Mistral Large 3 ya está disponible en IBM watsonx
Combinando la innovación creada por IBM con colaboraciones estratégicas que aceleran los resultados del cliente y mejoran la diferenciación del producto.
Combinando la innovación creada por IBM con colaboraciones estratégicas que aceleran los resultados del cliente y mejoran la diferenciación del producto.
Hoy, nos complace anunciar que Mistral Large 3, el modelo fundacional multimodal de última generación de Mistral IA, ya está disponible en IBM watsonx.ai. Como socio de lanzamiento, IBM está llevando este modelo de peso abierto de próxima generación a los clientes en el momento de su lanzamiento, continuando con nuestro compromiso de expandir la IA segura, abierta y lista para la empresa en todo el ecosistema.
Mistral Large 3 es un modelo de uso general con licencia Apache 2.0 que presenta una arquitectura granular de Mixture of Experts con 41B parámetros activos y 675B de parámetros totales. Ofrece un rendimiento a nivel frontera en contexto largo de hasta 256k tokens, seguimiento fiable de instrucciones, razonamiento multimodal entre texto e imágenes, y un comportamiento consistente entre dominios adecuado para cargas de trabajo exigentes.
Con su escala, eficiencia y sólida comprensión a largo plazo, Mistral Large 3 permite una amplia gama de aplicaciones de alto valor, que incluyen:
Para los clientes que operan en el borde o requieren despliegues locales ligeros, IBM también ofrecerá la serie Ministral 3 (modelos 3B, 8B y 14B) en variantes base, de instrucción y de razonamiento, todas multimodales y con licencia Apache 2.0.
Mistral-Large-2512 (Mistral Large 3) estará disponible en una configuración multiinquilino en nuestro centro de datos de Dallas, con despliegues bajo demanda disponibles en los sitios globales de IBM en Dallas, Frankfurt, Sídney y Toronto.
IBM, recientemente nombrada Líder en el Gartner Magic Quadrant para Plataformas de ciencia de datos y machine learning, ha demostrado continuamente su fortaleza en ofrecer IA flexible y preparada para empresas. A través de watsonx.ai, desarrollado sobre Red Hat OpenShift, las organizaciones obtienen una colección unificada de marcos, modelos, herramientas y opciones de implementación de código abierto y propietarios, lo que permite a los equipos trabajar donde residen sus datos sin depender de un proveedor.
Este enfoque abierto y modular brinda a las empresas la libertad y la escalabilidad que necesitan para elegir el modelo que mejor optimice el costo y el rendimiento para satisfacer sus necesidades comerciales y mover perfectamente de la experimentación a la producción y acelerar los resultados de la IA en el mundo real.
Este anuncio se basa en la creciente colaboración IBM-Mistral y subraya nuestra creencia compartida de que los modelos abiertos aceleran la innovación empresarial. IBM está ampliando aún más su estrategia abierta y multimodelo con Mistral, lo que permite a los clientes de todo el mundo, y especialmente de Europa, beneficiarse de las fortalezas combinadas de IBM, Mistral AI y la plataforma watsonx para crear, desplegar y escalar la IA generativa de forma eficiente, manera flexible y responsable.
Nuestra asociación con Mistral y la disponibilidad de sus modelos de mayor rendimiento dentro de la cartera de watsonx fortalecen nuestra estrategia de modelos al combinar la innovación creada por IBM con colaboraciones estratégicas que aceleran los resultados de los clientes y mejoran la diferenciación de productos. Este enfoque mantiene a IBM a la vanguardia de la IA empresarial, aprovechando lo mejor de código abierto y la innovación de sus socios, al tiempo que ofrece a los clientes la flexibilidad de elegir entre un amplio catálogo de modelos fundacionales para maximizar la productividad.
Cree su próxima aplicación de IA con Mistral Large 3