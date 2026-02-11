Netezza en 2026: impulsar el futuro de los analytics empresariales

Los últimos años han sido transformadores para la manera en que los clientes despliegan y consumen Netezza.

A principios de 2024, se expandieron nuestras ofertas NPSaaS totalmente gestionadas en AWS y Azure, con escalado elástico, soporte IAM/SAML/OIDC, observabilidad más enriquecida y precios de pago por uso, lo que abrió la puerta a un tiempo de creación de valor más rápido y una carga operativa significativamente menor.

Continuamos expandiendo la opción de despliegue con las opciones de Bring Your Own Cloud (BYOC) —primero en AWS y luego en Azure—, lo que permite a los clientes ejecutar Netezza directamente dentro de sus propias VPC utilizando su gasto de nube comprometido, manteniendo sus límites de seguridad y red preferidos.

Al mismo tiempo, ampliamos la huella de Netezza mucho más allá de SaaS. El dispositivo de próxima generación Barracuda on premises alcanzó la disponibilidad general en 2025, ofreciendo un mayor rendimiento, rutas de migración fluidas desde Hammerhead y la capacidad de modernizar al ritmo del cliente. Y con el lanzamiento de nuestra opción de solo software, las organizaciones ahora pueden ejecutar Netezza en su propio hardware x86 o entornos OpenShift, incluso admitiendo despliegues totalmente aislados cuando sea necesario.

En conjunto, estos avances brindan a los clientes total libertad para elegir el modelo de despliegue que mejor se adapte a su arquitectura y necesidades normativas.