Maximice IBM Power11 con IBM Technology Lifecycle Services

8 de julio de 2025
La introducción de IBM® Power11 marca un paso significativo en la productividad y agilidad empresarial para acelerar la innovación en la era de la IA. Anunciada hoy por IBM, la próxima generación de IBM Power se ha rediseñado con innovaciones en su procesador, arquitectura de hardware y pila de software de virtualización, ofreciendo la disponibilidad, resiliencia, rendimiento y escalabilidad que exigen las empresas, con un despliegue híbrido fluido on premises o en IBM® Cloud.
Power11 de IBM puede lograr su máxima disponibilidad y rendimiento cuando cuenta con el soporte y el servicio de IBM® Technology Lifecycle Services (TLS), el proveedor global de soporte de infraestructura de IBM, reconocido por su profunda experiencia en IBM® Power. IBM TLS se compromete a ayudar a los clientes mediante una suite integral de servicios que cubre el ciclo de vida de los sistemas IBM Power, desde el despliegue inicial hasta el soporte premium las 24 horas, infundido con IA y automatización para impulsar insights y una mayor resiliencia.
Los modelos estándar de arreglos y rupturas no suelen abordar las complejidades de los entornos de alto rendimiento que contienen IBM Power11. Con miles de millones de flujos de trabajo procesados diariamente, el buen funcionamiento y la integración eficiente con una pila tecnológica moderna y de múltiples proveedores son primordiales para una optimización eficiente, una ciberseguridad sólida y mejoras continuas.
Aquí es donde la moderna cartera de Expert Care de TLS de ofertas habilitadas para IA para IBM Power11 sobresale, proporcionando una atención acelerada, proactiva y multifacética, que se extiende mucho más allá de las garantías estándar. La nueva cartera de servicios IBM Power11 Expert Care TLS ofrece sistemas y soporte de software empaquetados para:
Maximizar la disponibilidad del sistema con Expert Care Premium:
IBM TLS Expert Care Premium, el nivel de servicio más alto de IBM diseñado para cargas de trabajo de misión crítica, permite una respuesta acelerada con una experiencia de soporte personalizada a través de la integración de análisis predictivos, recomendaciones proactivas y aplicables en la práctica, respuesta de servicio prioritaria y acceso a ingenieros de IBM altamente calificados, incluido un gerente técnico de cuentas (TAM), todos los cuales trabajan para mantener la infraestructura de Power disponible y optimizada para el rendimiento.
Simplifique las operaciones de infraestructura con servicios TLS:
En todos los hitos del ciclo de vida de IBM Power11, TLS proporciona servicios de valor agregado para simplificar las operaciones, como asistencia experta en el sitio para la instalación, configuración y actualizaciones de IBM Power, protección de datos más sólida para ayudar a salvaguardar los activos críticos y compromisos de tiempo de reparación garantizados para ayudar a garantizar operaciones comerciales ininterrumpidas
Infunda IA en IBM Power11 con confianza:
IBM TLS habilitará servicios de configuración y ajuste para sus capacidades integradas de IA, como IBM® Spyre Accelerator for IBM Power. Se espera que IBM Spyre Accelerator esté disponible en el cuarto trimestre de 2025.
Respuesta y resolución de errores acelerada y autónoma:
IBM recomienda encarecidamente a los clientes que habiliten IBM® Call Home, ya que el 90 % de las solicitudes a través de Call Home se resolvieron con automatización en 20241. Call Home es una característica integrada en IBM Power que alerta automáticamente a TLS cuando se detectan errores, lo que permite a IBM TLS abrir de forma proactiva casos de soporte, recibir registros técnicos y comenzar la resolución de problemas, a menudo antes de que los clientes informen de un problema. Además, el soporte de IBM Power11 se ha mejorado con una interfaz unificada que combina la creación de casos de soporte con la recopilación automática de registros, la transmisión fluida de registros a través de Call Home y el análisis acelerado de la causa principal y la corrección a través del soporte asistido por IA.
IBM Technology Lifecycle Services se dedica al éxito de cada cliente. Invertir en los servicios de soporte premium de IBM puede reducir significativamente el tiempo de inactividad no planificado, aumentar la productividad del personal interno y mejorar la disponibilidad del sistema. En el mundo actual acelerado, centrado en los datos e impulsado por IA, estos servicios son más esenciales que nunca. Con el respaldo de su historial de servicio técnico establecido, su alcance global y sus capacidades impulsadas por IA, IBM TLS puede proporcionar una orientación eficiente y una resolución rápida de problemas, al tiempo que mantiene las operaciones fluidas de los sistemas de misión crítica y ayuda a los clientes a acelerar su recorrido hacia la IA con IBM Power11.
Maximice IBM Power11 con IBM TLS (PDF)
1 Basado en la evaluación interna de IBM en los datos de 2024 Systems Call Home.