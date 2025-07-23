Observabilidad de la red con IBM SevOne 8.0: un imperativo estratégico en la era de la complejidad

24 de julio de 2025
A medida que las empresas se apresuran a ofrecer experiencias fluidas y servicios resilientes, los equipos de operaciones de red (NetOps) se encuentran bajo una presión cada vez mayor. El desafío ya no es solo el tiempo de actividad, sino el rendimiento, el contexto, la capacidad de respuesta y la escala en una combinación de sistemas heredados y arquitecturas modernas y distribuidas como una mezcla. Y en el centro de esta transformación se encuentra una pregunta engañosamente simple: ¿sabe lo que está sucediendo en su red?
Con el lanzamiento de IBM SevOne 8.0, respondemos esa pregunta con confianza y con acción. Este lanzamiento es una piedra angular para las empresas que ven la observabilidad no solo como una necesidad de TI, sino como un habilitador de negocios.
Durante la última década, las redes han evolucionado de activos físicos a ecosistemas inteligentes definidos por software. Las aplicaciones se ejecutan a través de nubes públicas, atraviesan SD-WAN y se despliegan mediante clústeres de contenedores que escalan en milisegundos. El antiguo paradigma de monitoreo (umbrales estáticos, datos aislados, correlación manual) ya no es sostenible.
Las redes actuales exigen observabilidad: una comprensión continua, contextual y procesable de lo que sucede en toda la cadena de entrega digital. Y, sin embargo, muchas organizaciones aún dependen de herramientas fragmentadas y conocimientos tribales para interpretar los problemas de rendimiento. Esto conduce a interrupciones prolongadas, incumplimiento de SLA y, en última instancia, pérdida de ingresos.
La empresa del mañana no puede permitirse ese riesgo. La observabilidad de la red debe evolucionar para satisfacer las necesidades de arquitecturas altamente distribuidas, infundidas con IA y en tiempo real.
IBM® SevOne 8.0 está diseñado para ayudar a los equipos de NetOps a recuperar el control en un escenario caótico. Proporciona la claridad, la velocidad y el insight necesario para operar la infraestructura moderna con confianza.
Esto hace que SevOne 8.0 sea un avance estratégico:
Estas capacidades no son solo mejoras técnicas, sino que facilitan la agilidad empresarial. En un mundo donde los milisegundos importan, la capacidad de ver, comprender y actuar sobre el comportamiento de la red puede ser la diferencia entre liderar y retrasar.
SevOne 8.0 introduce una serie de características innovadoras adaptadas a las necesidades empresariales:
Recopilación de registros de flujo de AWS
Los registros de flujo son una mina de oro de insight. En Private Preview, SevOne 8.0 agrega soporte para recopilar registros de flujo de AWS VPC y Transit Gateway (TGW), lo que permite a los equipos detectar anomalías, analizar el comportamiento del tráfico e investigar eventos de seguridad con visibilidad integral de los servicios en la nube, las zonas de disponibilidad y las cargas de trabajo.
Capacidades mejoradas en Data Insight
Con el filtrado de flujo inteligente, los equipos ahora pueden profundizar en los patrones de tráfico específicos de la aplicación. Ya sea para aislar aplicaciones de gran ancho de banda, rastrear la degradación del nivel de servicio o analizar el comportamiento a nivel de protocolo, SevOne proporciona el contexto necesario para solucionar problemas de manera más rápida e inteligente. Las nuevas incorporaciones, como las páginas Alert Policy Manager y Cluster Manager en Data Insight (DI), mejoran aún más el control y la visibilidad. Estas capacidades ahora se ofrecen a través de una apariencia renovada que mejora la usabilidad y agiliza la experiencia del usuario.
Monitoreo SD-WAN ampliado
Con soporte para Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN y HPE Aruba SD-WAN (anteriormente SilverPeak), SevOne 8.0 elimina los puntos ciegos en el tráfico enrutado a través de SD-WAN Los equipos de NetOps ahora pueden obtener una visibilidad completa del estado del túnel, la latencia, la pérdida, el jitter y la experiencia de las aplicaciones en toda la WAN. Esto permite una identificación más rápida de la causa principal, un mejor cumplimiento de los SLA y experiencias fluidas para el usuario final, incluso en redes geográficamente dispersas.
