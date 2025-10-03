Presentamos la compatibilidad con Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

Actualmente, Netezza está disponible en las principales plataformas en la nube, como AWS y Azure, como ofertas SaaS y Bring Your Own Cloud (BYOC). Estas plataformas en la nube proporcionan almacenamiento de objetos que es barato, escalable y altamente capaz. Por ejemplo, AWS S3 es un servicio de almacenamiento de objetos popular que se puede desplegar a través de una cuenta de nube de AWS y se escala extremadamente bien manteniendo el costo mínimo. También es posible configurar los depósitos de almacenamiento para el control de versiones, la redundancia y el acceso.

Con el enfoque de almacenamiento híbrido, los clientes pueden especificar opcionalmente el tipo de almacenamiento para una tabla durante la creación. Si no se define ningún tipo de almacenamiento en el DDL, Netezza selecciona automáticamente uno en función de la configuración predeterminada de la base de datos o la configuración predeterminada del sistema, que son configurables.

Netezza continúa basándose en los conceptos de computación distribuida y arquitectura MPP.