En el corazón de watsonx.data intelligence se encuentra el principio operativo para ofrecer flujos de trabajo empresariales prácticos y eficaces a través de un conjunto de aceleradores impulsados por IA. Esta iniciativa integra la amplia experiencia de IBM en gobernanza de datos, linaje, calidad y productos de datos, sentando las bases para la próxima generación de arquitecturas de información. Watsonx.data intelligence aborda las necesidades cambiantes de las organizaciones simplificando la curaduría, la gestión y la entrega de datos estructurados y no estructurados.

watsonx.data intelligence va más allá de simplemente agregar más características de IA; se centra en priorizar las capacidades que se alinean con las necesidades de nuestros clientes. Este enfoque optimizado reduce la participación de las pymes y mejora el rendimiento, lo que facilita la gestión continua para las organizaciones y libera Recursos para actividades más estratégicas.