Flujos de trabajo de integración optimizados
SevOne 8.0 agiliza los flujos de trabajo de integraciones al tener widgets de wifi como parte de las compilaciones base de Data Insight, lo que reduce los pasos manuales y acelera el tiempo de obtención de insights para el monitoreo de wifi. Además, se han realizado varias mejoras en todos los complementos de IBM® SevOne para tener un proceso más optimizado, de modo que un usuario pueda pasar de la integración a los insights en cuestión de minutos. Si bien la creación de informes sigue siendo flexible, estas mejoras simplifican la configuración inicial y mejoran la eficiencia general del flujo de trabajo.
Monitoreo ampliado de Google Cloud Platform (GCP)
A medida que las empresas adoptan Google Cloud Platform (GCP) para sus cargas de trabajo, la observabilidad se vuelve crítica. SevOne 8.0 introduce una observabilidad profunda para GKE (Google Kubernetes Engine) y GCP Load Balancers, lo que brinda a los equipos una visibilidad unificada del estado del clúster e insights sobre sus balanceadores de carga regionales, globales o de diferentes tipos de red.
Es tentador ver la observabilidad de la red como una preocupación de los equipos de operaciones. Pero, en verdad, es un imperativo en toda la empresa. El tiempo de inactividad, la latencia y las malas experiencias pueden afectar directamente la reputación de la marca, la retención del cliente y los ingresos.
Considere esto: el costo promedio de una interrupción crítica de la aplicación es asombroso. Pero más allá de la pérdida financiera inmediata, hay daños a la reputación a largo plazo, mayor rotación y pérdida de confianza del mercado.
SevOne 8.0 permite a las organizaciones mitigar estos riesgos de forma proactiva, no reactiva. Crea un modelo operativo dinámico en el que los problemas se detectan antes de que los usuarios se vean afectados, los equipos colaboran a través de insights compartidos y la red se convierte en una palanca para la innovación en lugar de un cuello de botella.
El santo grial de las operaciones empresariales es la autonomía: sistemas que pueden diagnosticarse, corregirse y optimizarse por sí mismos. Si bien esta visión permanece en el horizonte, SevOne 8.0 nos lleva un paso decisivo más cerca.
Con líneas de base inteligentes, detección de anomalías y alertas de bucle cerrado, los equipos pueden descargar diagnósticos repetitivos y enfocarse en tareas de mayor valor. Las API permiten flujos de trabajo automatizados de gestión de servicios de TI (ITSM). El soporte integrado para mapas de servicio y LiveMaps permite una toma de decisiones visual y en tiempo real.
Juntas, estas capacidades permiten a las empresas escalar la observabilidad mientras amplían la infraestructura sin aumentar el costo ni la complejidad.
SevOne impulsa la inteligencia de red para algunas de las organizaciones más grandes y complejas del mundo, incluidos bancos globales, líderes de telecomunicaciones y proveedores de servicios de primer nivel. Estos clientes no solo necesitan paneles, sino también soluciones que sean resilientes, extensibles y construidas para operaciones en tiempo real a escala.
SevOne 8.0 continúa este legado con una arquitectura que admite la recopilación de datos de gran volumen, la integración de API y un rendimiento reforzado en edge, core y nube.
La adquisición de Pliant por parte de IBM refuerza aún más su capacidad para combinar la observabilidad con la automatización de código bajo, creando una plataforma unificada para la inteligencia de infraestructura digital.
El 24 de julio de 2025, IBM SevOne 8.0 estará disponible de forma general. Esto no solo marca el lanzamiento de un producto, sino un hito en el camino hacia la infraestructura inteligente.
IBM invita a los líderes empresariales, arquitectos y operadores a explorar lo que es posible con una observabilidad proactiva, contextual y automatizada.
Aprenda más