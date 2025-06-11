11 de junio de 2025
La gobernanza de datos ha sido tradicionalmente una tarea rigurosa, que implica amplios procesos manuales y coordinación. Con watsonx.data intelligence, una evolución revolucionaria de las capacidades de inteligencia de datos, IBM marca el comienzo de una nueva era de gobernanza de datos impulsada por IA generativa, linaje de datos, calidad de datos y gestión de productos de datos.
En el corazón de watsonx.data intelligence se encuentra el principio operativo para ofrecer flujos de trabajo empresariales prácticos y eficaces a través de un conjunto de aceleradores impulsados por IA. Esta iniciativa integra la amplia experiencia de IBM en gobernanza de datos, linaje, calidad y productos de datos, sentando las bases para la próxima generación de arquitecturas de información. Watsonx.data intelligence aborda las necesidades cambiantes de las organizaciones simplificando la curaduría, la gestión y la entrega de datos estructurados y no estructurados.
watsonx.data intelligence va más allá de simplemente agregar más características de IA; se centra en priorizar las capacidades que se alinean con las necesidades de nuestros clientes. Este enfoque optimizado reduce la participación de las pymes y mejora el rendimiento, lo que facilita la gestión continua para las organizaciones y libera Recursos para actividades más estratégicas.
Watsonx.data intelligence redefine la gobernanza de datos con la generación de glosarios impulsada por IA generativa, el enriquecimiento de metadatos, la búsqueda inteligente y el asistente de inteligencia de datos. Estas nuevas capacidades están diseñadas para aumentar la productividad, simplificar el cumplimiento de las regulaciones de la industria y ofrecer datos significativos a la empresa:
La demanda de datos listos para IA nunca ha sido mayor. Según IDC, el 83 % de las organizaciones han renovado sus estrategias de datos en respuesta a la IA generativa. A pesar de este cambio, las pilas de datos fragmentadas y las estrictas regulaciones de la industria continúan afectando a los líderes de datos. Watsonx.data intelligence proporciona una solución holística a estos desafíos, garantizando que las organizaciones puedan gestionar de manera eficiente los procesos de gobernanza, calidad, linaje e intercambio de datos, impulsando el crecimiento sostenible y la innovación.
Watsonx.data intelligence es más que un simple conjunto de herramientas: la integración con watsonx.data está diseñada para la inteligencia de datos de extremo a extremo en arquitecturas híbridas, tipos de datos y pilas de datos. Basado en los servicios de plataforma compartida de IBM con una experiencia de usuario unificada, permite una productividad sin precedentes para los profesionales de datos.
La gestión de datos ha sido tradicionalmente una tarea exigente, que implica extensos procesos manuales y coordinación. Watsonx.data intelligence revoluciona esto con la generación de glosarios impulsada por IA generativa, el enriquecimiento de metadatos, la búsqueda de inteligencia y el Asistente de inteligencia de datos. Estas capacidades enfatizan cómo la inteligencia de datos desbloquea flujos de trabajo reales, diseñados para aumentar la productividad, simplificar el cumplimiento de las regulaciones de la industria y equipar a las organizaciones para capitalizar la IA generativa. Watsonx.data intelligence ayuda a las empresas a navegar por las complejidades cada vez mayores de los paisajes de datos modernos, al tiempo que utiliza los avances recientes en LLM, IA generativa e IA para impulsar la innovación, acelerar el tiempo de creación de valor y obtener una ventaja competitiva.
