Presentación del paquete de activación de IA agéntica de Sterling OMS de IBM Expert Labs

Hoy en día, las organizaciones de venta minorista y B2B se enfrentan a entornos omnicanal cada vez más complejos, a mayores expectativas de los clientes y a una mayor presión para operar de manera eficiente. Para seguir siendo competitivas, las empresas necesitan sistemas que no solo proporcionen insights, sino que actúen.



Una investigación del IBM Institute for Business Value muestra que las organizaciones están adoptando un modelo operativo de IA agéntica, en el que los agentes de software autónomos apoyan a las personas en la toma de decisiones, la ejecución y la optimización continua. Los ejecutivos esperan que estos agentes de IA comiencen a realizar flujos de trabajo transaccionales y mejoren la velocidad operativa a corto plazo. Con este paquete de activación, Sterling OMS ahora está posicionado para aprovechar al máximo esta transformación.

