Lanzamiento de IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

Cloud Computación y servidores Automatización de TI

24 de junio de 2025

Autores

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) es un salto transformador en las soluciones de datos y analytics en la nube.

Esta innovadora oferta está disponible de forma general y permite a las empresas desplegar Netezza directamente dentro de su propia nube privada virtual (VPC), mejorando así la seguridad de los datos y proporcionando una mayor flexibilidad en la gestión de su infraestructura. El modelo de despliegue BYOC está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes, independientemente de la industria o región global. Aporta la flexibilidad de elegir el entorno de nube. Al aprovechar el poder de Netezza y desplegar dentro de su propio entorno de nube, las empresas pueden transformar su estrategia de datos y analytics en la nube.

Esta solución es particularmente beneficiosa para las organizaciones que prefieren mantener el control sobre su infraestructura mientras aprovechan el Power®  de Netezza. El modelo de despliegue BYOC, junto con la oferta de SaaS existente, ofrece opciones de selección a nuestros clientes. Ya sea por la soberanía de los datos, el cumplimiento normativo o la preferencia por gestionar su propio entorno de nube, BYOC ofrece una solución convincente.

Esta oferta se alinea perfectamente con el entorno de nube existente del cliente. Ofrece un marco de integración sólido que garantiza una transición fluida y una interrupción mínima de las operaciones en curso.

Características clave y capacidades

La oferta BYOC para Netezza SaaS ofrece varias características y capacidades interesantes:

  • Cumplimiento mejorado: la solución lleva el cumplimiento empresarial a nuevas alturas. Al desplegar dentro de su propio entorno, las empresas pueden lograr un mejor cumplimiento, cumpliendo incluso con los requisitos más estrictos. Esto garantiza que se aborden plenamente las necesidades únicas de cumplimiento.
  • Seguridad, monitoreo y auditoría: BYOC brinda visibilidad y control incomparables para los clientes sobre su entorno. El monitoreo y la auditoría granulares de todo el entorno, incluidos los controles a nivel de red, les permiten rastrear y analizar las métricas de rendimiento y seguridad con precisión. Este nivel de detalle es crucial para mantener posturas de seguridad sólidas y garantizar el cumplimiento normativo.
  • Conectividad perfecta a las fuentes de datos: la oferta BYOC elimina la necesidad de configuraciones de red complejas o configuraciones engorrosas. Las empresas pueden conectarse perfectamente a los Recursos dentro de sus propias VPC o cuentas en la nube, proporcionando acceso sin restricciones a las fuentes de datos. Esto no solo reduce el tiempo de configuración y las molestias, sino que también permite a las organizaciones establecer sus propios límites personalizados y definir permisos de acceso a nivel granular, garantizando que su red esté completamente aislada y segura.
  • Eficiencia de costos e infraestructura: IBM Netezza as a Service BYOC está diseñado para optimizar los costos. Las empresas solo pagan por las suscripciones a los servicios de software, mientras que el proveedor de la nube se encarga de los costos informáticos y de infraestructura. Este modelo permite a las organizaciones aplicar cualquier descuento o crédito existente que tengan con su proveedor de la nube, lo que genera posibles ahorros de costos.

Transforme su estrategia de datos y analytics en la nube

En el ámbito de los datos y analytics, la capacidad de tomar decisiones informadas rápidamente es primordial. IBM Netezza as a Service BYOC respalda esta necesidad al proporcionar capacidades de analytics de alto rendimiento. Al adoptar esta solución innovadora, las empresas pueden mejorar la seguridad de los datos, mejorar el cumplimiento, optimizar los costos y mantener el control sobre su infraestructura. Ayuda a aprovechar las capacidades de analytics avanzadas dentro de un entorno de nube seguro y flexible.

A medida que las empresas Continuar generando y confiando en grandes cantidades de datos, IBM Netezza as a Service BYOC desempeñará un papel fundamental para ayudarles a navegar por las complejidades de la gestión y el análisis de datos.

Dé el siguiente paso para transformar su estrategia de datos y analytics en la nube hoy mismo.

Visite WS Marketplace

Aprenda más sobre IBM Netezza as a Service BYOC

Aprenda más Visite AWS Marketplace Explore IBM Netezza Performance Server