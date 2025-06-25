Presentamos Maximo Assistant: un recurso de IA para equipos

25 de junio de 2025
En IBM, estamos incorporando la IA en Maximo Application Suite a través de potentes capacidades de IA que automatizan tareas, optimizan los flujos de trabajo y mejoran la toma de decisiones. No es solo un asistente inteligente que ofrece insights críticos, sino un enfoque más inteligente y eficiente para la gestión de activos empresariales.
La IA integrada de Maximo es algo más que conveniencia; se trata de cambiar fundamentalmente la forma en que sus equipos interactúan con los datos, los activos y entre sí, ayudándolos a tomar decisiones más inteligentes, reducir el tiempo de inactividad e impulsar resultados comerciales medibles.
IBM Maximo está transformando la gestión de activos:
1. Mantenimiento basado en la condición: más inteligente y eficiente
En el futuro, despídase de los programas de mantenimiento genéricos basados en calendarios. La IA proporcionará insights en tiempo real sobre las condiciones de los activos, lo que permitirá a los equipos dar servicio al equipamiento con precisión cuando sea necesario.¿La recompensa? Mayor vida útil de los activos, menor mantenimiento innecesario y técnicos más enfocados y productivos.
2. Gestión inteligente de órdenes de trabajo: datos más limpios y perspicaces
La inteligencia de órdenes de trabajo impulsada por IA de Maximo sugiere automáticamente códigos de problemas precisos basados en descripciones, lo que facilita la detección de tendencias y la toma de medidas informadas. Estamos ampliando esta capacidad para mostrar patrones en todos los tipos de activos, historial de mantenimiento y más, sin que los usuarios necesiten ser expertos en datos.
3. Análisis acelerado del modo de falla
Atrás quedaron las semanas dedicadas a la confiabilidad de los activos y al análisis de fallas. La IA de Maximo accede a un amplio repositorio de datos históricos y operativos para generar rápidamente insights aplicables en la práctica, lo que permite estrategias de mantenimiento proactivas que minimizan el tiempo de inactividad y el riesgo operativo.
4. Inspecciones visuales mejoradas por IA
Con Visual Prompting de Maximo, su equipo puede resaltar fácilmente componentes específicos de la imagen, como un componente en una línea de producción, y la IA aprenderá a aislarlo y analizarlo. ¿El resultado? Detección rápida y precisa de fallas sin etiquetado de datos complejo ni entrenamiento extenso de IA.
Considere este escenario: un supervisor en una plataforma petrolera en alta mar recibe una alerta sobre un transformador de alto riesgo. El asistente de IA de Maximo proporciona al instante un resumen conciso del historial de trabajo relevante, los patrones de falla y las reparaciones sugeridas. Con solo un clic, el supervisor confirma los siguientes pasos.
Cuando el técnico de inspección nota daños físicos, actualiza rápidamente el asistente de IA, que valida el problema, asigna los códigos correctos e inicia las acciones de seguimiento. Esta interacción fluida da como resultado respuestas más rápidas, menos errores y un sistema más inteligente que aprende y mejora continuamente.
La gestión de activos no necesita ser reactiva. Con el asistente de IA de Maximo, su equipo puede anticipar problemas, responder de manera proactiva y elevar su toma de decisiones estratégicas sin interrumpir su forma natural de trabajar.
Esta no es simplemente otra herramienta. Es un recurso genuino, que ofrece claridad en medio de la complejidad e impacto donde cuenta.
El futuro de la gestión de activos es asistencial, y está integrado y en continua evolución. El asistente de IA de próxima generación de Maximo está diseñado para integrarse de forma natural en su flujo de trabajo: comprender sus operaciones, anticipar las necesidades y mejorar la toma de decisiones sin requerir consultas complejas o interfaces disruptivas.
Es más que una herramienta; es un recurso confiable. Al detectar de forma autónoma problemas recurrentes e iniciar acciones correctivas, libera a su equipo para que se centre en lo que más importa: el trabajo estratégico y de alto impacto. Con interacciones conversacionales e insights inmediatos y procesables, la IA de Maximo aporta claridad a la complejidad y ofrece resultados reales, justo donde los necesita.
Descubra IBM Maximo Application Suite
Este blog está adaptado del debate de Christine Nishimoto sobre el episodio 15 del podcast "What's New from IBM". Christine Nishimoto es directora de productos de gestión de activos en IBM.