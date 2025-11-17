Las organizaciones actuales están experimentando un crecimiento exponencial en identidades no humanas (como dispositivos, API y servicios) que ahora superan en número a las identidades humanas por más de 40 a 1.

Sin una gobernanza adecuada, estas credenciales no gestionadas pueden convertirse rápidamente en vulnerabilidades ocultas, exponiendo a la organización a posibles amenazas de seguridad. La implementación de MIM proporciona una solución integral para dar dirección a este desafío. Mejora la cobertura de seguridad al proteger los certificados, las claves y los tokens utilizados en los sistemas digitales, lo que reduce significativamente el riesgo de compromiso o uso indebido de las credenciales.

MIM también impulsa la eficiencia operativa a través de la automatización, agilizando el descubrimiento, emisión, renovación y revocación de credenciales de máquina para minimizar los errores manuales y la carga administrativa. Con una visibilidad centralizada de todas las identidades de las máquinas, las organizaciones pueden garantizar el cumplimiento y la preparación para auditorías mediante infraestructuras como confianza cero, NIST e ISO 27001.

Al evitar problemas relacionados con certificados vencidos o mal administrados, MIM ayuda a reducir las interrupciones y el tiempo de inactividad, lo que garantiza operaciones más fluidas. Por último, MIM fortalece la postura de confianza cero de una organización al extender sus principios a las comunicaciones entre máquinas, aplicando privilegios mínimos, validación continua y el uso de credenciales de corta duración para mantener un entorno sólido y seguro.