Registros a largo plazo, impacto a corto plazo: novedades de IBM Guardium Data Protection 12.2.1

Esta actualización no trata solo de mejoras en el backend. Guardium ahora también incluye un panel ejecutivo actualizado que brinda insights en tiempo real sobre el rendimiento del sistema, el estado del cumplimiento y cuánto tiempo le ahorra la automatización a su personal. Ya sea que esté gestionando el programa o ejecutando las herramientas, esta visibilidad respalda decisiones más inteligentes y menos imprevistos.
Diseñada para el trabajo que realmente hace, la nueva puerta de enlace perimetral y la retención de registros a largo plazo no son solo características nuevas. Son soluciones reales a desafíos diarios como la complejidad del sistema, el aumento de costos y los retrasos en las investigaciones.
Ayudan a los equipos a centrarse en proteger los datos, no en gestionar las herramientas. Y apoyan tanto a las personas que hacen el trabajo como a los líderes que responden por este.
Explore Guardium Data Protection