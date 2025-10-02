Inteligencia artificial Automatización de TI

Java a los 30 años y más: cómo IBM está asegurando el futuro de Java

Publicado 10/02/2025

Autor

Marc Haberkorn

Vice President, IBM WebSphere & Runtimes

IBM está lanzando una interesante línea de 4 nuevas soluciones que impulsarán Java para empresas en el futuro.

Pocos lenguajes de programación han igualado la longevidad y el impacto de Java. A casi tres décadas de su lanzamiento, Java sigue siendo el lenguaje de backend empresarial número 1 y ocupa constantemente el puesto número 2 o 3 en general en el uso de desarrolladores en todo el mundo (TIOBE Index / RedMonk Rankings).

Desde impulsar sistemas financieros y aplicaciones gubernamentales hasta habilitar cargas de trabajo de IA modernas, la adaptabilidad y robustez de Java han consolidado su papel como piedra angular de la TI empresarial.

Por qué Java sigue liderando

Java continúa prosperando debido a lo siguiente:

  • Independencia de la plataforma: “escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar” es aún más importante en un mundo de nube híbrida.
  • Seguridad y confiabilidad de nivel empresarial: probado en todas las industrias reguladas, Java impulsa a más del 90 % de las empresas de Fortune 500.
  • Ecosistema masivo: con millones de desarrolladores, vastas bibliotecas y décadas de optimizaciones, se crearán casi 19 millones de puestos de trabajo para desarrolladores de Java hasta 2026.
  • Garantías de compatibilidad: garantizar la longevidad de la aplicación sin reescrituras constantes.

Para las empresas que ejecutan cargas de trabajo de misión crítica, estas fortalezas significan menor riesgo, rendimiento predecible y valor a largo plazo.

Quedan 4 desafíos clave

A pesar de sus fortalezas, el escenario de Java está evolucionando:

  1. Aumento de los costos de mantenimiento de software para versiones anteriores de Java, como Java 8.
  2. Complejidad de la migración para aplicaciones grandes y monolíticas y bibliotecas de código abierto.
  3. Presión para modernizar la nube híbrida y las cargas de trabajo impulsadas por IA.
  4. Brechas de habilidades en tecnologías Java tradicionales y emergentes.

Las empresas necesitan un camino que preserve sus inversiones en aplicaciones de misión crítica y, al mismo tiempo, desbloquee la agilidad de las arquitecturas modernas nativas de la nube.

Los próximos 30 años: innovación para asegurar el futuro de Java con IBM

IBM está redefiniendo lo que es posible con Java empresarial al proteger sus sistemas de misión crítica a largo plazo, potenciar la modernización y abrir la puerta a nuevas innovaciones audaces en la nube híbrida y las cargas de trabajo impulsadas por IA.

Con base en décadas de liderazgo, IBM está evolucionando Java para la era empresarial al permitirle proteger y optimizar sus inversiones actuales, modernizar y ampliar a su propio ritmo, y liberar nuevas aplicaciones y microservicios con tiempos de ejecución y herramientas de desarrollo de vanguardia.

No se trata solo de mantener las luces encendidas; se trata de iluminar el camino a seguir. El futuro de su patrimonio Java empresarial no solo es brillante; es ilimitado. Con este fin, IBM está lanzando una interesante línea de nuevas soluciones que impulsarán Java para empresas en el futuro:

1. Soporte extendido para la estabilidad empresarial

IBM se compromete a mantener sus aplicaciones Java 8 existentes seguras y conformes durante el tiempo que las necesite.

  • Compatibilidad con bibliotecas de código abierto: ejecute sus aplicaciones de forma segura en Java 8 una vez que finalice el soporte de la comunidad. Continúe usando Spring Boot/Framework y Struts en sus aplicaciones existentes con correcciones de seguridad directas y SLA de IBM para soporte y correcciones.
  • Soporte extendido de Java 8: mucho más allá de los plazos de la comunidad, es crítico para organizaciones con dependencias complejas que dificultan las actualizaciones inmediatas.
  • IBM Semeru Runtimes: compilaciones seguras y de nivel de producción de Java SE (OpenJ9) con soporte a largo plazo (LTS).

