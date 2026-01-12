Inteligencia artificial Automatización de TI

Presentamos la evaluación rápida de seguridad de la IA: proteja su innovación de IA con IBM y Palo Alto Networks

Esta evaluación de dos semanas ofrece un enfoque estructurado para descubrir, evaluar y priorizar los riesgos de seguridad de la IA en entornos de la nube.

Publicado el 12 de enero de 2026
Ilustración digital con puntos de colores en la mitad izquierda de la página, con un símbolo de candado en el centro y puntos blancos y negros en la derecha.

IBM® Consulting Cybersecurity Services, en colaboración con Palo Alto Networks Prisma AIRS, presenta la evaluación de seguridad de la IA: un compromiso enfocado y dirigido por expertos diseñado para descubrir los riesgos de seguridad de la IA en solo dos semanas.

¿Qué es Rapid AI Security Assessment?

Con la rápida adopción de la IA surgen nuevos riesgos: los roles de IAM mal configurados, los despliegues de IA en la sombra y las herramientas de seguridad fragmentadas pueden exponer a las organizaciones a violaciones, brechas de cumplimiento e interrupciones operativas. Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM, el 97 % de las organizaciones que reporta violaciones relacionadas con la IA carecía de controles de acceso adecuados y las implementaciones de IA en la sombra pueden aumentar los costos de violación en 670 000 USD.

Para ayudar a las empresas a abordar estos desafíos, esta evaluación de dos semanas proporciona un enfoque estructurado para descubrir, evaluar y priorizar los riesgos de seguridad de IA en entornos de nube. Aprovechando la metodología probada de IBM y Prisma AIRS, la plataforma de seguridad de IA más completa de la industria, la evaluación ofrece:

  • Descubrimiento e inventario de infraestructura de IA (AI-BOM): descubrimiento integral de modelos de IA, agentes, aplicaciones y componentes del ecosistema en entornos específicos.
  • Detección de IA en la sombra: identifique rápidamente los despliegues no autorizados y las infracciones de políticas.
  • Evaluación de la postura de seguridad: evalúe configuraciones erróneas, vulnerabilidades y brechas de cumplimiento en todas las cargas de trabajo de IA.
  • Hoja de ruta aplicable en la práctica: reciba recomendaciones priorizadas y alineadas con marcos como NIST AI RMF, la Ley de IA de la UE e ISO/IEC 42001.

Resultados clave de completar la evaluación

Después de completar la evaluación, recibirá:

  • Informe de inventario de activos de IA (AI-BOM): un inventario estructurado de modelos de IA, agentes y aplicaciones.
  • Informe detallado de riesgos: identificación de configuraciones incorrectas, vulnerabilidades y brechas de cumplimiento.
  • Reporte ejecutivo: recomendaciones priorizadas y aplicables en la práctica para mitigar riesgos y fortalecer la gobernanza.

Por qué es importante la evaluación rápida de la seguridad de la IA

La evaluación rápida de la seguridad de la IA ayuda a las organizaciones a:

  • Obtener visibilidad de los activos de IA expuestos y los despliegues de IA en la sombra.
  • Comprender los principales riesgos de seguridad y las brechas de cumplimiento.
  • Tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo y mejorar la gobernanza sin ralentizar la innovación.

¿Por qué IBM y Palo Alto Networks?

Nuestra evaluación conjunta rápida de seguridad de la IA combina la metodología de entrega de IBM con Prisma AIRS en un solo compromiso, lo que agiliza la incorporación, el acceso y los informes para que los clientes obtengan insights más rápidos y claros sin unir múltiples herramientas o equipos.

La red de entrega mundial de IBM cuenta con profesionales que poseen certificaciones de Palo Alto Networks, lo que aporta calidad y experiencia constantes a cada región, al tiempo que adapta las recomendaciones a las normativas locales y las prácticas empresariales.

Las capacidades avanzadas de seguridad de la IA de Palo Alto Networks, junto con el alcance operativo y la logística de IBM, ayudan a los clientes a lograr una cobertura de protección más sólida, una mayor disponibilidad de la solución y un rendimiento confiable en entornos multinube.

Comience hoy mismo

IBM y Palo Alto Networks realizarán una evaluación rápida de seguridad de la IA de 2 semanas para ayudarle a proteger sus despliegues de IA y construir una base sólida para la innovación responsable.

Pratheek Karnati

CTO, Data & Security for AI

Cloud Security Services

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Tim van Den Heede

Vice President Global Security Services Sales

IBM

Shlomi Kramer

Partner, Global Business Executive for Palo Alto

IBM