Mistral Large 3 ya está disponible en IBM watsonx

Hoy, nos complace anunciar que Mistral Large 3, el modelo fundacional multimodal de última generación de Mistral IA, ya está disponible en IBM watsonx.ai. Como socio de lanzamiento, IBM está llevando este modelo de peso abierto de próxima generación a los clientes en el momento de su lanzamiento, continuando con nuestro compromiso de expandir la IA segura, abierta y lista para la empresa en todo el ecosistema.

Mistral Large 3 es un modelo de uso general con licencia Apache 2.0 que presenta una arquitectura granular de Mixture of Experts con 41B parámetros activos y 675B de parámetros totales. Ofrece un rendimiento a nivel frontera en contexto largo de hasta 256k tokens, seguimiento fiable de instrucciones, razonamiento multimodal entre texto e imágenes, y un comportamiento consistente entre dominios adecuado para cargas de trabajo exigentes.