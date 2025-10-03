Presentamos la compatibilidad con Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

Netezza ha dado un gran salto en su proceso de modernización al introducir la compatibilidad con Native Cloud Object Storage directamente dentro del motor.
Esta nueva y potente capacidad permite a los usuarios crear tablas de usuario en formato de datos Netezza en almacenamiento de objetos compatible con S3, desbloqueando un nuevo nivel de escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad.
Esta mejora es más que una simple actualización técnica; es un cambio estratégico que posiciona a Netezza para aprovechar al máximo los beneficios de las arquitecturas nativas de la nube. Al integrar el almacenamiento de objeto de forma nativa, Netezza permite:
Esta nueva capacidad complementa la compatibilidad de almacenamiento de bloques existente de Netezza, formando una jerarquía de almacenamiento híbrido. Los usuarios ahora pueden hacer la transición de las cargas de trabajo del almacenamiento de bloques al almacenamiento de objetos perfectamente, lo que permite una ruta de migración más fluida a despliegues nativos de la nube.
Este modelo híbrido cambia las reglas para los clientes que buscan optimizar el rendimiento y los costos mientras modernizan su infraestructura de datos.
Actualmente, Netezza está disponible en las principales plataformas en la nube, como AWS y Azure, como ofertas SaaS y Bring Your Own Cloud (BYOC). Estas plataformas en la nube proporcionan almacenamiento de objetos que es barato, escalable y altamente capaz. Por ejemplo, AWS S3 es un servicio de almacenamiento de objetos popular que se puede desplegar a través de una cuenta de nube de AWS y se escala extremadamente bien manteniendo el costo mínimo. También es posible configurar los depósitos de almacenamiento para el control de versiones, la redundancia y el acceso.
Con el enfoque de almacenamiento híbrido, los clientes pueden especificar opcionalmente el tipo de almacenamiento para una tabla durante la creación. Si no se define ningún tipo de almacenamiento en el DDL, Netezza selecciona automáticamente uno en función de la configuración predeterminada de la base de datos o la configuración predeterminada del sistema, que son configurables.
Netezza continúa basándose en los conceptos de computación distribuida y arquitectura MPP.
El tipo de almacenamiento es opaco para el front-end de NPS, lo que significa que el usuario debería poder consultar las tablas y unirlas sin preocuparse por el tipo de almacenamiento subyacente.
Netezza ofrece almacenamiento de objetos mientras sigue admitiendo el almacenamiento en bloques para facilitar la transición de datos y cargas de trabajo del almacenamiento en bloques al almacenamiento de objetos. Una vez que se configura el almacenamiento de objetos, el cliente puede elegir el tipo de almacenamiento de las tablas recién creadas. Los datos se pueden copiar según sea necesario entre el almacenamiento de objetos y el almacenamiento de bloques mediante SQL simple.
Los usuarios deben crear un depósito separado para cada instancia de NPS.
Cada objeto almacenado en el almacenamiento de objetos sigue un formato de prefijo estructurado:
“/nps/<instance name>/<dbuuid>/<dsid>”.
El almacenamiento de objetos contiene objetos correspondientes a las tablas y metadatos. Cada segmento de datos tiene sus propios objetos de metadatos. Los metadatos se almacenan en un búfer grande para mejorar la latencia de E/S.
En la arquitectura de almacenamiento de objetos de Netezza, los objetos obsoletos, como los resultantes de tablas eliminadas, truncadas o limpiadas, se rastrean mediante un objeto de lista de eliminación. Esta lista se genera durante esas operaciones. Luego, un limpiador de basura asíncrono es responsable de realizar la eliminación real de esos objetos del almacén de objetos.
Esto significa que Netezza maneja automáticamente la limpieza en segundo plano, lo que garantiza una gestión eficiente del almacenamiento sin necesidad de intervención manual.
Para mejorar el rendimiento y reducir los costos operativos, el almacenamiento de objetos de Netezza aprovecha el almacenamiento en caché local. Esta capa de almacenamiento en caché ofrece baja latencia y alto rendimiento. Se desarrolló una implementación de almacenamiento en caché personalizada específicamente para el motor de almacenamiento de Netezza, lo que permite una iteración rápida y una estrecha integración con la arquitectura específica de Netezza.
La integración nativa de almacenamiento de objetos de Netezza aporta importantes beneficios a los usuarios, sin interrumpir los flujos de trabajo o las aplicaciones existentes. Estas son las principales ventajas:
Para evaluar la eficiencia y confiabilidad del almacenamiento de objetos, se ejecutó un conjunto diverso de cargas de trabajo que incluían consultas de solo lectura, operaciones analíticas mixtas, tareas intensivas de escritura y escenarios simultáneos de múltiples usuarios.
Principales aspectos destacados:
Para admitir el almacenamiento de objetos nativos, Netezza introduce la palabra clave storagetype, lo que permite a los usuarios especificar el tipo de almacenamiento deseado en varios niveles de configuración.
1. Jerarquía de resolución de tipos de almacenamiento: si se especifica el nivel de tabla en la instrucción CREATE TABLE, la tabla utiliza el tipo de almacenamiento definido.
2. Ejemplo: CREATE TABLE t1 (c1 INT) storagetype 'object';Nivel de sesión: si no se especifica a nivel de tabla, el tipo de almacenamiento se hereda de la sesión. Ejemplo:
SET default_storage_type = ‘object’;
CREATE TABLE t1 (c1 INT)
3. Nivel de base de datos: si no se especifica en el nivel de sesión, el tipo de almacenamiento se hereda de la base de datos. Ejemplo:
CREATE DATABASE db1 storagetype ‘object’;
ALTER DATABASE db1 storagetype ‘object’;
4. Configuración global: si tampoco se especifica a nivel de base de datos, el sistema recurre al tipo de almacenamiento predeterminado global establecido en la configuración del sistema. Ejemplo:
SET default_storage_type = ‘object’;
Esta jerarquía garantiza la flexibilidad y, al mismo tiempo, mantiene la coherencia en todos los despliegues.
Native Cloud Object Storage for Netezza en AWS ya está disponible en versión preliminar pública, con disponibilidad general prevista para AWS y Azure en el cuarto trimestre de 2025.
Netezza ahora admite el almacenamiento de objetos en la nube, lo que permite a los usuarios crear y administrar tablas directamente en almacenamiento en la nube compatible con S3. Este modelo híbrido que combina almacenamiento de bloques y almacenamiento de objetos ofrece una mejor escalabilidad, menores costos y una perfecta compatibilidad con SQL.
Con almacenamiento en caché, limpieza asíncrona y configuración de almacenamiento flexible a través de la palabra clave storagetype, Netezza ofrece una mejor relación precio-rendimiento al tiempo que mantiene una experiencia de usuario coherente. La vista previa pública de Netezza NCOS es una base sólida para estimular una ola de nuevas capacidades que entusiasmarán a nuestros usuarios.
Recomendamos a los usuarios que exploren el almacenamiento de objetos ejecutando sus cargas de trabajo y determinen el mejor equilibrio para sus necesidades de datos y carga de trabajo.