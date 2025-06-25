Presentamos Maximo Assistant: un recurso de IA para equipos

IBM Maximo está transformando la gestión de activos:

1. Mantenimiento basado en la condición: más inteligente y eficiente

En el futuro, despídase de los programas de mantenimiento genéricos basados en calendarios. La IA proporcionará insights en tiempo real sobre las condiciones de los activos, lo que permitirá a los equipos dar servicio al equipamiento con precisión cuando sea necesario.¿La recompensa? Mayor vida útil de los activos, menor mantenimiento innecesario y técnicos más enfocados y productivos.

2. Gestión inteligente de órdenes de trabajo: datos más limpios y perspicaces

La inteligencia de órdenes de trabajo impulsada por IA de Maximo sugiere automáticamente códigos de problemas precisos basados en descripciones, lo que facilita la detección de tendencias y la toma de medidas informadas. Estamos ampliando esta capacidad para mostrar patrones en todos los tipos de activos, historial de mantenimiento y más, sin que los usuarios necesiten ser expertos en datos.