades mejoradas en Data Insight

Con el filtrado de flujo inteligente, los equipos ahora pueden profundizar en los patrones de tráfico específicos de la aplicación. Ya sea para aislar aplicaciones de gran ancho de banda, rastrear la degradación del nivel de servicio o analizar el comportamiento a nivel de protocolo, SevOne proporciona el contexto necesario para solucionar problemas de manera más rápida e inteligente. Las nuevas incorporaciones, como las páginas Alert Policy Manager y Cluster Manager en Data Insight (DI), mejoran aún más el control y la visibilidad. Estas capacidades ahora se ofrecen a través de una apariencia renovada que mejora la usabilidad y agiliza la experiencia del usuario.

Monitoreo SD-WAN ampliado

Con soporte para Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN y HPE Aruba SD-WAN (anteriormente SilverPeak), SevOne 8.0 elimina los puntos ciegos en el tráfico enrutado a través de SD-WAN Los equipos de NetOps ahora pueden obtener una visibilidad completa del estado del túnel, la latencia, la pérdida, el jitter y la experiencia de las aplicaciones en toda la WAN. Esto permite una identificación más rápida de la causa principal, un mejor cumplimiento de los SLA y experiencias fluidas para el usuario final, incluso en redes geográficamente dispersas.

Flujos de trabajo de integración optimizados

SevOne 8.0 agiliza los flujos de trabajo de integraciones al tener widgets de wifi como parte de las compilaciones base de Data Insight, lo que reduce los pasos manuales y acelera el tiempo de obtención de insights para el monitoreo de wifi. Además, se han realizado varias mejoras en todos los complementos de IBM® SevOne para tener un proceso más optimizado, de modo que un usuario pueda pasar de la integración a los insights en cuestión de minutos. Si bien la creación de informes sigue siendo flexible, estas mejoras simplifican la configuración inicial y mejoran la eficiencia general del flujo de trabajo.

Monitoreo ampliado de Google Cloud Platform (GCP)

A medida que las empresas adoptan Google Cloud Platform (GCP) para sus cargas de trabajo, la observabilidad se vuelve crítica. SevOne 8.0 introduce una observabilidad profunda para GKE (Google Kubernetes Engine) y GCP Load Balancers, lo que brinda a los equipos una visibilidad unificada del estado del clúster e insights sobre sus balanceadores de carga regionales, globales o de diferentes tipos de red.