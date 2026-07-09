Anuncio de IBM Bob Premium Package for i: acelerar el desarrollo y la modernización de aplicaciones de IBM i

La modernización de las aplicaciones de IBM i requiere más que la programación asistida por IA. Requiere IA que comprenda décadas de lógica empresarial, lenguajes especializados y los flujos de trabajo en los que confían los equipos empresariales para modernizar los sistemas de misión crítica con confianza.

Hoy, IBM anuncia la disponibilidad general de IBM Bob Premium Package for i, que brinda capacidades de desarrollo y modernización impulsadas por IA directamente a los equipos de IBM i. IBM Bob es un socio de desarrollo que da prioridad a la IA para desarrolladores empresariales que ayuda a planificar, ejecutar, validar y gobernar las tareas de modernización a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. Con Premium Package for i, IBM Bob amplía esa experiencia con capacidades específicas de IBM i diseñadas para entornos de aplicaciones IBM i de misión crítica, incluidos RPG, COBOL, CL, Db2 for i y flujos de trabajo de desarrollo nativos de IBM i que admiten las necesidades reales de modernización de los equipos empresariales.

Diseñado para la forma en que trabajan realmente los desarrolladores de IBM i, Premium Package for i ayuda a los equipos a comprender código complejo, generar y refactorizar aplicaciones, crear documentación, respaldar pruebas y modernizar con mayor velocidad y confianza, al tiempo que preserva la lógica empresarial de la que dependen las organizaciones todos los días.