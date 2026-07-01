Facilitar la integración y gestión de insights de datos impulsados por IA con IBM SQL Data Insights Pro

A principios de este año, en marzo de 2026, lanzamos IBM SQL Data Insights Pro que lleva la IA directamente a sus datos, lo que permite a las organizaciones analizar información de misión crítica en el lugar, utilizando interfaces SQL familiares. El resultado son insights más rápidos, menor complejidad y la capacidad de poner en funcionamiento la IA en los sistemas que ya gestionan su negocio.

En todas las industrias, las organizaciones cuentan con grandes volúmenes de datos de alto valor que a menudo están bloqueados dentro de sistemas centrales como Db2 for z/OS, IMS y VSAM. Estos datos impulsan operaciones empresariales críticas, desde transacciones financieras y cadena de suministro hasta registros de clientes e informes normativos. Pero los enfoques tradicionales de analytics requieren trasladar estos datos a nuevas plataformas, agregando latencia, costo, riesgo y desafíos de gobernanza.

SQL Data Insights Pro cambia ese modelo.

Al incorporar el análisis de similitud impulsado por IA, la búsqueda semántica y la detección de patrones directamente donde residen los datos, las organizaciones pueden:

Identificar patrones de comportamiento de los clientes para mejorar la personalización

Descubrir ineficiencias operativas en las cadenas de suministro y la logística

Acelerar el análisis normativo y de cumplimiento

Impulsar una toma de decisiones más inteligente con datos confiables y en tiempo real

Esto aprovecha la IA no como un experimento, sino como una parte integrada de las operaciones diarias del negocio. Si bien SQL Data Insights Pro se adoptó para analizar datos de Db2 for z/OS, las empresas requieren cada vez más una visión más amplia de todas sus fuentes de datos centrales para facilitar la integración en los flujos de trabajo empresariales y simplificar la administración y la resolución de problemas para los equipos en entornos de producción.

Al trabajar en conjunto con IBM Data Virtualization Manager (DVM), SQL Data Insights Pro extiende el análisis impulsado por IA a una gama más amplia de fuentes de datos empresariales como IMS y VSAM. En conjunto, permiten a las organizaciones usar ahora la IA para analizar perfectamente diversas fuentes de datos juntas, eliminar los silos en datos estructurados y semiestructurados y obtener insights más enriquecidos y completos en todas las operaciones comerciales de la empresa.

Esto abre nuevas posibilidades para el análisis entre dominios, ayudando a los equipos a descubrir relaciones que antes estaban ocultas en todos los sistemas.