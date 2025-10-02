Java a los 30 años y más: cómo IBM está asegurando el futuro de Java

IBM está lanzando una interesante línea de 4 nuevas soluciones que impulsarán Java para empresas en el futuro.
Pocos lenguajes de programación han igualado la longevidad y el impacto de Java. A casi tres décadas de su lanzamiento, Java sigue siendo el lenguaje de backend empresarial número 1 y ocupa constantemente el puesto número 2 o 3 en general en el uso de desarrolladores en todo el mundo (TIOBE Index / RedMonk Rankings).
Desde impulsar sistemas financieros y aplicaciones gubernamentales hasta habilitar cargas de trabajo de IA modernas, la adaptabilidad y robustez de Java han consolidado su papel como piedra angular de la TI empresarial.
Java continúa prosperando debido a lo siguiente:
Para las empresas que ejecutan cargas de trabajo de misión crítica, estas fortalezas significan menor riesgo, rendimiento predecible y valor a largo plazo.
A pesar de sus fortalezas, el escenario de Java está evolucionando:
Las empresas necesitan un camino que preserve sus inversiones en aplicaciones de misión crítica y, al mismo tiempo, desbloquee la agilidad de las arquitecturas modernas nativas de la nube.
IBM está redefiniendo lo que es posible con Java empresarial al proteger sus sistemas de misión crítica a largo plazo, potenciar la modernización y abrir la puerta a nuevas innovaciones audaces en la nube híbrida y las cargas de trabajo impulsadas por IA.
Con base en décadas de liderazgo, IBM está evolucionando Java para la era empresarial al permitirle proteger y optimizar sus inversiones actuales, modernizar y ampliar a su propio ritmo, y liberar nuevas aplicaciones y microservicios con tiempos de ejecución y herramientas de desarrollo de vanguardia.
No se trata solo de mantener las luces encendidas; se trata de iluminar el camino a seguir. El futuro de su patrimonio Java empresarial no solo es brillante; es ilimitado. Con este fin, IBM está lanzando una interesante línea de nuevas soluciones que impulsarán Java para empresas en el futuro:
IBM se compromete a mantener sus aplicaciones Java 8 existentes seguras y conformes durante el tiempo que las necesite.
La migración de Java 8 a versiones LTS más recientes (Java 11, 17 o 21) y entornos de tiempo de ejecución modernos puede requerir muchos recursos. IBM ha automatizado y simplificado el proceso de entrega de tecnología que puede:
No importa a dónde lleve sus aplicaciones empresariales; JSphere Suite lo pone en la vía rápida hacia la modernización. En el centro de esta transformación se encuentra el Acelerador de Modernización de Aplicaciones (AMA): su centro de mando para evaluar, planificar y ejecutar migraciones con precisión.
AMA le brinda una visión clara y basada en datos de todo su patrimonio de aplicaciones, descubriendo el esfuerzo, el costo y la complejidad para alcanzar su entorno de tiempo de ejecución objetivo. Luego, va más allá del plan: se integra directamente en su IDE para automatizar las migraciones, acelerar el desarrollo y hacer que sus aplicaciones se ejecuten en su nuevo entorno más rápido de lo que creía posible. ¿El resultado? Tiempo de inactividad mínimo, máxima agilidad y una ruta directa a tiempos de ejecución de Java modernos sin interrupciones.
IBM ofrece Java en todos los lugares donde se ejecutan sus cargas de trabajo. Con tiempos de ejecución de destino creados para las necesidades actuales y el crecimiento del futuro on-prem, en la nube o en máquinas virtuales o contenedores, su camino está despejado y la tecnología está lista para apoyarlo:
Entregadas como parte de JSphere Suite for Java, estas herramientas permiten experiencias de Java coherentes y nativas de la nube, ya sea on premises, en la nube pública o en el perímetro, y le ayudan a preparar su estrategia de aplicaciones para el futuro.
La próxima frontera para Java está en los sistemas autónomos impulsados por IA:
Quarkus está bien posicionado para apoyar a los equipos a medida que crean aplicaciones de IA infundidas y de IA agéntica que son escalables, seguras y optimizadas para las demandas de los clientes empresariales.
El recorrido de Java empresarial está entrando en su capítulo más emocionante hasta el momento e IBM está listo para guiarlo a través de él. Con una experiencia inigualable y un historial comprobado en innovación empresarial, IBM ofrece la estabilidad que necesita hoy y las capacidades transformadoras que necesitará mañana.
Desde proteger y optimizar su patrimonio de Java actual hasta automatizar la modernización a una escala sin precedentes, y liberar el rendimiento nativo de la nube y las aplicaciones agentivas impulsadas por IA, JSphere Suite de IBM le brinda las herramientas para moverse con confianza y velocidad. Esto es más que una actualización; es una reinvención de lo que Java puede hacer por su negocio.
Para los líderes de TI, la elección es clara: aprovechar el momento y la innovación de IBM, y hacer que los próximos 30 años de Java sean los más potentes hasta la fecha. El futuro de Java empresarial ya está aquí. Con IBM, puede proteger sus inversiones de misión crítica, modernizarse a gran velocidad y liderar la próxima ola de innovación nativa de la nube y de IA. Construyamos juntos los próximos 30 años de Java.
