Registros a largo plazo, impacto a corto plazo: novedades de IBM Guardium Data Protection 12.2.1

La nueva puerta de enlace perimetral y la retención de registros a largo plazo son soluciones reales para los desafíos diarios, como la complejidad del sistema, el aumento de los costos y las investigaciones retrasadas.

Publicado el 8 de enero de 2026
Con la versión 12.2.1 de IBM Guardium Data Protection, dos características clave (puerta de enlace perimetral y retención de registros a largo plazo) están ayudando a ambos equipos de seguridad a trabajar de manera más inteligente, reducir el esfuerzo y obtener un mejor control sobre los datos críticos.

Por qué esto es importante

Durante mucho tiempo, la retención de datos era algo con lo que había que lidiar. Había que mantener los registros, cumplir con los requisitos y almacenar todo durante años. Pero venía con altos costos, herramientas complejas y muy poco valor diario. Hoy en día, los equipos de seguridad y cumplimiento están bajo presión desde todas las direcciones. Las regulaciones son más estrictas, las auditorías son más detalladas y los incidentes requieren respuestas más rápidas.

La mayoría de los equipos ya saben que sus datos están dispersos, que las auditorías son cada vez más difíciles y que responder a una solicitud de acceso de tres años podría llevar horas, tal vez días. Ahí es donde entran en juego estas nuevas características para simplificar el trabajo y brindar un control real sin agregar complejidad ni costo.

Puerta de enlace perimetral: operaciones más sencillas con insights más rápidos

La puerta de enlace perimetral ayuda a obtener visibilidad en tiempo real de la actividad de los datos, justo donde ocurre. Diseñada para ejecutarse en entornos de Kubernetes, se puede desplegar cerca de las fuentes de datos con menos infraestructura y menos ajustes manuales.

Estos son 3 beneficios clave de la puerta de enlace perimetral:

  • Mejor rendimiento al monitorear los datos localmente en lugar de enviarlos a través de redes.
  • Menos gastos generales, gracias al escalado automático y a una configuración ligera.
  • Gestión simplificada con control centralizado que funciona en múltiples entornos.

Para los analistas, esto significa que las alertas y los registros son más oportunos y precisos. Para los arquitectos, significa un despliegue y un mantenimiento más sencillos. Y para el liderazgo, respalda operaciones más eficientes y un menor costo total de propiedad.

Retención de registros a largo plazo: datos accesibles, incluso años después

Si la puerta de enlace perimetral mejora la forma en que recopila datos, la retención de registros a largo plazo cambia la forma en que los usa. En lugar de almacenar años de registros en sistemas de difícil acceso, Guardium Data Protection ahora le permite almacenarlos en un almacenamiento de objetos de bajo costo que aún se puede buscar e informar cuando sea necesario.

Estas son 3 ventajas clave de la retención de registros a largo plazo:

  • Almacenamiento más barato que aún admite periodos de retención como 7 o 10 años
  • Informes integrados y búsqueda sencilla mediante SQL o plantillas, sin tener que restaurar los datos
  • Respuesta más rápida durante auditorías, investigaciones o revisiones internas

Para los usuarios, esto significa que puede encontrar lo que necesita rápidamente, incluso si sucedió hace años. No necesita herramientas especiales ni procesos largos. En cuanto al liderazgo, demuestra que su equipo puede responder a los entes reguladores rápidamente y sin estrés.

Proteja sus bases de datos desde el primer día

Para equipos que gestionan cientos o miles de almacenes de datos, asegurar manualmente cada uno puede ralentizar la entrega y aumentar el riesgo.

Con la automatización Terraform de Guardium, la auditoría, el escaneo de vulnerabilidades y la incorporación de fuentes de datos se integran directamente en el proceso de aprovisionamiento. Eso significa que cada base de datos, ya sea en la nube u on-prem, se monitorea y protege desde el principio. Esto ahorra tiempo, reduce errores y ayuda a escalar la seguridad sin ralentizar a los equipos.

Soluciones reales a los desafíos diarios

Esta actualización no trata solo de mejoras en el backend. Guardium ahora también incluye un panel ejecutivo actualizado que brinda insights en tiempo real sobre el rendimiento del sistema, el estado del cumplimiento y cuánto tiempo le ahorra la automatización a su personal. Ya sea que esté gestionando el programa o ejecutando las herramientas, esta visibilidad respalda decisiones más inteligentes y menos imprevistos.

Diseñada para el trabajo que realmente hace, la nueva puerta de enlace perimetral y la retención de registros a largo plazo no son solo características nuevas. Son soluciones reales a desafíos diarios como la complejidad del sistema, el aumento de costos y los retrasos en las investigaciones.

Ayudan a los equipos a centrarse en proteger los datos, no en gestionar las herramientas. Y apoyan tanto a las personas que hacen el trabajo como a los líderes que responden por este.

Mihai Iorga

Global Product Marketing Manager

IBM Guardium