2. Herramientas de modernización: automatización de hasta el 95 % del esfuerzo

La migración de Java 8 a versiones LTS más recientes (Java 11, 17 o 21) y entornos de tiempo de ejecución modernos puede requerir muchos recursos. IBM ha automatizado y simplificado el proceso de entrega de tecnología que puede:

  • Analizar su base de código existente para identificar los cambios necesarios. Visualice su patrimonio y evalúe las aplicaciones, junto con la mensajería, las bibliotecas y las fuentes de datos que aprovechan.
  • Planificar y priorizar el entorno de tiempo de ejecución de destino y el cronograma correctos para cada aplicación que se va a migrar, y determinar la opción adecuada para cada aplicación de su patrimonio.
  • Automatizar las actualizaciones de código y los ajustes de configuración, reduciendo el esfuerzo de migración manual hasta en un 95 %.
  • Integrar en IDE y pipelines de CI/CD para optimizar el despliegue en todo el desarrollo, las pruebas y la producción.

No importa a dónde lleve sus aplicaciones empresariales; JSphere Suite lo pone en la vía rápida hacia la modernización. En el centro de esta transformación se encuentra el Acelerador de Modernización de Aplicaciones (AMA): su centro de mando para evaluar, planificar y ejecutar migraciones con precisión.

AMA le brinda una visión clara y basada en datos de todo su patrimonio de aplicaciones, descubriendo el esfuerzo, el costo y la complejidad para alcanzar su entorno de tiempo de ejecución objetivo. Luego, va más allá del plan: se integra directamente en su IDE para automatizar las migraciones, acelerar el desarrollo y hacer que sus aplicaciones se ejecuten en su nuevo entorno más rápido de lo que creía posible. ¿El resultado? Tiempo de inactividad mínimo, máxima agilidad y una ruta directa a tiempos de ejecución de Java modernos sin interrupciones.

3. Java en la nube híbrida: capacidades nativas de la nube en todas partes

IBM ofrece Java en todos los lugares donde se ejecutan sus cargas de trabajo. Con tiempos de ejecución de destino creados para las necesidades actuales y el crecimiento del futuro on-prem, en la nube o en máquinas virtuales o contenedores, su camino está despejado y la tecnología está lista para apoyarlo:

  • Enterprise Application Services for Java (EASeJ): una plataforma IBM totalmente gestionada que ayuda a las empresas a crear, desplegar y ejecutar aplicaciones Java en Liberty en la nube.
  • Modernized Runtime Extension (MoRE): permite que las cargas de trabajo de Liberty se gestionen a través de WebSphere Application Server ND junto con las aplicaciones tradicionales de WebSphere mediante la administración WAS-ND.
  • IBM WebSphere Liberty: un tiempo de ejecución rápido, flexible y fácil de usar para desarrolladores para aplicaciones Java empresariales que se ejecutan en bare metal, VM, contenedores, entornos híbridos y multinube.

Entregadas como parte de JSphere Suite for Java, estas herramientas permiten experiencias de Java coherentes y nativas de la nube, ya sea on premises, en la nube pública o en el perímetro, y le ayudan a preparar su estrategia de aplicaciones para el futuro.

4. Extender Java a aplicaciones agentivas

La próxima frontera para Java está en los sistemas autónomos impulsados por IA:

  • IBM está evolucionando sus tiempos de ejecución y herramientas de Java nativos de la nube para integrar modelos de lenguaje grandes (LLM) y otras capacidades de IA directamente en aplicaciones Java.
  • Soporte para arquitecturas agentivas: aplicaciones que razonan, deciden y actúan en entornos dinámicos.
  • Mejoras a nivel de infraestructura para hacer de las soluciones Java de IBM la columna vertebral confiable para las cargas de trabajo de IA empresarial.

Quarkus está bien posicionado para apoyar a los equipos a medida que crean aplicaciones de IA infundidas y de IA agéntica que son escalables, seguras y optimizadas para las demandas de los clientes empresariales.

Entramos en el capítulo más emocionante hasta el momento

El recorrido de Java empresarial está entrando en su capítulo más emocionante hasta el momento e IBM está listo para guiarlo a través de él. Con una experiencia inigualable y un historial comprobado en innovación empresarial, IBM ofrece la estabilidad que necesita hoy y las capacidades transformadoras que necesitará mañana.

Desde proteger y optimizar su patrimonio de Java actual hasta automatizar la modernización a una escala sin precedentes, y liberar el rendimiento nativo de la nube y las aplicaciones agentivas impulsadas por IA, JSphere Suite de IBM le brinda las herramientas para moverse con confianza y velocidad. Esto es más que una actualización; es una reinvención de lo que Java puede hacer por su negocio.

Para los líderes de TI, la elección es clara: aprovechar el momento y la innovación de IBM, y hacer que los próximos 30 años de Java sean los más potentes hasta la fecha. El futuro de Java empresarial ya está aquí. Con IBM, puede proteger sus inversiones de misión crítica, modernizarse a gran velocidad y liderar la próxima ola de innovación nativa de la nube y de IA. Construyamos juntos los próximos 30 años de Java.

