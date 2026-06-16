Presentamos el monitoreo de sistemas de IA agéntica en IBM Guardium para cerrar la brecha de visibilidad

Las nuevas capacidades de IBM, actualmente en vista previa privada, introducen monitoreo para sistemas de IA agéntica, como Claude a través de la API Compliance de Claude.
Las empresas enfrentan una brecha creciente en la visibilidad de los datos de IA, donde los sistemas de IA pueden actuar sobre datos confidenciales más rápido de lo que pueden rastrear los equipos de seguridad y cumplimiento.
Para cerrar esta brecha, las nuevas capacidades de IBM Guardium, actualmente en vista previa privada, introducen el monitoreo de sistemas de IA agéntica, como Claude a través de la API Compliance de Claude. Esta capacidad captura la telemetría detallada de la actividad de IA en instrucciones, usuarios, proyectos, archivos, acciones de agentes, actividad de MCP y herramientas, y acceso a datos descendentes.
A medida que se integra más IA agéntica en los flujos de trabajo, las organizaciones deben tener una visión de cómo los agentes interactúan con sus datos para asegurarse de que estén alineados con sus políticas de seguridad y gobernanza organizacionales. La falta de visibilidad de los datos puede conducir a una posible exposición de datos o violaciones de cumplimiento.
La mayoría de los flujos de trabajo de IA generativa empiezan simplemente con una persona haciendo una pregunta o dando una instrucción. La instrucción, las indicaciones del sistema y cualquier contexto proporcionado se pasan al modelo, y el modelo devuelve una respuesta basada en esas entradas. La IA agéntica se basa en ese patrón: en lugar de detenerse en una respuesta, el modelo puede trabajar con un tiempo de ejecución de orquestador o agente que planifica una tarea, elige el siguiente paso, llama a una herramienta, verifica el resultado y luego decide qué hacer a continuación.
Sin embargo, para hacer ese trabajo, el agente necesita acceso al contexto empresarial y a los sistemas empresariales. La RAG puede recuperar conocimientos relevantes de documentos, bases de datos vectoriales, correos electrónicos, tickets u otras fuentes internas para que el modelo tenga los antecedentes adecuados antes de actuar. Los servidores MCP y otros conectores de herramientas brindan al agente una forma controlada de llegar a archivos, aplicaciones SaaS, API, bases de datos y flujos de trabajo.
Aquí es donde el sistema de IA pasa de responder una pregunta a actuar en el entorno empresarial. Algunos sistemas de IA también se ajustan o entrenan con datos especializados. Eso puede mejorar la coherencia para un dominio específico, pero también agrega requisitos de gobernanza en torno a los datos de entrenamiento, las versiones del modelo, la deriva, la evaluación y la reversión.
Para fines de monitoreo, es especialmente importante rastrear tres partes del flujo de trabajo con agentes:
El bucle agéntico conecta esas partes. El sistema observa el estado actual, planifica el siguiente paso, actúa a través de una herramienta o flujo de trabajo, revisa el resultado y continúa hasta que se completa la tarea o se requiere una aprobación humana. Por eso, monitorear la IA agéntica requiere más que el registro a nivel de modelo. Los equipos de seguridad necesitan visibilidad de la instrucción, el contexto utilizado, las herramientas seleccionadas, las aprobaciones aplicadas y los datos a los que se accede o se generan a lo largo del camino.
Debido a la complejidad de los sistemas y flujos de trabajo de IA agéntica, pueden aparecer brechas de seguridad en varios puntos. Estas brechas pueden bloquear la producción porque los equipos no pueden probar lo que sucedió, quién lo autorizó o si la acción se mantuvo dentro de la política. Por ejemplo:
Sin respuestas a las preguntas anteriores, los equipos de seguridad se ven obligados a aprobar la IA agéntica sin un registro claro de cómo se propagó el riesgo a través de las instrucciones, las herramientas, las aplicaciones y los almacenes de datos.
El problema es que la evidencia generalmente reside en diferentes lugares. Si esos registros no se pueden conectar, los equipos se quedan reconstruyendo la historia manualmente después de un incidente o solicitud de auditoría. Para cumplir con las regulaciones, como la Ley de IA de la UE, es crítico que todas estas interacciones y pruebas se recopilen y se unan para mostrar el linaje completo de actividad de principio a fin.
La nueva capacidad de Guardium comienza por llevar la actividad de Claude a la vista del monitoreo a través de la API Compliance de Claude. Esa actividad puede mostrar qué usuario estuvo involucrado, en qué proyecto o espacio de trabajo trabajó, qué archivos o conversaciones formaron parte de la interacción y qué cambios administrativos o de configuración ocurrieron. Esto establece el frontend del flujo de trabajo de IA antes de que un agente llegue a las herramientas o los datos.
Guardium puede conectar esa actividad de Claude a la capa de ejecución. Los tiempos de ejecución de los agentes, servidores MCP, pasarelas de API y auditorías de herramientas ayudan a mostrar a qué herramienta llamó el agente, a qué sistema intentó acceder, si se activó un paso de aprobación y si la acción se completó con éxito.
Guardium también conecta el flujo de trabajo con la supervisión de la actividad de los datos. Aquí es donde los equipos pueden ver la base de datos, la tabla, la columna, la consulta o el evento de acceso involucrado, junto con la clasificación de datos confidenciales, el resultado de la política y el contexto de alerta. En otras palabras, muestra qué datos tocó realmente el flujo de trabajo agéntico.
Guardium reúne estas capas haciendo coincidir los detalles que las conectan, como la identidad del usuario, la marca de tiempo, el proyecto, el ID de ejecución o sesión, el nombre de la herramienta, el objeto de datos de destino, la clasificación y el resultado de la política. Esa correlación convierte los registros separados en una única línea de tiempo que muestra lo que preguntó el usuario, cómo actuó el agente, a qué datos se accedió y qué controles se aplicaron. Para mandatos como la Ley de IA de la UE, ese cronograma se convierte en la evidencia que los equipos de seguimiento necesitan para demostrar la supervisión del uso de datos impulsado por IA.
Al incorporar la actividad de Claude, la ejecución de agentes y herramientas y el monitoreo de datos de Guardium en una sola vista, las organizaciones pueden moverse más allá de los registros dispersos hacia un modelo de control empresarial para la IA agéntica.
Con Claude como primera fuente de actividad de IA y Guardium como capa global de visibilidad y cumplimiento, los equipos pueden demostrar supervisión de la actividad autónoma de IA a través de límites de seguridad, políticas, flujos de trabajo de auditoría e informes regulatorios. Las organizaciones también pueden respaldar mejor los mandatos emergentes de cumplimiento, como la Ley de IA de la UE, rastreando cómo los sistemas de IA agéntica acceden a los datos, los utilizan y los generan.
El resultado es una cadena auditable de evidencia que conecta las instrucciones de los usuarios con acciones de IA, acceso posterior a datos y resultados de cumplimiento, ayudando a las empresas a adoptar la IA agéntica con mayor confianza, transparencia y control.