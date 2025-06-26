Presentación de Top Actions en IBM Turbonomic: la optimización de la nube comienza aquí

Los equipos de CloudOps están bajo presión constante para optimizar el rendimiento y reducir los costos, sin verse desbordados por un gran volumen de recomendaciones. Los usuarios de Turbonomic nos han dicho que, si bien la plataforma genera poderosos insights de optimización, el gran volumen de acciones puede ser abrumador. Sin una forma clara de priorizar, se pueden perder mejoras críticas de rendimiento u oportunidades de ahorro de costos.

Top Actions aborda estos desafíos de frente al:

Destacar las acciones "obvias" que se pueden ejecutar de inmediato con un riesgo mínimo

Categorizar acciones por objetivos, como rendimiento y ahorro de costos

Mostrar un resumen optimizado de las cinco acciones principales por categoría, con la opción de explorar más

Esto significa menos tiempo dedicado a filtrar las recomendaciones y más tiempo a la obtención de valor.

En las primeras pruebas, los clientes que utilizaron Top Actions informaron de un tiempo de ejecución más rápido en las tareas de optimización, y muchos notaron una mayor confianza en la toma de decisiones. Al plantear primero las acciones más relevantes, los equipos pueden actuar con decisión y evitar la parálisis del análisis que a menudo acompaña a los entornos de nube a gran escala. Esta eficiencia no solo acelera el retorno de la inversión (ROI), sino que también ayuda a los equipos a mantenerse ágiles en operaciones dinámicas en la nube.