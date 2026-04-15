Presentación del paquete de activación de IA agéntica de Sterling OMS de IBM Expert Labs

Al activar agentes de IA dentro de Sterling OMS, las organizaciones crean una base para una automatización más amplia en toda la empresa.
IBM Expert Labs presenta el paquete de activación de IA agéntica de Sterling Order Management System (OMS), una oferta de servicio de despliegue rápido que lleva agentes de IA listos para usar directamente a Sterling OMS. Estos agentes pueden responder a consultas, realizar operaciones de pedidos comunes y automatizar tareas rutinarias, como ayudar a las organizaciones a reducir el trabajo manual, mejorar la precisión de las promesas y ofrecer mejores experiencias del cliente.
Hoy en día, las organizaciones de venta minorista y B2B se enfrentan a entornos omnicanal cada vez más complejos, a mayores expectativas de los clientes y a una mayor presión para operar de manera eficiente. Para seguir siendo competitivas, las empresas necesitan sistemas que no solo proporcionen insights, sino que actúen.
Una investigación del IBM Institute for Business Value muestra que las organizaciones están adoptando un modelo operativo de IA agéntica, en el que los agentes de software autónomos apoyan a las personas en la toma de decisiones, la ejecución y la optimización continua. Los ejecutivos esperan que estos agentes de IA comiencen a realizar flujos de trabajo transaccionales y mejoren la velocidad operativa a corto plazo. Con este paquete de activación, Sterling OMS ahora está posicionado para aprovechar al máximo esta transformación.
El kit de herramientas de IA agéntica de OMS proporciona un conjunto de agentes predefinidos integrados con Sterling OMS y servicios de soporte como Sterling Intelligent Promising. Estos agentes pueden:
Las organizaciones pueden reducir rápidamente la carga manual mientras mejoran el rendimiento de atención al cliente y la confiabilidad en el cumplimiento.
Algunos de estos resultados incluyen:
El paquete de activación permite el despliegue de agentes de IA, configurados y conectados dentro del ecosistema OMS y SIP del cliente. IBM Expert Labs garantiza que los agentes estén correctamente integrados y alineados con las necesidades operativas, permitiendo una ejecución confiable y un retorno de la inversión (ROI) más rápido.
Al activar los agentes de IA en Sterling OMS, las organizaciones sientan las bases para una automatización más amplia en toda la empresa. A través del kit de herramientas de IA agéntica y watsonx Orchestrate, OMS se convierte en un participante activo en flujos de trabajo multisistema que mejoran la atención al cliente, la coordinación de la cadena de suministro y la eficiencia operativa.
Estos servicios ofrecen resultados más rápidos y predecibles basados en las mejores prácticas, reuniendo una profunda experiencia de Sterling OMS e IA con una base escalable para el crecimiento futuro. Las organizaciones obtienen valor inmediato, al tiempo que crean el conocimiento y la confianza necesarios para escalar la IA agéntica a lo largo del tiempo.