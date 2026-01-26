Native Cloud Object Storage (NCOS) amplía la jerarquía de almacenamiento híbrido de Netezza al permitirle crear tablas directamente en cloud object storage, para que pueda aprovechar una capacidad prácticamente ilimitada mientras cumple con las expectativas de precio/rendimiento que exigen sus cargas de trabajo de analytics.

Los datos intensivos de almacenamiento o fríos pueden mantenerse en un object storage rentable, mientras que las cargas de trabajo sensibles al rendimiento continúan beneficiándose del block storage de alto rendimiento bajo la misma experiencia familiar de Netezza. Las aplicaciones existentes construidas para block storage pueden funcionar con object storage sin ningún cambio en su código o configuración.

NCOS está diseñado para ser invisible, manejando toda la complejidad tras bambalinas para que sus profesionales de datos puedan enfocarse en analytics, no en infraestructura.