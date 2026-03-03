Un hombre de pie con una computadora portátil en la mano frente a pilas de datos
Inteligencia artificial Automatización de TI

Presentamos Secure Automated Backup with Compass

Protección de datos de nivel empresarial, ahora aún más accesible.

Publicado el 3 de marzo de 2026

Hoy, IBM y Cobalt Iron se complacen en anunciar el lanzamiento global de Secure Automated Backup with Compass para los clientes de IBM® Cloud, una importante ampliación de nuestro compromiso conjunto de ofrecer una protección de datos moderna, automatizada y altamente segura en entornos híbridos y multinube.

Con base en la sólida adopción de Secure Automated Backup with Compass para IBM Power Virtual Server, esta nueva oferta aporta la misma protección probada de nivel empresarial a un conjunto aún más amplio de cargas de trabajo que se ejecutan en IBM Cloud y on premises. Con este lanzamiento, los clientes obtienen una experiencia de copia de seguridad como servicio fluida y totalmente gestionada que simplifica drásticamente las operaciones de copia de seguridad y acelera la adopción de la nube.

Una forma más rápida y sencilla de proteger cargas de trabajo en IBM Cloud

Secure Automated Backup with Compass elimina la complejidad tradicionalmente asociada con la infraestructura de copia de seguridad. A través del catálogo de IBM Cloud, los clientes ahora pueden:

  • Desplegar en minutos con una experiencia de autoservicio sin fricciones
  • Eliminar la infraestructura de copia de seguridad con un modelo BaaS totalmente gestionado
  • Automatizar las políticas de protección en todas las cargas de trabajo y entornos
  • Obtener visibilidad instantánea a través de la interfaz de gestión intuitiva de Compass

Sin hardware que gestionar y sin necesidad de configuración manual, las organizaciones pueden empezar a proteger las cargas de trabajo de forma rápida y escalar perfectamente a medida que crece su entorno.

Protección que se extiende mucho más allá de VPC

Esta nueva oferta de IBM Cloud BaaS brinda una experiencia de protección de datos unificada en una amplia gama de plataformas, que incluyen:

  • Windows, Linux en x86, macOS, AIX, IBM i y Linux en Power
  • IBM Power, x86 y VMware
  • Db2, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB y otros

Debido a que Compass está diseñado para entornos híbridos y multinube, los clientes pueden proteger los datos no solo dentro de IBM Cloud, sino también en la infraestructura on premises y las principales nubes públicas, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform y Alibaba Cloud, gestionado perfectamente a través de una única interfaz de gestión.

Seguridad integrada de clase empresarial

La seguridad es el eje central de esta nueva oferta. Secure Automated Backup with Compass combina las capacidades avanzadas de Cobalt Iron con la resiliencia líder en la industria de IBM Cloud Object Storage (COS), aprovechando:

  • Cifrado en tránsito y en reposo
  • Inmutabilidad para defenderse contra el ransomware
  • Programación de borrado para mayor durabilidad
  • Controles de acceso seguros e integración de IAM
  • Arquitectura Zero Access para operaciones protegidas
  • Cumplimiento, retención y registros de auditoría automatizados

El resultado es un entorno totalmente protegido diseñado para salvaguardar las cargas de trabajo críticas contra ransomware, manipulaciones y errores operativos.

Por qué los clientes están entusiasmados

A medida que las arquitecturas híbridas y multinube se convierten en el estándar, las organizaciones buscan estrategias de continuidad unificadas y automatizadas que funcionen en todas las plataformas y nubes. Secure Automated Backup with Compass responde directamente esta necesidad al proporcionar:

  • Protección constante en cualquier lugar donde se ejecuten las cargas de trabajo
  • Reducción del esfuerzo operativo mediante automatización
  • Mejora de la resiliencia cibernética y el cumplimiento
  • Incorporación más rápida a la nube sin infraestructura que gestionar

Esto no es solo una copia de seguridad de nube a nube: es una única plataforma unificada de protección de datos para toda la empresa.

Como explica Greg Tevis, vicepresidente de estrategia de Cobalt Iron: “Con este lanzamiento, los clientes ahora pueden proteger cargas de trabajo en IBM Cloud, otras nubes públicas y centros de datos on premises en todo el mundo, todo a través de una experiencia única y simplificada”.

Ahora disponible en todo el mundo

Secure Automated Backup with Compass ahora está disponible al instante en todos los centros de datos de IBM Cloud en todo el mundo, con regiones que incluyen Dallas, Washington DC, Toronto, Montreal, São Paulo, Frankfurt, Londres, Madrid, Sídney, Tokio, Osaka, Chennai y otras. Dondequiera que residan sus cargas de trabajo, puede confiar en un acceso de baja latencia y una protección de clase empresarial coherente a nivel mundial.

Un ecosistema de innovación en crecimiento

Esta nueva oferta, que se suma a las más de 400 soluciones empresariales disponibles en IBM Cloud Marketplace (utilizadas por el 95 % de las empresas de Fortune 500 y por más de 600 000 usuarios activos mensuales), amplía las opciones para los clientes, simplifica las adquisiciones y consolida a IBM Cloud como un destino líder para el software como servicio (SaaS) de nivel empresarial.

Secure Automated Backup with Compass ahora está disponible directamente a través del catálogo de IBM Cloud. Comience a proteger sus cargas de trabajo con una copia de seguridad moderna, automatizada y de nivel empresarial, diseñada para el mundo híbrido y multinube.

Aprenda más sobre Secure Automated Backup with Compass

Explore Compass en IBM Cloud.

Kathy Wilson

Cloud Object Storage Ecosystem Solution Offerings

IBM

Mary Spurlock

VP of Marketing