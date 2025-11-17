Presentación de Machine Identity Management para fortalecer la IAM para identidades no humanas
Este nuevo enfoque garantiza que cada entidad digital (humana o máquina) esté autenticada, autorizada y validada continuamente.
Machine Identity Management (MIM) es una evolución esencial de la Gestión de identidad y acceso (IAM) tradicional, diseñada para proteger y gobernar entidades no humanas como API, contenedores, dispositivos IoT, cargas de trabajo y servicios automatizados.
Si bien IAM se ha centrado tradicionalmente en los usuarios humanos, MIM extiende la gobernanza de identidades al número cada vez mayor de interacciones de máquina a máquina en entornos híbridos y de multi-nube. Este nuevo enfoque garantiza que cada entidad digital (humana o máquina) esté autenticada, autorizada y validada continuamente.
Las organizaciones actuales están experimentando un crecimiento exponencial en identidades no humanas (como dispositivos, API y servicios) que ahora superan en número a las identidades humanas por más de 40 a 1.
Sin una gobernanza adecuada, estas credenciales no gestionadas pueden convertirse rápidamente en vulnerabilidades ocultas, exponiendo a la organización a posibles amenazas de seguridad. La implementación de MIM proporciona una solución integral para dar dirección a este desafío. Mejora la cobertura de seguridad al proteger los certificados, las claves y los tokens utilizados en los sistemas digitales, lo que reduce significativamente el riesgo de compromiso o uso indebido de las credenciales.
MIM también impulsa la eficiencia operativa a través de la automatización, agilizando el descubrimiento, emisión, renovación y revocación de credenciales de máquina para minimizar los errores manuales y la carga administrativa. Con una visibilidad centralizada de todas las identidades de las máquinas, las organizaciones pueden garantizar el cumplimiento y la preparación para auditorías mediante infraestructuras como confianza cero, NIST e ISO 27001.
Al evitar problemas relacionados con certificados vencidos o mal administrados, MIM ayuda a reducir las interrupciones y el tiempo de inactividad, lo que garantiza operaciones más fluidas. Por último, MIM fortalece la postura de confianza cero de una organización al extender sus principios a las comunicaciones entre máquinas, aplicando privilegios mínimos, validación continua y el uso de credenciales de corta duración para mantener un entorno sólido y seguro.
MIM se centra en proteger las credenciales digitales utilizadas por entidades no humanas para autenticarse y comunicarse de forma segura.
El ciclo de vida de la identidad de las máquinas abarca varias etapas clave diseñadas para garantizar la visibilidad, el control y la seguridad completos de todas las credenciales no humanas en el ecosistema digital de una organización.
Los principios clave que guían una gestión eficaz de la identidad de la máquina se basan en el privilegio mínimo, la confianza cero y la automatización.
La implementación de una solución eficaz de gestión de identidades de máquinas (MIM) ayuda a las organizaciones a superar varios desafíos críticos que a menudo pasan desapercibidos en las infraestructuras de identidad tradicionales.
Un problema importante es la presencia de identidades de máquinas huérfanas o con privilegios excesivos, que pueden acumularse con el tiempo y suponer riesgos de seguridad significativos si no se gestionan adecuadamente. La MIM también aborda las credenciales ocultas "en la sombra": identidades de máquinas que existen fuera de los sistemas formales de gestión de identidad y acceso (Gestión de identidad y acceso) y, por lo tanto, escapan a los controles de visibilidad y gobernanza. Otro desafío común es la dispersión de secretos, donde las claves API codificadas o los tokens están dispersos en aplicaciones y entornos, lo que aumenta el riesgo de acceso no autorizado o fugas de credenciales.
MIM cierra las brechas en la gestión del ciclo de vida de las entidades no humanas, garantizando que cada identidad de máquina se descubra, rastree y gobierne adecuadamente desde la creación hasta el desmantelamiento.
MIM desempeña un papel crítico en una amplia gama de casos de uso del mundo real, fortaleciendo la seguridad y la coherencia operativa en entornos digitales complejos.
Al asegurar y gestionar las identidades de las máquinas mediante un enfoque estructurado, automatizado y alineado con confianza cero, las organizaciones pueden fortalecer su postura general de ciberseguridad, reducir riesgos operativos y garantizar una confianza fluida en todas las interacciones digitales.
Aprenda más sobre cómo proteger las identidades de las máquinas y avanzar en su estrategia de IAM con IBM Security Verify, una plataforma unificada que le ayuda a aplicar la confianza cero, automatizar la gobernanza de identidades y proteger tanto el acceso humano como el no humano en todo su entorno de nube híbrida.