Gestione todos sus agentes de IA en un solo lugar con watsonx Orchestrate

El nuevo plano de control agéntico de watsonx Orchestrate proporciona una forma centralizada de ejecutar, gestionar y gobernar el patrimonio agéntico de una organización.
Las empresas no necesitan otra forma de crear agentes: necesitan una forma de poner en funcionamiento los agentes que ya han creado. En las grandes organizaciones, los agentes se crean en todas partes, en diferentes equipos, herramientas y marcos. Algunos se desarrollan internamente, otros provienen de proveedores y otros están integrados en aplicaciones. A medida que crece la adopción, esta diversidad solo aumenta.
Las organizaciones desean la flexibilidad para crear y ejecutar agentes de IA a partir de sus herramientas de elección. En la práctica, la mayoría de las empresas continuarán operando a través de múltiples marcos y enfoques de desarrollo. Lo que ha faltado es una forma de gestionar esa realidad.
IBM watsonx Orchestrate se basa en un enfoque abierto, que reúne a los agentes en una única capa operativa sin necesidad de que los equipos reconstruyan lo que ya tienen. Con sus nuevas capacidades de plano de control agéntico, Orchestrate proporciona una forma simplificada de gestionar y gobernar el patrimonio agéntico de una organización, independientemente de cómo se crearon esos agentes o dónde se ejecutan.
La mayoría de las empresas no estandarizarán en una sola forma de construir agentes. En cambio, continuarán operando una combinación de agentes creados con diferentes tecnologías y marcos, a menudo en múltiples equipos.
Watsonx Orchestrate ahora comienza a abordar esto mediante el soporte de agentes más allá de su entorno nativo. En la actualidad, esto incluye agentes nativos de IBM, agentes de Langflow, agentes de LangGraph y agentes creados con el protocolo abierto A2A, y pronto se ampliará la interoperabilidad. Esto proporciona una ruta práctica para reducir la fragmentación y, al mismo tiempo, preservar las inversiones existentes.
En la práctica, esto significa:
Este enfoque permite a las organizaciones comenzar a consolidar la visibilidad y el control operativos, sin necesidad de una reconstrucción completa o un cambio a un único marco de desarrollo.
Los agentes operativos en producción requieren más que el despliegue. Los equipos necesitan visibilidad sobre cómo se comportan los agentes, su rendimiento y dónde se necesitan mejoras. Watsonx Orchestrate introduce capacidades operativas para respaldar esto:
Estas capacidades ayudan a los equipos a pasar del despliegue inicial a la gestión continua, lo que permite un rendimiento más constante y mejores resultados a lo largo del tiempo.
La plataforma también mejora la forma en que los equipos diseñan, prueban y comprenden el comportamiento de los agentes antes del despliegue. Las nuevas capacidades incluyen:
Esto permite acelerar los ciclos de desarrollo y, al mismo tiempo, ayuda a reducir los riesgos antes de que los agentes pasen a producción.
A medida que los agentes interactúan más directamente con los sistemas empresariales, la seguridad y la gobernanza se vuelven esenciales. Watsonx Orchestrate incluye controles de nivel empresarial a lo largo del ciclo de vida:
Estas características ayudan a garantizar que los agentes operen dentro de límites definidos, con niveles adecuados de supervisión y trazabilidad.
Una puerta de enlace de IA unificada proporciona una supervisión centralizada de cómo se comportan los agentes, modelos y herramientas compatibles en producción. Las capacidades incluyen:
Esto permite a las organizaciones aplicar políticas operativas coherentes y mantener el control sobre el comportamiento de los agentes.
Un catálogo gobernado proporciona estructura y visibilidad en todos los activos de IA. Las capacidades incluyen:
Esto favorece una mejor reutilización, visibilidad y gobernanza a medida que la adopción de la IA se expande en toda la organización.
A medida que las empresas escalan su uso de la IA, el número y la diversidad de los agentes continuarán creciendo. Gestionar ese escenario de forma eficaz se está convirtiendo en un requisito operativo fundamental.
IBM watsonx Orchestrate reúne todo su ecosistema de agentes en un solo plano de control para que usted pueda ver lo que sucede, gestionar cómo trabajan juntos los agentes y escalar lo que ofrece resultados en toda su empresa.
En lugar de requerir estandarización en una sola pila de tecnología, este enfoque permite a las organizaciones mantener la flexibilidad en la forma en que se construyen los agentes, al tiempo que establece una manera congruente de administrarlos, gobernarlos y optimizarlos.
Para las organizaciones que van más allá de la experimentación y pasan al uso de producción a escala de la IA, esto representa un cambio importante: pasar de crear agentes individuales a operar un ecosistema de agentes integrado.
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