Presentamos el monitoreo de sistemas de IA agéntica en IBM Guardium para cerrar la brecha de visibilidad

La mayoría de los flujos de trabajo de IA generativa empiezan simplemente con una persona haciendo una pregunta o dando una instrucción. La instrucción, las indicaciones del sistema y cualquier contexto proporcionado se pasan al modelo, y el modelo devuelve una respuesta basada en esas entradas. La IA agéntica se basa en ese patrón: en lugar de detenerse en una respuesta, el modelo puede trabajar con un tiempo de ejecución de orquestador o agente que planifica una tarea, elige el siguiente paso, llama a una herramienta, verifica el resultado y luego decide qué hacer a continuación.

Sin embargo, para hacer ese trabajo, el agente necesita acceso al contexto empresarial y a los sistemas empresariales. La RAG puede recuperar conocimientos relevantes de documentos, bases de datos vectoriales, correos electrónicos, tickets u otras fuentes internas para que el modelo tenga los antecedentes adecuados antes de actuar. Los servidores MCP y otros conectores de herramientas brindan al agente una forma controlada de llegar a archivos, aplicaciones SaaS, API, bases de datos y flujos de trabajo.

Aquí es donde el sistema de IA pasa de responder una pregunta a actuar en el entorno empresarial. Algunos sistemas de IA también se ajustan o entrenan con datos especializados. Eso puede mejorar la coherencia para un dominio específico, pero también agrega requisitos de gobernanza en torno a los datos de entrenamiento, las versiones del modelo, la deriva, la evaluación y la reversión.

Para fines de monitoreo, es especialmente importante rastrear tres partes del flujo de trabajo con agentes:

Las instrucciones capturan la intención del usuario y las indicaciones reutilizables.

Los recursos proporcionan el contexto en el que el agente puede confiar, como documentos, esquemas, calendarios o datos de aplicaciones.

Las herramientas son las acciones que el agente puede realizar, como consultar una base de datos, crear un ticket o enviar un mensaje.

El bucle agéntico conecta esas partes. El sistema observa el estado actual, planifica el siguiente paso, actúa a través de una herramienta o flujo de trabajo, revisa el resultado y continúa hasta que se completa la tarea o se requiere una aprobación humana. Por eso, monitorear la IA agéntica requiere más que el registro a nivel de modelo. Los equipos de seguridad necesitan visibilidad de la instrucción, el contexto utilizado, las herramientas seleccionadas, las aprobaciones aplicadas y los datos a los que se accede o se generan a lo largo del camino.