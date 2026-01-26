IBM Netezza acaba de lanzar Native Cloud Object Storage (NCOS) disponible de forma general tanto en AWS como en Azure, y ofrece a los equipos de análisis de datos la capacidad de escalar de forma rentable manteniendo un alto rendimiento y gobernanza.
Native Cloud Object Storage (NCOS) amplía la jerarquía de almacenamiento híbrido de Netezza al permitirle crear tablas directamente en cloud object storage, para que pueda aprovechar una capacidad prácticamente ilimitada mientras cumple con las expectativas de precio/rendimiento que exigen sus cargas de trabajo de analytics.
Los datos intensivos de almacenamiento o fríos pueden mantenerse en un object storage rentable, mientras que las cargas de trabajo sensibles al rendimiento continúan beneficiándose del block storage de alto rendimiento bajo la misma experiencia familiar de Netezza. Las aplicaciones existentes construidas para block storage pueden funcionar con object storage sin ningún cambio en su código o configuración.
NCOS está diseñado para ser invisible, manejando toda la complejidad tras bambalinas para que sus profesionales de datos puedan enfocarse en analytics, no en infraestructura.
Los números hablan por sí solos: los costos de almacenamiento son entre 5 y 15 veces más baratos que el block storage.1
Gracias a técnicas avanzadas como el almacenamiento en caché de alto rendimiento y las escrituras por lotes optimizadas, Netezza reduce drásticamente los costos de la API de object storage, algo con lo que luchan los almacenes de datos en la nube tradicionales. Disfrute de las ventajas económicas del cloud object storage sin sorpresas desagradables en la factura.
Las pruebas internas en distintas cargas de trabajo (consultas de solo lectura, analytics mixtos, operaciones de escritura intensiva y escenarios de múltiples usuarios simultáneos) muestran que el object storage ofrece un rendimiento comparable al del block storage y, al mismo tiempo, reduce constantemente el costo total de propiedad.
En otras palabras, no está intercambiando velocidad por ahorro; obtiene ambas cosas.
Uno de los mayores problemas con los precios del almacenamiento en la nube es la imprevisibilidad. NCOS resuelve esto con una facturación transparente basada en el uso vinculada directamente a lo que usted realmente usa: volumen de datos y llamadas a la API. Sin cargos ocultos. Sin cargos sorpresa. Solo costos claros y predecibles que puede pronosticar y controlar.
Los DBA también tienen un control granular. Utilice la nueva palabra clave storagetype para establecer políticas de almacenamiento a nivel de tabla, base de datos, sesión o global. ¿Quiere esta tabla sobre block storage rápido? Basta un comando. ¿Listo para archivar esos datos de hace un año en object storage? Igual de simple. A medida que sus datos crecen y cambian los patrones de acceso, su estrategia de almacenamiento puede evolucionar con ellos.
La herramienta de migración de un solo clic de Netezza, nz_migrate, hace que la transición del almacenamiento en bloques a object storage sea rápida y sencilla. Combinado con la modificación de código cero y la compatibilidad total con SQL, el camino hacia una estrategia de almacenamiento híbrido es fluido y sin interrupciones.
NCOS está profundamente integrado en el motor de almacenamiento de Netezza, lo que ofrece un rendimiento que se siente local incluso cuando sus datos residen en la nube. Una caché local especialmente diseñada mantiene los datos más utilizados cerca del procesamiento, mientras que la gestión automatizada del ciclo de vida limpia los objetos obsoletos en segundo plano.
Con el crecimiento de los datos que supera los presupuestos y la aceleración de los mandatos de la nube, las organizaciones necesitan una forma de reducir los costos de almacenamiento y modernizarse sin sacrificar el rendimiento ni obligar a los equipos a volver a aprender su pila de analytics, exactamente lo que permite NCOS.
NCOS está listo para producción en las dos principales plataformas en la nube. Ya sea que busque reducir costos de almacenamiento, permitir una escala casi ilimitada o construir una plataforma de analytics más flexible y preparada para el futuro, llegó el momento de actuar.
Comience de a poco: lleve cargas de trabajo seleccionadas al object storage, refine su estrategia de almacenamiento con storagetype y desbloquee la economía preparada para la nube, todo ello mientras conserva la base de datos y las herramientas de Netezza que sus equipos ya conocen y en las que confían.
Para explorar cómo NCOS puede trabajar con su entorno Netezza existente, comuníquese con su representante de ventas de IBM o IBM Business Partner para comenzar una prueba piloto.
1 Esta cifra se basa en evaluaciones comparativas internas.