Presentamos la evaluación rápida de seguridad de la IA: proteja su innovación de IA con IBM y Palo Alto Networks

Esta evaluación de dos semanas ofrece un enfoque estructurado para descubrir, evaluar y priorizar los riesgos de seguridad de la IA en entornos de la nube.
IBM® Consulting Cybersecurity Services, en colaboración con Palo Alto Networks Prisma AIRS, presenta la evaluación de seguridad de la IA: un compromiso enfocado y dirigido por expertos diseñado para descubrir los riesgos de seguridad de la IA en solo dos semanas.
Con la rápida adopción de la IA surgen nuevos riesgos: los roles de IAM mal configurados, los despliegues de IA en la sombra y las herramientas de seguridad fragmentadas pueden exponer a las organizaciones a violaciones, brechas de cumplimiento e interrupciones operativas. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM, el 97 % de las organizaciones que reporta violaciones relacionadas con la IA carecía de controles de acceso adecuados y las implementaciones de IA en la sombra pueden aumentar los costos de violación en 670 000 USD.
Para ayudar a las empresas a abordar estos desafíos, esta evaluación de dos semanas proporciona un enfoque estructurado para descubrir, evaluar y priorizar los riesgos de seguridad de IA en entornos de nube. Aprovechando la metodología probada de IBM y Prisma AIRS, la plataforma de seguridad de IA más completa de la industria, la evaluación ofrece:
Nuestra evaluación conjunta rápida de seguridad de la IA combina la metodología de entrega de IBM con Prisma AIRS en un solo compromiso, lo que agiliza la incorporación, el acceso y los informes para que los clientes obtengan insights más rápidos y claros sin unir múltiples herramientas o equipos.
La red de entrega mundial de IBM cuenta con profesionales que poseen certificaciones de Palo Alto Networks, lo que aporta calidad y experiencia constantes a cada región, al tiempo que adapta las recomendaciones a las normativas locales y las prácticas empresariales.
Las capacidades avanzadas de seguridad de la IA de Palo Alto Networks, junto con el alcance operativo y la logística de IBM, ayudan a los clientes a lograr una cobertura de protección más sólida, una mayor disponibilidad de la solución y un rendimiento confiable en entornos multinube.
IBM y Palo Alto Networks realizarán una evaluación rápida de seguridad de la IA de 2 semanas para ayudarle a proteger sus despliegues de IA y construir una base sólida para la innovación responsable.