Lanzamiento de IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) es un salto transformador en las soluciones de datos y analytics en la nube.

Esta innovadora oferta está disponible de forma general y permite a las empresas desplegar Netezza directamente dentro de su propia nube privada virtual (VPC), mejorando así la seguridad de los datos y proporcionando una mayor flexibilidad en la gestión de su infraestructura. El modelo de despliegue BYOC está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes, independientemente de la industria o región global. Aporta la flexibilidad de elegir el entorno de nube. Al aprovechar el poder de Netezza y desplegar dentro de su propio entorno de nube, las empresas pueden transformar su estrategia de datos y analytics en la nube.

Esta solución es particularmente beneficiosa para las organizaciones que prefieren mantener el control sobre su infraestructura mientras aprovechan el Power® de Netezza. El modelo de despliegue BYOC, junto con la oferta de SaaS existente, ofrece opciones de selección a nuestros clientes. Ya sea por la soberanía de los datos, el cumplimiento normativo o la preferencia por gestionar su propio entorno de nube, BYOC ofrece una solución convincente.

Esta oferta se alinea perfectamente con el entorno de nube existente del cliente. Ofrece un marco de integración sólido que garantiza una transición fluida y una interrupción mínima de las operaciones en curso.