Facilitar la integración y gestión de insights de datos impulsados por IA con IBM SQL Data Insights Pro

Con la última actualización de IBM SQL Data Insights Pro, ayuda a las organizaciones a descubrir patrones, similitudes y relaciones ocultas dentro de los datos empresariales utilizando IA directamente en IBM Z.
A principios de este año, en marzo de 2026, lanzamos IBM SQL Data Insights Pro que lleva la IA directamente a sus datos, lo que permite a las organizaciones analizar información de misión crítica en el lugar, utilizando interfaces SQL familiares. El resultado son insights más rápidos, menor complejidad y la capacidad de poner en funcionamiento la IA en los sistemas que ya gestionan su negocio.
En todas las industrias, las organizaciones cuentan con grandes volúmenes de datos de alto valor que a menudo están bloqueados dentro de sistemas centrales como Db2 for z/OS, IMS y VSAM. Estos datos impulsan operaciones empresariales críticas, desde transacciones financieras y cadena de suministro hasta registros de clientes e informes normativos. Pero los enfoques tradicionales de analytics requieren trasladar estos datos a nuevas plataformas, agregando latencia, costo, riesgo y desafíos de gobernanza.
SQL Data Insights Pro cambia ese modelo.
Al incorporar el análisis de similitud impulsado por IA, la búsqueda semántica y la detección de patrones directamente donde residen los datos, las organizaciones pueden:
Esto aprovecha la IA no como un experimento, sino como una parte integrada de las operaciones diarias del negocio. Si bien SQL Data Insights Pro se adoptó para analizar datos de Db2 for z/OS, las empresas requieren cada vez más una visión más amplia de todas sus fuentes de datos centrales para facilitar la integración en los flujos de trabajo empresariales y simplificar la administración y la resolución de problemas para los equipos en entornos de producción.
Al trabajar en conjunto con IBM Data Virtualization Manager (DVM), SQL Data Insights Pro extiende el análisis impulsado por IA a una gama más amplia de fuentes de datos empresariales como IMS y VSAM. En conjunto, permiten a las organizaciones usar ahora la IA para analizar perfectamente diversas fuentes de datos juntas, eliminar los silos en datos estructurados y semiestructurados y obtener insights más enriquecidos y completos en todas las operaciones comerciales de la empresa.
Esto abre nuevas posibilidades para el análisis entre dominios, ayudando a los equipos a descubrir relaciones que antes estaban ocultas en todos los sistemas.
SQL Data Insights Pro ahora se extiende más allá de Db2 for z/OS para analizar datos empresariales accesibles a través de Data Virtualization Manager, incluidos IMS y VSAM. Esto implica que las organizaciones pueden aplicar la detección de patrones impulsada por IA y el análisis de similitud en un conjunto más amplio de datos de misión crítica, sin moverlos ni transformarlos.
Esto puede proporcionar insights más completos, menos silos de datos y un mayor valor de las inversiones en datos existentes.
SQL Data Insights Pro ahora admite API REST extendidas y operaciones basadas en la interfaz de línea de comandos (CLI), lo que permite a las empresas incorporar insights impulsados por IA en aplicaciones empresariales, procesos de negocio y marcos de automatización.
Esto ayuda a acelerar la adopción de SQL Data Insights pro, facilitando la automatización de las operaciones administrativas, simplificando la integración con aplicaciones y flujos de trabajo, y proporcionando una mayor flexibilidad para los equipos de ingeniería.
Operar soluciones de IA en entornos de producción requiere un acceso eficiente a la información de diagnóstico y al estado operativo. SQL Data Insights Pro presenta un nuevo visor de registros integrado que proporciona acceso directo a los registros operativos y de entrenamiento de modelos a través de la interfaz de usuario.
Esto simplifica el monitoreo y la resolución de problemas, lo que lleva a un diagnóstico de problemas más rápido y, por lo tanto, a una resolución que proporciona transparencia operativa y una experiencia de usuario mejorada para los administradores y los equipos de ingeniería.
Con esta actualización, SQL Data Insights Pro refuerza su papel como análisis impulsado por IA de entornos de misión crítica en IBM Z. Al combinar el procesamiento de IA in situ con una integración y visibilidad operativa mejoradas, las organizaciones pueden desplegar y operar SQL Data Insights Pro con mayor facilidad y eficiencia, mientras que acercan los insights impulsados por IA a las aplicaciones empresariales y a los procesos de negocio que dependen de ellos. Estas características estarán disponibles a partir del 26 de junio de 2026.
¿Le interesa saber cómo SQL Data Insights Pro puede ayudar a descubrir insights ocultos en los datos de su empresa e integrarlos en los flujos de trabajo de negocio?