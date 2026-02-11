Netezza en 2026: impulsar el futuro de los analytics empresariales

Nuestras inversiones continuas en ingeniería, innovación de hoja de ruta e integración reflejan el enfoque de IBM en ofrecer un motor de analytics potente y listo para el futuro.
Netezza aporta simplicidad, velocidad y confiabilidad en todos los modelos de despliegue, desde la nube totalmente gestionada hasta BYOC, dispositivos on-prem y solo software, para que las organizaciones puedan ejecutar analytics donde tenga más sentido para su negocio. En los últimos años, ese compromiso ha impulsado uno de los ciclos de innovación más importantes en la historia de Netezza.
De cara a 2026, nuestra inversión en el producto no solo continúa; se está acelerando en cargas de trabajo en la nube, on premises, híbridas, de gobernanza, de seguridad e impulsadas por IA.
Los últimos años han sido transformadores para la manera en que los clientes despliegan y consumen Netezza.
A principios de 2024, se expandieron nuestras ofertas NPSaaS totalmente gestionadas en AWS y Azure, con escalado elástico, soporte IAM/SAML/OIDC, observabilidad más enriquecida y precios de pago por uso, lo que abrió la puerta a un tiempo de creación de valor más rápido y una carga operativa significativamente menor.
Continuamos expandiendo la opción de despliegue con las opciones de Bring Your Own Cloud (BYOC) —primero en AWS y luego en Azure—, lo que permite a los clientes ejecutar Netezza directamente dentro de sus propias VPC utilizando su gasto de nube comprometido, manteniendo sus límites de seguridad y red preferidos.
Al mismo tiempo, ampliamos la huella de Netezza mucho más allá de SaaS. El dispositivo de próxima generación Barracuda on premises alcanzó la disponibilidad general en 2025, ofreciendo un mayor rendimiento, rutas de migración fluidas desde Hammerhead y la capacidad de modernizar al ritmo del cliente. Y con el lanzamiento de nuestra opción de solo software, las organizaciones ahora pueden ejecutar Netezza en su propio hardware x86 o entornos OpenShift, incluso admitiendo despliegues totalmente aislados cuando sea necesario.
En conjunto, estos avances brindan a los clientes total libertad para elegir el modelo de despliegue que mejor se adapte a su arquitectura y necesidades normativas.
Más allá de la elección de despliegue, hemos continuado mejorando el motor central de Netezza.
Introdujimos capacidades nativas de almacenamiento de objetos en la nube que separan el cómputo y el almacenamiento para los footprints en la nube, lo que desbloquea nuevos niveles de eficiencia del almacenamiento a escala. Profundizamos la integración con formatos de tablas abiertas a través de la compatibilidad con Apache Iceberg, agregamos Time Travel para el control de versiones históricas y brindamos una gestión unificada de metadatos que simplifica las arquitecturas híbridas de lakehouse. Las mejoras en nuestras integraciones de watsonx.data ampliaron aún más la conectividad del ecosistema, incluida la compatibilidad con Hadoop/Hive con Kerberos y optimizaciones de rendimiento más enriquecidas.
También introdujimos innovaciones que hacen que las operaciones sean más fáciles y más inteligentes, como Netezza Database Assistant impulsado por IA. Al permitir la resolución de problemas en lenguaje natural, la recuperación de métricas y los insights de configuración, los DBA pueden resolver problemas más rápido sin buscar registros o documentación.
Las mejoras en el monitoreo, las alertas y la replicación, junto con los principales hitos de seguridad, como las certificaciones HIPAA-Ready y SOC 2 Tipo 2, subrayan nuestro enfoque en la confiabilidad y la confianza.
Nuestros planes para 2026 se basan en el impulso de los últimos años con inversiones enfocadas en despliegues en la nube, on premises e híbridos. Planeamos ampliar la cobertura de Netezza en varias nubes con soporte BYOC para la plataforma en la nube de Google, brindando a los clientes otra opción para ejecutar Netezza dentro de sus propios entornos en la nube.
On premises, se planea que el dispositivo Barracuda obtenga almacenamiento de objetos nativo con almacenamiento por niveles para una retención de menor costo, junto con actualizaciones modulares y expansión de nodos en el lugar para simplificar el escalado y el mantenimiento. En la nube, se planea que NPSaaS y BYOC en AWS evolucionen hacia una arquitectura pura de almacenamiento de objetos, diseñada para mejorar el CTP y admitir analytics a mayor escala. Se espera que estas actualizaciones se complementen con una recuperación ante desastres mejorada, una mayor disponibilidad y una escalabilidad ampliada.
También planeamos ampliar la interoperabilidad de Netezza a través de integraciones como el catálogo REST de Iceberg en Azure, Unity Catalog y la conectividad con AWS Glue y Azure Purview, lo que hace que la gobernanza híbrida y la gestión de metadatos estén más unificadas. Se planean actualizaciones adicionales de extensibilidad para admitir el procesamiento de texto no estructurado y modelos de machine learning (ML) personalizados dentro del motor.
En todos los modelos de despliegue, también planeamos elevar la plataforma a RHEL 9 y ampliar la cobertura SOC 2 Tipo 2, reforzando nuestro compromiso con la seguridad y la excelencia operativa.
La evolución de Netezza refleja las necesidades de nuestros clientes: arquitecturas híbridas, flexibilidad multinube, formatos abiertos, colaboración gobernada, automatización más inteligente y cargas de trabajo listas para la IA. Las inversiones que hemos hecho, y continuamos haciendo, están diseñadas para garantizar que Netezza siga siendo un motor de simplicidad, rendimiento y confiabilidad para los próximos años.
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