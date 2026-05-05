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Inteligencia artificial Automatización de TI

Gestione todos sus agentes de IA en un solo lugar con watsonx Orchestrate

El nuevo plano de control agéntico de watsonx Orchestrate proporciona una forma centralizada de ejecutar, gestionar y gobernar el patrimonio agéntico de una organización.

Publicado el 5 de mayo de 2026

Las empresas no necesitan otra forma de crear agentes: necesitan una forma de poner en funcionamiento los agentes que ya han creado. En las grandes organizaciones, los agentes se crean en todas partes, en diferentes equipos, herramientas y marcos. Algunos se desarrollan internamente, otros provienen de proveedores y otros están integrados en aplicaciones. A medida que crece la adopción, esta diversidad solo aumenta.

Las organizaciones desean la flexibilidad para crear y ejecutar agentes de IA a partir de sus herramientas de elección. En la práctica, la mayoría de las empresas continuarán operando a través de múltiples marcos y enfoques de desarrollo. Lo que ha faltado es una forma de gestionar esa realidad.

IBM watsonx Orchestrate se basa en un enfoque abierto, que reúne a los agentes en una única capa operativa sin necesidad de que los equipos reconstruyan lo que ya tienen. Con sus nuevas capacidades de plano de control agéntico, Orchestrate proporciona una forma simplificada de gestionar y gobernar el patrimonio agéntico de una organización, independientemente de cómo se crearon esos agentes o dónde se ejecutan.

Seis mejoras clave de watsonx Orchestrate

1. Ejecutar agentes en distintos marcos y entornos

La mayoría de las empresas no estandarizarán en una sola forma de construir agentes. En cambio, continuarán operando una combinación de agentes creados con diferentes tecnologías y marcos, a menudo en múltiples equipos.

Watsonx Orchestrate ahora comienza a abordar esto mediante el soporte de agentes más allá de su entorno nativo. En la actualidad, esto incluye agentes nativos de IBM, agentes de Langflow, agentes de LangGraph y agentes creados con el protocolo abierto A2A, y pronto se ampliará la interoperabilidad. Esto proporciona una ruta práctica para reducir la fragmentación y, al mismo tiempo, preservar las inversiones existentes.

En la práctica, esto significa:

  • Los agentes compatibles con marcos como LangGraph y A2A se pueden integrar en Orchestrate
  • Los agentes pueden operar en entornos seguros y aislados con servicios compartidos
  • El seguimiento y la evaluación pueden aplicarse de manera más coherente entre todos los agentes que reciben soporte

Este enfoque permite a las organizaciones comenzar a consolidar la visibilidad y el control operativos, sin necesidad de una reconstrucción completa o un cambio a un único marco de desarrollo.

2. Observar, evaluar y optimizar a los agentes

Los agentes operativos en producción requieren más que el despliegue. Los equipos necesitan visibilidad sobre cómo se comportan los agentes, su rendimiento y dónde se necesitan mejoras. Watsonx Orchestrate introduce capacidades operativas para respaldar esto:

  • Observabilidad y seguimiento a través de interacciones y flujos de trabajo
  • Evaluación del tiempo de compilación y del tiempo de ejecución para evaluar la calidad y el rendimiento
  • Optimización continua del rendimiento, el costo y los resultados

Estas capacidades ayudan a los equipos a pasar del despliegue inicial a la gestión continua, lo que permite un rendimiento más constante y mejores resultados a lo largo del tiempo.

3. Crear agentes como se desee

La plataforma también mejora la forma en que los equipos diseñan, prueban y comprenden el comportamiento de los agentes antes del despliegue. Las nuevas capacidades incluyen:

  • Evaluaciones y simulaciones integradas frente a escenarios realistas
  • Depuración avanzada e inspección del flujo de trabajo
  • Experiencia de desarrollo mejorada para agentes nativos e importados

Esto permite acelerar los ciclos de desarrollo y, al mismo tiempo, ayuda a reducir los riesgos antes de que los agentes pasen a producción.

4. Escalar la IA de forma segura con confianza, seguridad e identidad integradas

A medida que los agentes interactúan más directamente con los sistemas empresariales, la seguridad y la gobernanza se vuelven esenciales. Watsonx Orchestrate incluye controles de nivel empresarial a lo largo del ciclo de vida:

  • Gestión centralizada de identidades y credenciales
  • Aplicación de controles y registro de auditorías
  • Aislamiento y segmentación

Estas características ayudan a garantizar que los agentes operen dentro de límites definidos, con niveles adecuados de supervisión y trazabilidad.

5. Controlar el comportamiento de los agentes mediante controles y medidas de seguridad

Una puerta de enlace de IA unificada proporciona una supervisión centralizada de cómo se comportan los agentes, modelos y herramientas compatibles en producción. Las capacidades incluyen:

  • Aplicación de controles en tiempo de ejecución
  • Medidas de seguridad y cumplimiento
  • Monitoreo de los activadores de control

Esto permite a las organizaciones aplicar políticas operativas coherentes y mantener el control sobre el comportamiento de los agentes.

6. Descubrir agentes y herramientas de confianza

Un catálogo gobernado proporciona estructura y visibilidad en todos los activos de IA. Las capacidades incluyen:

  • Un catálogo centralizado de agentes y herramientas con métricas de rendimiento
  • Flujos de trabajo de certificación y publicación
  • Gestión del ciclo de vida, desde el desarrollo hasta la producción

Esto favorece una mejor reutilización, visibilidad y gobernanza a medida que la adopción de la IA se expande en toda la organización.

De inversiones fragmentadas en IA a operaciones unificadas, gobernadas y optimizadas

A medida que las empresas escalan su uso de la IA, el número y la diversidad de los agentes continuarán creciendo. Gestionar ese escenario de forma eficaz se está convirtiendo en un requisito operativo fundamental.

IBM watsonx Orchestrate reúne todo su ecosistema de agentes en un solo plano de control para que usted pueda ver lo que sucede, gestionar cómo trabajan juntos los agentes y escalar lo que ofrece resultados en toda su empresa.

  • Diseñado para ser abierto, por lo que funciona con los agentes, herramientas y sistemas que ya utiliza, sin obligarlo a reconstruirlos o reemplazarlos.
  • Híbrido, para que pueda operar agentes en nubes, on-prem y sistemas existentes sin necesidad de cambiar de plataforma.
  • Confiable, con seguridad, gobernanza y cumplimiento integrados.
  • Híbrido, para que pueda ejecutar la IA donde tenga más sentido: en la nube y on premises.

En lugar de requerir estandarización en una sola pila de tecnología, este enfoque permite a las organizaciones mantener la flexibilidad en la forma en que se construyen los agentes, al tiempo que establece una manera congruente de administrarlos, gobernarlos y optimizarlos.

Para las organizaciones que van más allá de la experimentación y pasan al uso de producción a escala de la IA, esto representa un cambio importante: pasar de crear agentes individuales a operar un ecosistema de agentes integrado.

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Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate