Presentación de Top Actions en IBM Turbonomic: la optimización de la nube comienza aquí

26 de junio de 2025
Nos complace anunciar el lanzamiento de Top Actions, una nueva característica de IBM Turbonomic diseñada para simplificar y acelerar su proceso de optimización.
Top Actions es una característica inteligente e intuitiva que ayuda a los usuarios a identificar y priorizar rápidamente las acciones más impactantes y no disruptivas en sus entornos de nube. Al aprovechar la clasificación de acciones inteligentes y las categorías, Top Actions muestra las recomendaciones más valiosas, claramente agrupadas y clasificadas, para que pueda tomar decisiones confiables más rápido.
Los equipos de CloudOps están bajo presión constante para optimizar el rendimiento y reducir los costos, sin verse desbordados por un gran volumen de recomendaciones. Los usuarios de Turbonomic nos han dicho que, si bien la plataforma genera poderosos insights de optimización, el gran volumen de acciones puede ser abrumador. Sin una forma clara de priorizar, se pueden perder mejoras críticas de rendimiento u oportunidades de ahorro de costos.
Top Actions aborda estos desafíos de frente al:
Esto significa menos tiempo dedicado a filtrar las recomendaciones y más tiempo a la obtención de valor.
En las primeras pruebas, los clientes que utilizaron Top Actions informaron de un tiempo de ejecución más rápido en las tareas de optimización, y muchos notaron una mayor confianza en la toma de decisiones. Al plantear primero las acciones más relevantes, los equipos pueden actuar con decisión y evitar la parálisis del análisis que a menudo acompaña a los entornos de nube a gran escala. Esta eficiencia no solo acelera el retorno de la inversión (ROI), sino que también ayuda a los equipos a mantenerse ágiles en operaciones dinámicas en la nube.
Top Actions está diseñado específicamente para los profesionales de CloudOps que son responsables de ejecutar acciones Turbonomic e impulsar resultados medibles. Ya sea que su objetivo sea reducir el gasto en la nube o evitar interrupciones en el servicio, Top Actions le ayuda a enfocarse en lo que más importa.
Un líder de CloudOps compartió: “Antes de Top Actions, pasábamos demasiado tiempo tratando de averiguar qué recomendaciones deberíamos tomar primero. Ahora, las acciones más impactantes, ya sea para el rendimiento o el ahorro, están justo frente a nosotros, claramente priorizadas y fáciles de ejecutar”.
Top Actions ahora está disponible en la página de inicio de Cloud en Turbonomic. Simplemente inicie sesión para ver el nuevo widget en acción. También puede visitar la documentación de Turbonomic para saber cómo comenzar.
Si bien la versión inicial se centra en las acciones en la nube, ya estamos trabajando para ampliar el soporte a otros entornos.