Gestione todos sus agentes de IA en un solo lugar con watsonx Orchestrate

Las empresas no necesitan otra forma de crear agentes: necesitan una forma de poner en funcionamiento los agentes que ya han creado. En las grandes organizaciones, los agentes se crean en todas partes, en diferentes equipos, herramientas y marcos. Algunos se desarrollan internamente, otros provienen de proveedores y otros están integrados en aplicaciones. A medida que crece la adopción, esta diversidad solo aumenta.

Las organizaciones desean la flexibilidad para crear y ejecutar agentes de IA a partir de sus herramientas de elección. En la práctica, la mayoría de las empresas continuarán operando a través de múltiples marcos y enfoques de desarrollo. Lo que ha faltado es una forma de gestionar esa realidad.

IBM watsonx Orchestrate se basa en un enfoque abierto, que reúne a los agentes en una única capa operativa sin necesidad de que los equipos reconstruyan lo que ya tienen. Con sus nuevas capacidades de plano de control agéntico, Orchestrate proporciona una forma simplificada de gestionar y gobernar el patrimonio agéntico de una organización, independientemente de cómo se crearon esos agentes o dónde se ejecutan.