Anuncio de IBM Bob Premium Package for i: acelerar el desarrollo y la modernización de aplicaciones de IBM i

Hoy, IBM anuncia la disponibilidad general de IBM Bob Premium Package for i, que brinda capacidades de desarrollo y modernización impulsadas por IA directamente a los equipos de IBM i.
La modernización de las aplicaciones de IBM i requiere más que la programación asistida por IA. Requiere IA que comprenda décadas de lógica empresarial, lenguajes especializados y los flujos de trabajo en los que confían los equipos empresariales para modernizar los sistemas de misión crítica con confianza.
Hoy, IBM anuncia la disponibilidad general de IBM Bob Premium Package for i, que brinda capacidades de desarrollo y modernización impulsadas por IA directamente a los equipos de IBM i. IBM Bob es un socio de desarrollo que da prioridad a la IA para desarrolladores empresariales que ayuda a planificar, ejecutar, validar y gobernar las tareas de modernización a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. Con Premium Package for i, IBM Bob amplía esa experiencia con capacidades específicas de IBM i diseñadas para entornos de aplicaciones IBM i de misión crítica, incluidos RPG, COBOL, CL, Db2 for i y flujos de trabajo de desarrollo nativos de IBM i que admiten las necesidades reales de modernización de los equipos empresariales.
Diseñado para la forma en que trabajan realmente los desarrolladores de IBM i, Premium Package for i ayuda a los equipos a comprender código complejo, generar y refactorizar aplicaciones, crear documentación, respaldar pruebas y modernizar con mayor velocidad y confianza, al tiempo que preserva la lógica empresarial de la que dependen las organizaciones todos los días.
IBM Bob Premium Package for i está diseñado para trabajar directamente con entornos IBM i en vivo, miembros de origen y contexto de aplicación. Los desarrolladores pueden leer, escribir y compilar código en el flujo de trabajo, lo que reduce la necesidad de copiar el código fuente en herramientas desconectadas o cambiar entre experiencias de desarrollo fragmentadas. Debido a que Bob se conecta de forma nativa a IBM i, la asistencia de IA se basa en la estructura de la aplicación real y el contexto de la plataforma. Esto ayuda a los desarrolladores a recibir explicaciones más precisas, resultados más limpios y orientación de modernización alineada con las prácticas de desarrollo de IBM i. Al incorporar la IA directamente al flujo de trabajo de IBM i, los equipos pueden avanzar más rápido mientras mantienen el control, la confiabilidad y la confianza requeridos para las aplicaciones de misión crítica.
Ese contexto directo puede traducirse en ahorros de tiempo significativos cuando los desarrolladores necesitan investigar y documentar el comportamiento de las aplicaciones. Jasmine Kaczmarek, vicepresidenta de tecnología del distribuidor de tiendas de conveniencia M.R. Williams, compartió: “Con solo 20 minutos y la ayuda de la herramienta, pude investigar un informe, rastrear la lógica de campo, comprender el cálculo y documentar el problema. Lo que un desarrollador sénior había tardado seis horas el día anterior, pude lograrlo 18 veces más rápido”.
Premium Package for i introduce habilidades curadas y flujos de trabajo con agentes optimizados para tareas comunes de desarrollo y modernización de IBM i. Estas capacidades ayudan a los desarrolladores a explicar programas complejos de RPG y COBOL, convertir RPG de formato fijo en RPG de formato libre moderno, refactorizar aplicaciones monolíticas en estructuras modulares, generar código RPG, CL, COBOL y DDS, crear documentación técnica y producir pruebas unitarias para respaldar la validación .
En lugar de depender de instrucciones genéricas y resultados incoherentes, los equipos de IBM i pueden utilizar habilidades desarrolladas por expertos que ofrecen resultados más predecibles, repetibles y de mayor calidad. Los flujos de trabajo con agentes ayudan a guiar las tareas de desarrollo de varios pasos, desde la comprensión y la planificación hasta la implementación y la validación, lo que permite a los desarrolladores modernizar de forma incremental sin perder el control.
El modo de base de datos equipa a Bob, a través de habilidades y flujos de trabajo con agentes para que el equipo de desarrollo de IBM i analice, optimice y solucione problemas de consultas y proporcione un conocimiento profundo sobre SQL y DDS heredado. Este modo cubrirá la carencia de habilidades de un ingeniero de bases de datos experimentado que los equipos de desarrollo de IBM i no tienen hoy en día.
Los equipos también están viendo un mayor soporte de planificación de la solución. Bob Richardson, analista de soporte de ERP en Wynne Systems, compartió: “Lo que noté en IBM Bob casi de inmediato fue el nivel de detalle proporcionado en comparación con otras IA. Me gusta usar la IA para crear y ejecutar planes para proyectos específicos. Con exactamente la misma instrucción, la planificación de Bob siempre fue 10 veces más detallada que la de otras IA. Más detalles y especificaciones, y proporcionó una mejor comprensión de los pasos del proyecto de principio a fin”.
IBM Bob también puede preservar el conocimiento bloqueado en bases de código grandes y no documentadas. Marina Schwenk, programadora sénior de Innovative Software Solutions, compartió: “Cuando obtuvimos acceso a Bob, comenzamos a documentar inmediatamente más de 90 000 programas de línea. Bob pudo enumerar y etiquetar todas las entradas/salidas y estructuras de archivos, así como sus usos y lógica importante. Lo más importante es que Bob creó documentación que pudimos entregar a los nuevos desarrolladores que recién comenzaban su recorrido con IBM i”.
En conjunto, la conectividad nativa de IBM i, las habilidades curadas y los flujos de trabajo con agentes hacen que IBM Bob Premium Package for i sea más que un asistente de programación. En lugar de introducir capacidades independientes, el Premium Package amplía IBM Bob con la experiencia de décadas de IBM en IBM i mediante flujos de trabajo diseñados específicamente, habilidades especializadas y un profundo contexto de plataforma, ayudando a los equipos a modernizar con mayor confianza mientras continúan entregando aplicaciones confiables.
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