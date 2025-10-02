Java a los 30 años y más: cómo IBM está asegurando el futuro de Java

IBM está redefiniendo lo que es posible con Java empresarial al proteger sus sistemas de misión crítica a largo plazo, potenciar la modernización y abrir la puerta a nuevas innovaciones audaces en la nube híbrida y las cargas de trabajo impulsadas por IA.

Con base en décadas de liderazgo, IBM está evolucionando Java para la era empresarial al permitirle proteger y optimizar sus inversiones actuales, modernizar y ampliar a su propio ritmo, y liberar nuevas aplicaciones y microservicios con tiempos de ejecución y herramientas de desarrollo de vanguardia.

No se trata solo de mantener las luces encendidas; se trata de iluminar el camino a seguir. El futuro de su patrimonio Java empresarial no solo es brillante; es ilimitado. Con este fin, IBM está lanzando una interesante línea de nuevas soluciones que impulsarán Java para empresas en el futuro: