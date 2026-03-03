Protección de datos de nivel empresarial, ahora aún más accesible.
Hoy, IBM y Cobalt Iron se complacen en anunciar el lanzamiento global de Secure Automated Backup with Compass para los clientes de IBM® Cloud, una importante ampliación de nuestro compromiso conjunto de ofrecer una protección de datos moderna, automatizada y altamente segura en entornos híbridos y multinube.
Con base en la sólida adopción de Secure Automated Backup with Compass para IBM Power Virtual Server, esta nueva oferta aporta la misma protección probada de nivel empresarial a un conjunto aún más amplio de cargas de trabajo que se ejecutan en IBM Cloud y on premises. Con este lanzamiento, los clientes obtienen una experiencia de copia de seguridad como servicio fluida y totalmente gestionada que simplifica drásticamente las operaciones de copia de seguridad y acelera la adopción de la nube.
Secure Automated Backup with Compass elimina la complejidad tradicionalmente asociada con la infraestructura de copia de seguridad. A través del catálogo de IBM Cloud, los clientes ahora pueden:
Sin hardware que gestionar y sin necesidad de configuración manual, las organizaciones pueden empezar a proteger las cargas de trabajo de forma rápida y escalar perfectamente a medida que crece su entorno.
Esta nueva oferta de IBM Cloud BaaS brinda una experiencia de protección de datos unificada en una amplia gama de plataformas, que incluyen:
Debido a que Compass está diseñado para entornos híbridos y multinube, los clientes pueden proteger los datos no solo dentro de IBM Cloud, sino también en la infraestructura on premises y las principales nubes públicas, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform y Alibaba Cloud, gestionado perfectamente a través de una única interfaz de gestión.
La seguridad es el eje central de esta nueva oferta. Secure Automated Backup with Compass combina las capacidades avanzadas de Cobalt Iron con la resiliencia líder en la industria de IBM Cloud Object Storage (COS), aprovechando:
El resultado es un entorno totalmente protegido diseñado para salvaguardar las cargas de trabajo críticas contra ransomware, manipulaciones y errores operativos.
A medida que las arquitecturas híbridas y multinube se convierten en el estándar, las organizaciones buscan estrategias de continuidad unificadas y automatizadas que funcionen en todas las plataformas y nubes. Secure Automated Backup with Compass responde directamente esta necesidad al proporcionar:
Esto no es solo una copia de seguridad de nube a nube: es una única plataforma unificada de protección de datos para toda la empresa.
Como explica Greg Tevis, vicepresidente de estrategia de Cobalt Iron: “Con este lanzamiento, los clientes ahora pueden proteger cargas de trabajo en IBM Cloud, otras nubes públicas y centros de datos on premises en todo el mundo, todo a través de una experiencia única y simplificada”.
Secure Automated Backup with Compass ahora está disponible al instante en todos los centros de datos de IBM Cloud en todo el mundo, con regiones que incluyen Dallas, Washington DC, Toronto, Montreal, São Paulo, Frankfurt, Londres, Madrid, Sídney, Tokio, Osaka, Chennai y otras. Dondequiera que residan sus cargas de trabajo, puede confiar en un acceso de baja latencia y una protección de clase empresarial coherente a nivel mundial.
Esta nueva oferta, que se suma a las más de 400 soluciones empresariales disponibles en IBM Cloud Marketplace (utilizadas por el 95 % de las empresas de Fortune 500 y por más de 600 000 usuarios activos mensuales), amplía las opciones para los clientes, simplifica las adquisiciones y consolida a IBM Cloud como un destino líder para el software como servicio (SaaS) de nivel empresarial.
Secure Automated Backup with Compass ahora está disponible directamente a través del catálogo de IBM Cloud. Comience a proteger sus cargas de trabajo con una copia de seguridad moderna, automatizada y de nivel empresarial, diseñada para el mundo híbrido y multinube.
Aprenda más sobre Secure Automated Backup with Compass