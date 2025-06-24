1. IA y automatización: más inteligentes, más rápidas y más integradas

La integración con watsonx se ha ampliado, lo que permite que los modelos de IA se activen automáticamente mediante la automatización del flujo de trabajo. Esto significa que ahora puede aprovechar las capacidades de IA de manera sistemática, más eficaz y eficiente, impulsando mejores insights y resultados. Otra mejora clave es la transición de la integración basada en diálogos a watsonx Assistant y Orchestrate, lo que permite capacidades de IA conversacional dentro de OpenPages. Este cambio permite al asistente adjuntar información contextual a las interacciones del usuario, como la ubicación, el perfil y los objetos vistos, para obtener sugerencias de servicios más informadas.

2. Interfaz de usuario y usabilidad: navegación intuitiva e interacciones mejoradas

La interfaz de usuario se ha mejorado significativamente, con una mejor navegación, filtrado dinámico, soporte de markdown y mejoras en las interacciones de usuario, incluyendo nuevas características. Estas actualizaciones facilitan más que nunca la personalización e interacción con sus datos, fomentando una experiencia más atractiva y productiva.

3. Administración y gestión de datos: procesos optimizados

Ahora tiene a su alcance una gestión de entidades más sencilla, exportaciones de datos enriquecidas y procesos de actualización optimizados. El nuevo filtro de carpeta principal de la cuadrícula de asociaciones permite a los administradores definir filtros dinámicos basados en la carpeta del objeto actual, lo que garantiza que los usuarios finales solo vean objetos o actividades relevantes.

4. Mejoras de datos y visualización: potentes capacidades de gráficos y mejoras de gráficos

Esta nueva versión ofrece capacidades de gráficos más sólidas, proporcionando a los usuarios mejores insights y una forma más intuitiva de visualizar sus datos. Las mejoras clave incluyen:

Potentes capacidades de gráficos: capacidades de gráficos más sólidas, con soporte para campos de selección múltiple y pantallas mejoradas para gráficos con numerosos elementos. Estas mejoras facilitan la visualización e interpretación de datos complejos.

capacidades de gráficos más sólidas, con soporte para campos de selección múltiple y pantallas mejoradas para gráficos con numerosos elementos. Estas mejoras facilitan la visualización e interpretación de datos complejos. Exportación de datos con etiquetas: las etiquetas ahora se incluyen en las exportaciones de datos, lo que proporciona una capa adicional de organización y contexto a sus datos. Esta característica garantiza que se pueda acceder fácilmente a la información relevante, lo que agiliza sus procesos de análisis y toma de decisiones.

las etiquetas ahora se incluyen en las exportaciones de datos, lo que proporciona una capa adicional de organización y contexto a sus datos. Esta característica garantiza que se pueda acceder fácilmente a la información relevante, lo que agiliza sus procesos de análisis y toma de decisiones. Asociación deelementos secundarios en vistas de creación: los usuarios pueden asociar elementos existentes como elementos secundarios durante el proceso de creación, lo que ahorra tiempo y asigna elementos secundarios de manera más eficiente.

5. Integración y soporte de plataforma: