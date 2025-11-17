Inteligencia artificial Automatización de TI

Presentación de Machine Identity Management para fortalecer la IAM para identidades no humanas

Este nuevo enfoque garantiza que cada entidad digital (humana o máquina) esté autenticada, autorizada y validada continuamente.

Publicado el 17 de noviembre de 2025
Machine Identity Management (MIM) es una evolución esencial de la Gestión de identidad y acceso (IAM) tradicional, diseñada para proteger y gobernar entidades no humanas como API, contenedores, dispositivos IoT, cargas de trabajo y servicios automatizados.

Si bien IAM se ha centrado tradicionalmente en los usuarios humanos, MIM extiende la gobernanza de identidades al número cada vez mayor de interacciones de máquina a máquina en entornos híbridos y de multi-nube. Este nuevo enfoque garantiza que cada entidad digital (humana o máquina) esté autenticada, autorizada y validada continuamente.

Ayudar a gestionar credenciales no gestionadas

Las organizaciones actuales están experimentando un crecimiento exponencial en identidades no humanas (como dispositivos, API y servicios) que ahora superan en número a las identidades humanas por más de 40 a 1.

Sin una gobernanza adecuada, estas credenciales no gestionadas pueden convertirse rápidamente en vulnerabilidades ocultas, exponiendo a la organización a posibles amenazas de seguridad. La implementación de MIM proporciona una solución integral para dar dirección a este desafío. Mejora la cobertura de seguridad al proteger los certificados, las claves y los tokens utilizados en los sistemas digitales, lo que reduce significativamente el riesgo de compromiso o uso indebido de las credenciales.

MIM también impulsa la eficiencia operativa a través de la automatización, agilizando el descubrimiento, emisión, renovación y revocación de credenciales de máquina para minimizar los errores manuales y la carga administrativa. Con una visibilidad centralizada de todas las identidades de las máquinas, las organizaciones pueden garantizar el cumplimiento y la preparación para auditorías mediante infraestructuras como confianza cero, NIST e ISO 27001.

Al evitar problemas relacionados con certificados vencidos o mal administrados, MIM ayuda a reducir las interrupciones y el tiempo de inactividad, lo que garantiza operaciones más fluidas. Por último, MIM fortalece la postura de confianza cero de una organización al extender sus principios a las comunicaciones entre máquinas, aplicando privilegios mínimos, validación continua y el uso de credenciales de corta duración para mantener un entorno sólido y seguro.

Protección de credenciales digitales con MIM

MIM se centra en proteger las credenciales digitales utilizadas por entidades no humanas para autenticarse y comunicarse de forma segura.

El ciclo de vida de la identidad de las máquinas abarca varias etapas clave diseñadas para garantizar la visibilidad, el control y la seguridad completos de todas las credenciales no humanas en el ecosistema digital de una organización.

  • Descubrimiento e inventario: donde todas las identidades de las máquinas se identifican en entornos on premises, nube y perimetrales.
  • Clasificación y propiedad: implica asignar cada credencial a su propósito específico, propietario designado y nivel de acceso asociado para establecer la responsabilidad y el contexto.
  • Emisión y aprovisionamiento: las credenciales se emiten de acuerdo con las políticas de privilegios mínimos para garantizar que cada máquina o servicio tenga solo el acceso que realmente necesita.
  • Etapa de rotación y renovación: se enfoca en automatizar las actualizaciones de certificados y claves, mitigando los riesgos asociados con credenciales vencidas u obsoletas.
  • Revocación y desaprovisionamiento: cuando los servicios se dan de baja, esto garantiza que sus credenciales asociadas se eliminen rápidamente para evitar el acceso no autorizado.
  • Monitoreo y gobernanza: proporcione supervisión continua a través de auditorías y automatización basada en políticas, reforzando el cumplimiento y manteniendo la integridad de todas las identidades de las máquinas a lo largo de su ciclo de vida.

Los principios clave que guían una gestión eficaz de la identidad de la máquina se basan en el privilegio mínimo, la confianza cero y la automatización.

  • El principio del privilegio mínimo garantiza que a cada identidad de máquina se le concedan solo los derechos de acceso mínimos necesarios para realizar su función prevista, minimizando así la superficie de ataque potencial.
  • La confianza cero amplía esta postura de seguridad al validar y monitorear continuamente todas las interacciones de máquina a máquina, asegurando que ninguna entidad sea inherentemente confiable, independientemente de su ubicación o verificación previa.
  • Por último, la automatización es esencial para lograr escalabilidad y precisión en entornos modernos, nube dinámica, lo que permite a las organizaciones gestionar de manera eficiente el creciente número de identidades de máquinas, al tiempo que reduce el esfuerzo manual y el riesgo de error humano.

Superar desafíos críticos que pasan desapercibidos

La implementación de una solución eficaz de gestión de identidades de máquinas (MIM) ayuda a las organizaciones a superar varios desafíos críticos que a menudo pasan desapercibidos en las infraestructuras de identidad tradicionales.

Un problema importante es la presencia de identidades de máquinas huérfanas o con privilegios excesivos, que pueden acumularse con el tiempo y suponer riesgos de seguridad significativos si no se gestionan adecuadamente. La MIM también aborda las credenciales ocultas "en la sombra": identidades de máquinas que existen fuera de los sistemas formales de gestión de identidad y acceso (Gestión de identidad y acceso) y, por lo tanto, escapan a los controles de visibilidad y gobernanza. Otro desafío común es la dispersión de secretos, donde las claves API codificadas o los tokens están dispersos en aplicaciones y entornos, lo que aumenta el riesgo de acceso no autorizado o fugas de credenciales.

MIM cierra las brechas en la gestión del ciclo de vida de las entidades no humanas, garantizando que cada identidad de máquina se descubra, rastree y gobierne adecuadamente desde la creación hasta el desmantelamiento.

Casos de uso reales:

MIM desempeña un papel crítico en una amplia gama de casos de uso del mundo real, fortaleciendo la seguridad y la coherencia operativa en entornos digitales complejos.

  • En la autenticación de microservicios, MIM permite una comunicación segura de servicio a servicio dentro de aplicaciones distribuidas mediante la emisión y gestión de certificados o tokens de corta duración, asegurando que cada interacción esté autenticada y autorizada.
  • En el ámbito de la gobernanza de dispositivos IoT, los fabricantes aprovechan MIM para autenticar los dispositivos conectados, así como para automatizar la rotación y revocación de sus credenciales a lo largo del ciclo de vida del dispositivo, protegiendo contra el uso indebido o el compromiso.
  • Para las organizaciones que operan en entornos de multi-nube, MIM proporciona una capa unificada de aplicación de políticas y gestión de certificados en plataformas como AWS, Azure y Google Cloud, lo que ayuda a mantener controles de seguridad y visibilidad coherentes independientemente de la diversidad de la infraestructura.

Asegúrese de haber protegido las identidades de sus máquinas

Al asegurar y gestionar las identidades de las máquinas mediante un enfoque estructurado, automatizado y alineado con confianza cero, las organizaciones pueden fortalecer su postura general de ciberseguridad, reducir riesgos operativos y garantizar una confianza fluida en todas las interacciones digitales.

Aprenda más sobre cómo proteger las identidades de las máquinas y avanzar en su estrategia de IAM con IBM Security Verify, una plataforma unificada que le ayuda a aplicar la confianza cero, automatizar la gobernanza de identidades y proteger tanto el acceso humano como el no humano en todo su entorno de nube híbrida.

Rakesh Thalla

Security Architect - Identity and Access Management