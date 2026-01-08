Registros a largo plazo, impacto a corto plazo: novedades de IBM Guardium Data Protection 12.2.1

Durante mucho tiempo, la retención de datos era algo con lo que había que lidiar. Había que mantener los registros, cumplir con los requisitos y almacenar todo durante años. Pero venía con altos costos, herramientas complejas y muy poco valor diario. Hoy en día, los equipos de seguridad y cumplimiento están bajo presión desde todas las direcciones. Las regulaciones son más estrictas, las auditorías son más detalladas y los incidentes requieren respuestas más rápidas.

La mayoría de los equipos ya saben que sus datos están dispersos, que las auditorías son cada vez más difíciles y que responder a una solicitud de acceso de tres años podría llevar horas, tal vez días. Ahí es donde entran en juego estas nuevas características para simplificar el trabajo y brindar un control real sin agregar complejidad ni costo.