Presentación de OpenPages 9.1: Desbloquear nuevas capacidades infundidas con IA para la gestión de riesgos y cumplimiento

Mejoras impulsadas por IA:

Los aspectos más destacados incluyen:

Uso de vistas para la entrada de modelos: Aproveche las vistas como entradas para los modelos de IA para facilitar casos de uso más sofisticados, como automatizar la revisión de textos de obligaciones o generar comentarios de evaluación de riesgos.

Reportes y exportación de datos mejorados: Introduce una nueva función de exportación de datos, que permite la extracción y exportación sin problemas de datos de OpenPages, incluyendo las relaciones entre objetos, a SFTP, IBM Cloud Object Storage o AWS S3 para una fácil integración con canalizaciones de IA y herramientas de BI de terceros.

Mejoras en la interfaz de usuario y la experiencia

Para reforzar la colaboración y agilizar las tareas administrativas, OpenPages 9.1 presenta:

Cuadrículas anidadas: Represente visualmente jerarquías de objetos complejos en Task View Grids o Grid Views, lo que simplifica la navegación y la comprensión de las relaciones entre padres e hijos.

Mejoras en el panel de comentarios: Mejore la colaboración en equipo a través de un mosaico de panel para notificaciones de comentarios específicos, función de @mención mejorada en el panel de comentarios de Task View y control administrativo sobre plantillas de correo electrónico para notificaciones de @mención.

Mejoras en la plantilla del cuestionario

Para una mejor personalización en la recopilación y el análisis de datos relacionados con el riesgo, OpenPages 9.1 permite:

Reordenación de respuestas: Permite a los autores de cuestionarios reordenar las respuestas de opción única y múltiple mediante la funcionalidad de arrastrar y soltar o los atajos de teclado, conservando las dependencias de datos críticas.

Elaboración de informes y analytics

Profundice en las configuraciones de OpenPages con:

Informe de análisis de referencia de campo: Identifica todas las ubicaciones de configuración donde se hace referencia a un campo específico, ofreciendo insights completos sobre las interconexiones de datos.

Exportación de configuración mejorada: Controla el alcance de las exportaciones excluyendo opcionalmente dependencias para perfiles de objetos y vistas.

Alcance y compatibilidad globales

OpenPages 9.1 amplía su soporte lingüístico y técnico:

Compatibilidad con el árabe: Integración del árabe (localizaciones 'ar-SA' y 'ar-AE') para una representación de derecha a izquierda, adaptada a usuarios de todo el mundo.

Servidor de autorización OAuth 2.0: Refuerza la seguridad y la integración al admitir OAuth 2.0 con el componente Authorization Server.

Mejoras en el flujo de trabajo y el sistema

Para mejorar la eficiencia operativa, OpenPages 9.1 ofrece:

Mejoras en el diseñador de flujos de trabajo: Define las acciones principales del flujo de trabajo en la parte superior para los usuarios finales y permita la creación de flujos de trabajo del sistema activados solo por otros flujos de trabajo o programadores, lo que admite procesos más automatizados y controlados.

Compatibilidad con la nube

Al garantizar la escalabilidad y la seguridad en entornos de nube, OpenPages on Cloud continúa evolucionando con OpenPages with on Cloud 9.1.