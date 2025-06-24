Lanzamiento de IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

24 de junio de 2025
IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) es un salto transformador en las soluciones de datos y analytics en la nube.
Esta innovadora oferta está disponible de forma general y permite a las empresas desplegar Netezza directamente dentro de su propia nube privada virtual (VPC), mejorando así la seguridad de los datos y proporcionando una mayor flexibilidad en la gestión de su infraestructura. El modelo de despliegue BYOC está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes, independientemente de la industria o región global. Aporta la flexibilidad de elegir el entorno de nube. Al aprovechar el poder de Netezza y desplegar dentro de su propio entorno de nube, las empresas pueden transformar su estrategia de datos y analytics en la nube.
Esta solución es particularmente beneficiosa para las organizaciones que prefieren mantener el control sobre su infraestructura mientras aprovechan el Power® de Netezza. El modelo de despliegue BYOC, junto con la oferta de SaaS existente, ofrece opciones de selección a nuestros clientes. Ya sea por la soberanía de los datos, el cumplimiento normativo o la preferencia por gestionar su propio entorno de nube, BYOC ofrece una solución convincente.
Esta oferta se alinea perfectamente con el entorno de nube existente del cliente. Ofrece un marco de integración sólido que garantiza una transición fluida y una interrupción mínima de las operaciones en curso.
La oferta BYOC para Netezza SaaS ofrece varias características y capacidades interesantes:
En el ámbito de los datos y analytics, la capacidad de tomar decisiones informadas rápidamente es primordial. IBM Netezza as a Service BYOC respalda esta necesidad al proporcionar capacidades de analytics de alto rendimiento. Al adoptar esta solución innovadora, las empresas pueden mejorar la seguridad de los datos, mejorar el cumplimiento, optimizar los costos y mantener el control sobre su infraestructura. Ayuda a aprovechar las capacidades de analytics avanzadas dentro de un entorno de nube seguro y flexible.
A medida que las empresas Continuar generando y confiando en grandes cantidades de datos, IBM Netezza as a Service BYOC desempeñará un papel fundamental para ayudarles a navegar por las complejidades de la gestión y el análisis de datos.
Dé el siguiente paso para transformar su estrategia de datos y analytics en la nube hoy mismo.